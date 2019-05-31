 Большинство членов СНБО выступают за перенос сроков запуска нового рынка электроэнергии, - Данилюк

Об этом сообщил в ходе брифинга секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Большинство участников заседания сошлись на том, что введение в действие закона (О рынке электроэнергии - Ред.) нужно откладывать. Вопрос, делать это на 3 месяца, на 9 месяцев или на год. Но также была позиция, что надо готовиться к тому, что он все-таки будет внедрен", - сказал Данилюк.
"Не последнюю роль играет способность внести изменения в закон, который отсрочит. Воспримет ли Верховная Рада этот закон как приоритетный, будет ли достаточно голосов? Сейчас этот вопрос открытый. Окончательную позицию будет формировать Кабинет министров", - добавил секретарь СНБО.
Также он сообщил, что через 2 недели будет проведено еще одно заседание СНБО на энергетическую тему, на котором будут приняты необходимые решения.
Напомним, ранее Европейский банк реконструкции и развития заявил, что пока не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии в Украине, запуск которого запланирован на 1 июля 2019 года.
В ЕБРР не понимают, как можно внедрить новый рынок в запланированные сроки. При этом, как отмечают в банке, Украина "семимильными шагами" движется к запуску либерализованной модели э/э с июля в условиях недостаточного тестирования механизма взаимодействия всех элементов рынка, отсутствия прописанного в законодательстве процесса постепенного внедрения нового рынка, а также низкой вероятности принятия Верховной Радой решения о переносе даты старта. На этом фоне отсутствует уверенность, в том числе и у инвесторов, в стабильной работе энергосистемы, считают в ЕБРР.
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«Ігор Коломойський прямо сказав: треба призупинити ринок електроенергії. І все. Тому що група "Приват", як називали колись, є одним із власників так званого феросплавного бізнесу. Це, грубо кажучи, чотири, реально три феросплавні заводи: найбільший у Запоріжжі, Нікополь, Стаханов. Що таке феросплавний бізнес? Це бізнес, який дуже затратний по частині електроенергії. Грубо кажучи, більше ніж 70% у собівартості виробництва продукції - це електроенергія. Їм вигідно мати дешеву електроенергію. Їх часто і будували, до речі, біля гідроелектростанцій дешевих. Така логіка була, щоб була дешева електроенергія. У ринкових умовах ти вже не вибираєш: ось я хочу споживати звідти електроенергію або звідти. І ось ці компанії зацікавлені мати дешевий енергоресурс. І тому той же Ігор Коломойський, на мою думку, фактично торпедує таким чином цей ринок.
Початок дискусії про відтермінування запуску ринку збігся із завершенням президентських виборів та обранням на пост глави держави Володимира Зеленського, і обговорення технічних аспектів змінилося політичною риторикою. Технічних або економічних підстав не запускати ринок немає, також готове до його старту і законодавство.
Наприклад, учора (29 травня. - ред.) було звернення СБУ з рекомендацією до уряду, що є небезпека, потрібно призупинити ринок електроенергії. У мене питання. В Україні є проблема з транзитом газу. Ми уклали договір чи ні? СБУ також пише, напевно? Ні, це нормально, СБУ відстежує всі теми, і вона повинна це робити. Там, де є ризики для держави. Але дуже дивний збіг.
Якщо ринок відтермінують, то за кілька років в Україні введуть контрольовану державою гібридну модель ринку, і отже, ця сфера втратить можливість для модернізації.
Якщо просто банально через політичні моменти його перенесуть, то, скоріше за все, і поховають одразу. Тому що зараз деякі люди кажуть - до 2022 року, 2023-го. Ми тоді якщо й побачимо його, то у формі якогось монстра видозміненого. Це буде регульований ринок, з елементами ринку, але регульований, контрольований державою. Ми фактично втратимо можливість отримати ресурси для того, щоб модернізувати потім нашу енергосистему. Під модернізацією я маю на увазі АЕС, ТЕС, ГЕС, електромережі».
https://www.youtube.com/watch?v=7w1KN80EOg4
Вы видели условия этого 3 энергопакета? Ну и где там интересы "споживоча"? РЯЕАЛЬНая реформа это 1. Закон- ответственность за нарушения . Работает? Запускайте хоть марсиан.