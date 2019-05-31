 Враг 8 раз нарушил перемирие с начала суток. Под Травневым применил артиллерию калибром 122 мм, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг шесть раз открывал огонь по позициям Объединенных сил:

дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка - из минометов калибра 82 мм;

дважды у города Красногоровка - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи города Авдеевка - из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранены 2 украинских воинов, - штаб

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Травневе - из артиллерийских систем калибра 122 мм;

у населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за обстрелов оккупантов невозможно отремонтировать газораспределительную станцию в Саханке Донецкой области