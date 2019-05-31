 Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ

Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время Европейский союз отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников.

Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - говорится в комментарии российского МИД.

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В представительство ЕС в России направлена соответствующая нота.