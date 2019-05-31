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 Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Проект закона зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу, 31 мая. Президент определил его как неотложный.

Текст документа на сайте Рады в настоящее время отсутствует.

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Как отметили в пресс-службе президента, глава государства убежден, что следует законодательно закрепить возможности реализации отдельными категориями военнослужащих предусмотренного статьей 38 Конституции Украины права свободно избирать народных депутатов Украины наравне с другими гражданами.

"Документом предлагается закрепить в Законе "О выборах народных депутатов Украины" положение о возможности образования в исключительных случаях Центральной избирательной комиссией по представлению Министерства обороны Украины специальных избирательных участков в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украина военных формирований, выполняющих задачи по назначению вне мест постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

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Речь идет прежде всего о тех, кто выполняет задачи в зоне проведения ООС.

Источник: https://censor.net.ua/n3130007
 
 
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Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 5227
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А правда что в Киеве опять начали перекрывать дороги когда «вело» кортеж нового «солнцеликого» передвигается по городу?😳
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розетки вкрадені поверни.. тавалетную бамагу залиш собі.. прігадітся Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 6485
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Когда на велике едет пан Ляшко с вилами?

А Йуля следом на инвалидной коляске?...
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Надо Бене закупить и раздать всей стране. 450 гривен и каждый будет счастлив Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 3555
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Посмотрите на это ... рубашкая мятая, рукава закоченные, галстука нет,

Ну ни дать ни взять - Билл Гейтс!...
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Хтооо??? Йому до Гейтса як йому до мацкви. Рачки...
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Хтооо??? Йому до Гейтса як йому до мацкви. Рачки...

Тогда Пете - как до Пекина...
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А Пєтя рівнявся на Гейтса? В тебе все нормально, температурки нема?
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24% умы нашей эпохи сравнивали Поровшенко с Черчиллем.
Ага-ага. Черчилль же при уходе украл все пепельницы, снял все стратегические карты, а все виски, которое брал в аренду вернул арендодателю.
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хаха с Черчилем? Хахаха вот это самомнение
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А еще Черчилль называл Клемента Эттли паяцем, гитлеровской подстилкой, а англичан избравших Эттли - дебилами.
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ой, мля, чистого знайшов... навіть чистовиголеного...
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Зранку біл чістий - заляпалі гряззю порохоботи. Нінавіжу)
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зачєм ви льйотє грязь на прізедента?

