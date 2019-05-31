 Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Первое заседание, полноценное заседание будет посвящено проблемам на востоке, с войной на востоке нашей страны. А через одно - будет посвящено проблемам энергетики", - сказал Данилюк.
По его словам, в пятницу 31 мая состоялось совещание с членами СНБО и это "был новый формат - совещание". На совещании шла речь о готовности Украины к внедрению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.
Напоминаем, Президент Владимир Зеленский своим указом внес изменения в состав СНБО.
- С каким Рабиновичем?
- Да с любым.
Мать:
- Иосик, беда!!! Надо срочно вызвать врача!!!
Отец: - Сима, это не имеет смысла. Он возьмет 100 долларов, а вытащит 10 центов.
- чаепитие
- сабантуй
- корпоратив
- пьянка
стадион(было)...караоке... фуршет...)))
А то Ляшко только с вилами тусуется...
Надо ввести закон - кто небыл в АТО- не может быть депутатом...
- Нет, пока работаю.
--
ты про пыльцу сосны?
- Соломон Маркович, вам 85 лет и такие затруднения, о которых вы говорите - естественны. - Да, но как же тогда старик Гольштейн?
- А что с ним?
- Так с ним все хорошо! Ему 87 и он говорит, что еще очень силен в общении с женщинами. - Так и говорит?
- Слово в слово!
- Ну что же, - говорит доктор - откройте рот и скажите «А».
Соломон Маркович послушно выполняет команды врача, тот что-то внимательно смотрит, светит в рот фонариком и в конце концов говорит:
- Зубы - на месте, язык - тоже. Я решительно не вижу причин, чтобы и вы не могли говорить то же самое, что и Гольдштейн.
- Я бы рад, но у меня нет такой возможности...