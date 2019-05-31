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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3203) Данилюк Александр (333)

 Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк

Первое заседание обновленного Совета национальной безопасности и обороны будет посвящено ситуации на востоке Украины.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первое заседание, полноценное заседание будет посвящено проблемам на востоке, с войной на востоке нашей страны. А через одно - будет посвящено проблемам энергетики", - сказал Данилюк.

По его словам, в пятницу 31 мая состоялось совещание с членами СНБО и это "был новый формат - совещание". На совещании шла речь о готовности Украины к внедрению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание по вопросам энергетической безопасности с участием членов СНБО. ФОТОрепортаж

Напоминаем, Президент Владимир Зеленский своим указом внес изменения в состав СНБО.

Источник: https://censor.net.ua/n3130010
 
 
 Топ комментарии
 
- Это важное для вас решение. А вы советовались с Рабиновичем?
- С каким Рабиновичем?
- Да с любым. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1314
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Это скорее была попытка превратить СНБО в статистов. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8769 Подтанцовки не хватает наверное актёру.
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Играя, маленький Герше проглотил 10 центов.
Мать:
- Иосик, беда!!! Надо срочно вызвать врача!!!
Отец: - Сима, это не имеет смысла. Он возьмет 100 долларов, а вытащит 10 центов. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7839
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Судячи зі світлини - пагубій розуміє, що потрібно сушити сухарі..
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Это хорошо Сёма если только Парубию придёца сушить сухари. Но чувствует моя пятая точка что как бы не пришлось в масштабах всей страны заняца сушкой сухариков..Есть у меня для этого некоторые опасения..
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Вгамуйся - твоя п'ята точка просто відчуває близький кінець..
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Это скорее была попытка превратить СНБО в статистов. Подтанцовки не хватает наверное актёру.
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- Это важное для вас решение. А вы советовались с Рабиновичем?
- С каким Рабиновичем?
- Да с любым. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1314
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ситуация на войне не изменится от изменения формата. Нужна команда профи, а не подтанцовка 95 квартала.
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Играя, маленький Герше проглотил 10 центов.
Мать:
- Иосик, беда!!! Надо срочно вызвать врача!!!
Отец: - Сима, это не имеет смысла. Он возьмет 100 долларов, а вытащит 10 центов. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7839
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А также планируется ввести такие формы работы СНБО:
- чаепитие
- сабантуй
- корпоратив
- пьянка
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КОрпоратив то святое. А святое не трож.. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7797
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+ пикник... сауна... бассейн... стадион (было)...караоке... фуршет...)))
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сегодня был новый формат -повестка+автомат?

А то Ляшко только с вилами тусуется...
Надо ввести закон - кто небыл в АТО- не может быть депутатом...
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Новый формат без галстуков, в мятых рубашках закоченных по локти, с читанием по бумажке на руцьком языке???
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- Изя, вы устроились?
- Нет, пока работаю. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2368
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Нагадай на якій мові петя вгамовував авакова і Саакашвілі, коли ті кидалися на РНБО склянками з водою? Про ".. гражданских отсечь.." - теж підзабув? Про полу піджака в ширінці штанів тобі нагадати? В своєму оці і колоди не помічаєте, а в чужому - і пилинку бачите..
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То есть кловун делает как и Петя, а ты ноешь только про Петю который делал так же?? А как это оправдывает самого клоуна не напомнишь?? Кстати Петя всегда на украинском официально говорил, и на английском тоже, если ты не забыл Петя свободно общался на инглише, просто напоминаю.
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Заседания СНБО будуть на износ Парубия и Гройсмана.Несчастные.
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Надо срочно отдохнуть, сделать селфи с шаурмой на заправке как вариант.
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Соломон Маркович приходит к своему доктору и поясняет, что у него проблемы в общении с женщинами. Врач подозрительно посмотрел на пациента, а потом неуверенно сообщает:
- Соломон Маркович, вам 85 лет и такие затруднения, о которых вы говорите - естественны. - Да, но как же тогда старик Гольштейн?
- А что с ним?
- Так с ним все хорошо! Ему 87 и он говорит, что еще очень силен в общении с женщинами. - Так и говорит?
- Слово в слово!
- Ну что же, - говорит доктор - откройте рот и скажите «А».
Соломон Маркович послушно выполняет команды врача, тот что-то внимательно смотрит, светит в рот фонариком и в конце концов говорит:
- Зубы - на месте, язык - тоже. Я решительно не вижу причин, чтобы и вы не могли говорить то же самое, что и Гольдштейн.
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Данилюк вышел из комы или так и продолжает искать место работы?


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- Данилюк, надо, по-возможности, жить честно!
- Я бы рад, но у меня нет такой возможности... Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5065
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мусор а ты так и остался на шокаладного батрачить?
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ему Ариадна клубок не подарила... так и бродит... все надежды на Минотавра
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Повестку дня формируе Данилюк ,созывает Богдан,выступает Разумков,принимает решение Зе .Парубий и гройсман - не в теме.Они только против.Руина для них -главная задача!
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По амнистии ещё указа нет.И Мнс пока не удел.Амнистия должна бути.Но не с плеча.
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Данилюк, который по финансам, будет планировать количество бабла срубленного на потоках?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк
 
 
 
 
 
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