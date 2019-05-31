EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  735  25
Материалы по теме:
Все про:Крым (21489) оккупация (6805) призыв (489) Россия (72914)

 Оккупанты отправили призывников из Крыма служить в Подмосковье

Военная авиация доставила с захваченного полуострова в Подмосковье 152 призывников. Всего за весну 2019 года оккупанты планируют призвать в армию страны-агрессора около 2800 крымчан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

152 призывников самолетами военно-транспортной авиации отправили к местам дальнейшего прохождения службы в частях и соединениях Военно-космических сил (ВКС) РФ и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

"На сегодняшний день мы выполнили треть от установленного задания весеннего призыва. Сегодня отправляем 152 человека в Западный военный округ - они будут служить в Подмосковье", - рассказал журналистам пособник оккупантов, так называемый "военный комиссар Крыма" Олег Ермилов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нацполиция открыла уголовное дело из-за задержания активисток в оккупированном Крыму

Всего "военный комиссариат" захваченного полуострова планирует во время весеннего призыва отправить в российскую армию около 2,8 тыс. крымчан. Призыв продлится до 15 июля 2019 года.

Украина требует от России прекратить незаконный призыв в свои вооруженные силы жителей оккупированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей оккупированного полуострова. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в российскую армию призвали 5600 крымчан.

По данным Крымской правозащитной группы, всего с начала оккупации Крыма Россия призвала в свою армию около 15 тыс. жителей полуострова.

Источник: https://censor.net.ua/n3130003
 
   
 Топ комментарии
 
А в Подмосковье ловятся лещи,
Водятся грибы, ягоды, цветы.
Лучше места даже не ищи,
Только время зря потратишь ты. (с) Оккупанты отправили призывников из Крыма служить в Подмосковье - Цензор.НЕТ 2297
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ты предатель и агент Кремля!
Как генералы из штаба, сбу, контрразведки и погранцов будут разрешать солдатам стрелять в своих племяшей, сынков, внуков!
 показать весь комментарий
 
врядлк утото из крысьчан были даже в соевой сбу.
 показать весь комментарий
 
в солнечном магадане служить пользительней... Оккупанты отправили призывников из Крыма служить в Подмосковье - Цензор.НЕТ 9271
 показать весь комментарий
 
 
В сирии интересней, там испанский галстук как минимум.
 показать весь комментарий
 
 
В Подмосковье дагестанцы повеселее. Научат федерацию любить и бутылки применять.
 показать весь комментарий
 
 
Лето на улице. Там сейчас не тот климат. Зимой отправят в магадан.
 показать весь комментарий
 
 
Военная авиация доставила с захваченного полуострова в Подмосковье 152 призывников. Всего за весну 2019 года оккупанты планируют призвать в армию страны-агрессора около 2800 крымчан. Источник: https://censor.net.ua/n3130003
Ещё почти 6 часов, чтобы призвать оставшихся 2648 призывников. Времени вагон.
 показать весь комментарий
 
А в Подмосковье ловятся лещи,
Водятся грибы, ягоды, цветы.
Лучше места даже не ищи,
Только время зря потратишь ты. (с) Оккупанты отправили призывников из Крыма служить в Подмосковье - Цензор.НЕТ 2297
 показать весь комментарий
 
 
Отлично, у меня папа в ссср под москвой служил, расказывал, что только вовремя службы ощутил себя украинцем среди многонационального состава росии. Так что это на пользу.
 показать весь комментарий
 
 
А че южан не атправили на Южный Бряг
Северного Билядовитого Окияна??
🤔
 показать весь комментарий
 
 
или в кудымкаре или оймяконе. засрашка - изгойка вся из таких чудесных мест состоит.
 показать весь комментарий
 
 
Так їм ще поталанило ...
Хоча кацапам вірити, себе не поважати. Скоріш всього в МВО вони пройдуть навчання, а потім кудись в Уральско- Тайожниє ****** ...
 показать весь комментарий
 
 
Правильно сделали!!! Только как-то уж близко к дому...
 показать весь комментарий
 
 
А че не в среднюю полосу, или позагорать на берегу Баренцевого ?
 показать весь комментарий
 
 
О..... Еще тушить пожары в Курганскую, Амурскую и Иркутскую области!
Там людей не хватает!
О путя этих шпингалетов развлекаться по клубам Москвы послал!
http://gay-tourist.com/gayguide/russia/moscow.html
 показать весь комментарий
 
 
Как говорили мои бывшие коллеги из паРашки, чем дальше от Масквы, тем спокойней, организованней, обустроенней служба. Служить в Арктике или на Дальнем Востоке гораздо лучше, чем в Подмосковье, Поволжье, Урале.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты отправили призывников из Крыма служить в Подмосковье
 
 
 
 
 
 вверх