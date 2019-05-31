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 Политика Украины
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 Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Проект закона зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу, 31 мая. Президент определил его как неотложный.

Текст документа на сайте Рады в настоящее время отсутствует.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130007
 
 
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А правда что в Киеве опять начали перекрывать дороги когда «вело» кортеж нового «солнцеликого» передвигается по городу?😳
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розетки вкрадені поверни.. тавалетную бамагу залиш собі.. прігадітся Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 6485
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Когда на велике едет пан Ляшко с вилами?

А Йуля следом на инвалидной коляске?...
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Надо Бене закупить и раздать всей стране. 450 гривен и каждый будет счастлив Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 3555
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Посмотрите на это ... рубашкая мятая, рукава закоченные, галстука нет,

Ну ни дать ни взять - Билл Гейтс!...
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Хтооо??? Йому до Гейтса як йому до мацкви. Рачки...
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Хтооо??? Йому до Гейтса як йому до мацкви. Рачки...

Тогда Пете - как до Пекина...
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А Пєтя рівнявся на Гейтса? В тебе все нормально, температурки нема?
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ой, мля, чистого знайшов... навіть чистовиголеного...
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Зранку біл чістий - заляпалі гряззю порохоботи. Нінавіжу)
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зачєм ви льйотє грязь на прізедента?

Барыга хорошие деньги платит!...
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Вы шо то имеете против Кривого Рога? Презентабельный Олег Тихонов? Вы, само собой ,высокий красавец в элегантном кустюме так и валяетесь в нем возле своего обрыганного компа.
Вы в галстуке даже спите, а пиждак ваш - просто продолжение вашего эго))
И приехали вы к нам из Санфранциско проездом через Бердичев
А 'законченные рукава'- это как? А то мы ж в нашем колхозе знаем закатанные рукава или подвернуть рукава, таким лексическим изыскам не обучены как вы , элита 24.
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мамкины экономисты

Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 6655
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Тобі , соєве , краще личить нік - левко дурко.
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По суті є що відповісти, чи переходимо на особистості? Ти ж зараз побіжиш жалітися модеру.
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Цей законопроект має вносити зміни до виборчого Закону; або ж навіть до розглядуваного виборчого Кодексу. Виборчий кодекс - розглядається в ВР...
Що це за мулька? Хто йому штампує оці законопроекти?
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Молодчина , Президент ! Не то что шоколадное недоразумение.
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так какая первая зарплата будет в учителей? шоколадная или зеленая? Тогда и посмотрим на молодца
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а юридически он оформлен правильно или как закон о выборах?405 страниц 95 хохмы.
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не смешите мои тапочки ….. 405 страниц !!! Вы хоть одну осилили в своей Германии, "патриотка" ?
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"Слуга народу" не візьме участі у виборах в Раду? Яки прокол допустив Зеленський
22 часа назад
ро це повідомляє UAportal з посиланням на "КіевВласть".
Як стверджують співрозмовники джерела, Міністерство юстиції не хоче реєструвати зміни в статуті партії за скороченою процедурою. Юристи проекту "Слуга народу" подали до відомства документи на перегістрацію голови політичної сили, яку очолив Дмитро Разумков замість Івана Баканова. Однак чиновники вимагають документів про фіксацію партійного з'їзду, підписаних самим Бакановим як главою партійного проекту.
Однак, схоже, що таких документів немає, тому що Баканов був призначений Зеленським заступником голови СБУ ще 22 травня і втратив юридичне право на підпис, тоді як з'їзд, на якому і був обраний Дмитро Разумков в якості нового лідера "Слуги народу", відбувся вже 27 травня . Тим самим, з правової точки зору перший заступник СБУ Баканов досі залишається головою партії, що суперечить українському законодавству.
епер, за даними видання, Мінюст вимагає проходження партією повного реєстраційного циклу - такий процес може зайняти близько 4 тижнів. Більш того, як мінімум 15 регіональних осередків "Слуги народу" повинні надати документи про делегування своїх членів на з'їзд 27 травня.
Втім, у відомстві Петренка сумніваються, чи проходили взагалі такі з'їзди в регіонах і в Києві.
Більш того, навіть якщо Мін'юст змінить своє рішення, процедура зміни статуту партії займе близько 2 тижнів, тоді як з'їзд "Слуги народу", на якому має відбутися висунення кандидатів за списками і мажоритарними округами, пройде 8 червня.
Джерело підкреслює, якщо Міністерство юстиції буде реєструвати зміни не менше місяця, партія Зеленського не встигне провести з'їзд і не буде мати права на участь в дострокових парламентських виборах. Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 3892
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Там уже Розумков это прокомментировал. Вброс
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Добрий вечір , Україно без порошенка !
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Интересно, а кто внушил этим дурикам, что до сих пор у военнослужащих не было избирательных прав Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 8486
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Так Это же не учителя , которые ждут 4000
Военнослужащим вроде порох зарплаты обеспечил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих
 
 
 
 
 
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