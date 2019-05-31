 Оккупанты отправили призывников из Крыма служить в Подмосковье

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
152 призывников самолетами военно-транспортной авиации отправили к местам дальнейшего прохождения службы в частях и соединениях Военно-космических сил (ВКС) РФ и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.
"На сегодняшний день мы выполнили треть от установленного задания весеннего призыва. Сегодня отправляем 152 человека в Западный военный округ - они будут служить в Подмосковье", - рассказал журналистам пособник оккупантов, так называемый "военный комиссар Крыма" Олег Ермилов.
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Всего "военный комиссариат" захваченного полуострова планирует во время весеннего призыва отправить в российскую армию около 2,8 тыс. крымчан. Призыв продлится до 15 июля 2019 года.
Украина требует от России прекратить незаконный призыв в свои вооруженные силы жителей оккупированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей оккупированного полуострова. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в российскую армию призвали 5600 крымчан.
По данным Крымской правозащитной группы, всего с начала оккупации Крыма Россия призвала в свою армию около 15 тыс. жителей полуострова.
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Ещё почти 6 часов, чтобы призвать оставшихся 2648 призывников. Времени вагон.
Водятся грибы, ягоды, цветы.
Лучше места даже не ищи,
Только время зря потратишь ты. (с)
Северного Билядовитого Окияна??
🤔
Хоча кацапам вірити, себе не поважати. Скоріш всього в МВО вони пройдуть навчання, а потім кудись в Уральско- Тайожниє ****** ...
Там людей не хватает!
О путя этих шпингалетов развлекаться по клубам Москвы послал!
http://gay-tourist.com/gayguide/russia/moscow.html