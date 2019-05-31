 Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ

Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"В последнее время Европейский союз отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников.
Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - говорится в комментарии российского МИД.
В представительство ЕС в России направлена соответствующая нота.
а фанфурики в автоматах "боярка" ..для местных... бояр видать )))
а непредсказуемая траектория...всего
опять же кокошник, вбитый в голову... та не пересказать чудес земли мокшанской))))
Гімн СРСР... хоч з гри Red Alert 3, але...
Наш Советский Союз покоряет
Весь мир от Европы к Неве на восток
Над землёй везде будут петь:
Столица, водка, Советский медведь наш!
Все народы здесь стоят того
Что мы все воплотили на свет
Благодарный низкий поклон
От самой могущественной в мире!
🤗
😁
Интересно получается, весь планетарный человеческий мусор теперь будет кучковаться в маскве?!
Оно и правильно... Должно же и у них быть место стабильного сходняка, где их не арестует полиция, но накроют американские ракеты (в случае чего).
Плохое всегда тянется к плохому. Зато знаем где "это" искать.