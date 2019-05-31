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Все про:МИД РФ (1229) санкции (7384) черный список (81) Евросоюз (12453)

 Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ

Россия расширит ответный список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд в страну.

Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время Европейский союз отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников. 

Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - говорится в комментарии российского МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России хотят ввести новые санкции против своих жителей: запретить ввозить продукты из-за границы для личных нужд

В представительство ЕС в России направлена соответствующая нота.

Источник: https://censor.net.ua/n3130019
 
 
 Топ комментарии
 
Ужас, теперь бедные не смогут лечица в поликлинике Саратова, держать деньги в Сбер Банке, не отдохнут на море Лаптевых, не прокатяца по разбитым направлениям..не сходят в туалет на улице..как жить, что делать Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5228
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а вот это подло!!!.. это ж итальянцы и англосакасами не побывают в Усть-Пиздюйске и не восхитятся красотами местной рыгаловки возле обшарпанного Дома Культуры..
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Не повезло людям, не смогут посетить мавзолей Ленина Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7299
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Класс! Нечего тратить деньги в стране, 100 лет идущей своим собственным особым путём... в большую задницу.
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Ужас, теперь бедные не смогут лечица в поликлинике Саратова, держать деньги в Сбер Банке, не отдохнут на море Лаптевых, не прокатяца по разбитым направлениям..не сходят в туалет на улице..как жить, что делать Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5228
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А самое главное - не увидят воочию всея всего Пу.
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Бумажка есть бамажка Завсегда мона завернуть селёдку или подтереться.
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Не повезло людям, не смогут посетить мавзолей Ленина
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а вот это подло!!!.. это ж итальянцы и англосакасами не побывают в Усть-********* и не восхитятся красотами местной рыгаловки возле обшарпанного Дома Культуры..
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Как жалко-то людей? Это ж они так и не увидят серовский фекалогмит?
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Повно, є купа об'яв з пропозицією поміняти квартиру на Монмартрі на рівноцінну в Сизрані з доплатою.
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о! это уже серьезно! лишить представителей ЕС прелестей руцкого мира...это беспредел)))
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Тепер вони не зможуть ВЫПИТЬ ВОДКИ ИЗ САМОВАРА™ під балалайку на брудершафт з ведмедем у вушанці, **** blyat...
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правильный список, давно пора! они и так уже все подьезды вместе с обамой позасцыкалы так, шо там коренному жителю уже и посрать негде.
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а знаменитые сталактиты или сталагмиты из говна...такого ж нигде и никогда не увидишь...
а фанфурики в автоматах "боярка" ..для местных... бояр видать )))
а непредсказуемая траектория...всего
опять же кокошник, вбитый в голову... та не пересказать чудес земли мокшанской))))
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А славнозвісне Хлебосольное Русское Застолье - як без цього жити?


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І ще не почують оце! Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4325
Гімн СРСР... хоч з гри Red Alert 3, але...

Наш Советский Союз покоряет
Весь мир от Европы к Неве на восток
Над землёй везде будут петь:
Столица, водка, Советский медведь наш!

Все народы здесь стоят того
Что мы все воплотили на свет
Благодарный низкий поклон
От самой могущественной в мире!
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Давай лучче "белый" список, наверна каррроткий будет?
🤗
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белый танец, расея приглашает только поручиков! ))
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А счас Белый танец - Куры топчут Петухов!
😁
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Не повезуть тепер західні товстосуми свої доляри у Крим, і це у розквіт відпочинкового сезону.
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а сири-ковбасу-креветки)) всі заборонили для кацапів, ********?!
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Как же они будут жить, если не увиядт это...

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Горе то какое! Чиновники ЕС не упадут мордой в грязь возле обосцаного подъезда.
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Є попередня реакція від одного з представників ЄС:

Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7127
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скорее бы уже забор построили и в гулаг переименовали …
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представляю, как в ЕС угорают с этих недoyмков
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Ну так а шо? Он під рясами які "воздушниє" кулі випирають. Того, дивись, злетять.))
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Йой, матінко моя! І як ЄС переживе цю "трагедію"?
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Першими у тому списку, діти кацапських чиновників. Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6471
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Скоро кацапы до того расширят свой "черный список", шо въехать в кацапию смогут исключительно каннибалы и террористы. Всем здоровым людям в посещение орды будет отказано, к счастью.
Интересно получается, весь планетарный человеческий мусор теперь будет кучковаться в маскве?!
Оно и правильно... Должно же и у них быть место стабильного сходняка, где их не арестует полиция, но накроют американские ракеты (в случае чего).
Плохое всегда тянется к плохому. Зато знаем где "это" искать.
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Лишенько яке... бояри нє отвєдают "гейропєйци". )
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І не прочитають збірку творів Сталіна під назвою БРЭТ ЖОПА Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9843

Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1212
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Ну всё! Щас пойдут волны массовых самоубийств среди высокопоставленных европейцев... Хорошо что пока канадцам не запрещают...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ
 
 
 
 
 
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