Барыга хорошие деньги платит!...
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Та ніхто і не ллє "грязь на президента"... Вона в нього крізь шкіру просочується...
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Вы шо то имеете против Кривого Рога? Презентабельный Олег Тихонов? Вы, само собой ,высокий красавец в элегантном кустюме так и валяетесь в нем возле своего обрыганного компа.
Вы в галстуке даже спите, а пиждак ваш - просто продолжение вашего эго))
И приехали вы к нам из Санфранциско проездом через Бердичев
А 'законченные рукава'- это как? А то мы ж в нашем колхозе знаем закатанные рукава или подвернуть рукава, таким лексическим изыскам не обучены как вы , элита 24.
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Тобі , соєве , краще личить нік - левко дурко.
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По суті є що відповісти, чи переходимо на особистості? Ти ж зараз побіжиш жалітися модеру.
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Людей не обзивай. По суті вся Україна дала копняка порошенку. Це право народу на вільний вибір.
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Він свого часу не купив зошит у клітинку.
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Цей законопроект має вносити зміни до виборчого Закону; або ж навіть до розглядуваного виборчого Кодексу. Виборчий кодекс - розглядається в ВР...
Що це за мулька? Хто йому штампує оці законопроекти?
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Молодчина , Президент ! Не то что шоколадное недоразумение.
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так какая первая зарплата будет в учителей? шоколадная или зеленая? Тогда и посмотрим на молодца
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а юридически он оформлен правильно или как закон о выборах?405 страниц 95 хохмы.
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не смешите мои тапочки ….. 405 страниц !!! Вы хоть одну осилили в своей Германии, "патриотка" ?
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а вы меня что в депутаты записали или всем раздают проекты законов? Так почему закон о выборах не приняли, а патриот?
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405 страниц 95 хохмы - это ваши слова ? Или лишь бы ШО писать ? Я бы так написал, если бы действительно сел и прочитал, а вы пишите от фонаря германского.
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странно, все это было на украинском ТВ или вы не с Украины. Я в отпуске все прослушала до Беги Вова, беги от солдат передовой.
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"Слуга народу" не візьме участі у виборах в Раду? Яки прокол допустив Зеленський
22 часа назад
ро це повідомляє UAportal з посиланням на "КіевВласть".
Як стверджують співрозмовники джерела, Міністерство юстиції не хоче реєструвати зміни в статуті партії за скороченою процедурою. Юристи проекту "Слуга народу" подали до відомства документи на перегістрацію голови політичної сили, яку очолив Дмитро Разумков замість Івана Баканова. Однак чиновники вимагають документів про фіксацію партійного з'їзду, підписаних самим Бакановим як главою партійного проекту.
Однак, схоже, що таких документів немає, тому що Баканов був призначений Зеленським заступником голови СБУ ще 22 травня і втратив юридичне право на підпис, тоді як з'їзд, на якому і був обраний Дмитро Разумков в якості нового лідера "Слуги народу", відбувся вже 27 травня . Тим самим, з правової точки зору перший заступник СБУ Баканов досі залишається головою партії, що суперечить українському законодавству.
епер, за даними видання, Мінюст вимагає проходження партією повного реєстраційного циклу - такий процес може зайняти близько 4 тижнів. Більш того, як мінімум 15 регіональних осередків "Слуги народу" повинні надати документи про делегування своїх членів на з'їзд 27 травня.
Втім, у відомстві Петренка сумніваються, чи проходили взагалі такі з'їзди в регіонах і в Києві.
Більш того, навіть якщо Мін'юст змінить своє рішення, процедура зміни статуту партії займе близько 2 тижнів, тоді як з'їзд "Слуги народу", на якому має відбутися висунення кандидатів за списками і мажоритарними округами, пройде 8 червня.
Джерело підкреслює, якщо Міністерство юстиції буде реєструвати зміни не менше місяця, партія Зеленського не встигне провести з'їзд і не буде мати права на участь в дострокових парламентських виборах. Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 3892
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Там уже Розумков это прокомментировал. Вброс
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Добрий вечір , Україно без порошенка !
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Дописывать надо. Убрав старых клоунов и посадив на их место новых фигляров.
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Интересно, а кто внушил этим дурикам, что до сих пор у военнослужащих не было избирательных прав Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 8486
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Так Это же не учителя , которые ждут 4000
Военнослужащим вроде порох зарплаты обеспечил.
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а вам неграмотной, не претендующей на проФФессора, это каким боком ? Словацкая военнослужащая училка ?
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перестань бегать за мной по всем веткам.Лучше сьешь шаурму

Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців - Цензор.НЕТ 7142
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я на какую новость не зайду, там вы уже со своей шаурмой … Скучно вам в Словакии …
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Sophia-Maria Duglass Военнослужащим вроде порох зарплаты обеспечил.

Уважаемая, ваше психическое состояние вызывает у меня чувство тревоги, особенно "ВРОДЕ ...ЗАРПЛАТЫ ОБЕСПЕЧИЛ" . Люди уходят с армии т.к. ваш свинарь и армию нае... обманул, не только Филарета вірою.
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То, что некоторые выдают за корону, на поверку - всего лишь шутовской колпак!
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Кажуть що в Куіві порохососи на мосту кличка чомусь падають навколішки і б'ються головами об скло......... Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців - Цензор.НЕТ 8167
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих (обновлено)
 
 
 
 
 
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