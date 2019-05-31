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 Экономика, Общество
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Все про:СНБО (3203) топливо (449) Данилюк Александр (333)

 Запрет России поставлять нам дизель, масла и нефть может создать проблемы, - Данилюк после заседания СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк отмечает, что ограничения со стороны Российской Федерации на поставки в Украину дизельного топлива, нефти и масел, которые должны вступить в силу с июня, может создать проблемы в Украине.

"Есть проблемы, которые создают нам на самом деле наибольший риск – это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Есть проблемы, связанные с действиями РФ по ограничению, которые будут внедрены со 2 июня, и будут касаться ограничений по поставкам дизеля, масел и запрета на поставки нефти", - сказал Данилюк журналистам на брифинге в пятницу в Киеве после совещания в СНБО, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что, например, около 40% дизельного топлива идет в Украину из РФ. "Это существенно, и в ожидании этих ограничительных мер именно бизнес должен был думать, как диверсифицировать поставки. И это, на самом деле, происходит", - указал он.

Секретарь СНБО не исключил, что может "просто произойти смена поставщика", и не будет реального ограничения поставок из РФ.

"Но как страна мы должны быть к этому (к запрету на экспорт из РФ в Украину нефти и нефтепродуктов - ИФ) готовы", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Российская Федерация установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. С 1 июня нефть и нефтепродукты можно будет ввозить из РФ в Украину только по специальному разрешению.

Также читайте: Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/n3130013
 
 
 Топ комментарии
 
Команда Зе сама по себе уже проблема.
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За четыре года войны, власть не запретила барыгам покупать у оккупанта нефтепродукты и Украина только за нефтепродукты отдавала агрессору 5.2 млрд. $ в год... помогая финансировать войну против нас на Донбассе, полный абсурд нашей лживой власти...
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я считал и считаю что кацапы это проблема всех, а не только Зекоманды … Ты считаешь по другому ?
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а скільки горючки купували в лукойла ДО ВІЙНИ, хто скаже?
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Странно, почему при порохе расия не вводила эти санкции, а молча торговали. Хотя..., вроде, не торговали.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗапрет России поставлять нам дизель, масла и нефть может создать проблемы, - Данилюк после заседания СНБО
 
 
 
 
 
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