 Оккупанты отправили призывников из Крыма служить в Подмосковье

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

152 призывников самолетами военно-транспортной авиации отправили к местам дальнейшего прохождения службы в частях и соединениях Военно-космических сил (ВКС) РФ и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

"На сегодняшний день мы выполнили треть от установленного задания весеннего призыва. Сегодня отправляем 152 человека в Западный военный округ - они будут служить в Подмосковье", - рассказал журналистам пособник оккупантов, так называемый "военный комиссар Крыма" Олег Ермилов.

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Всего "военный комиссариат" захваченного полуострова планирует во время весеннего призыва отправить в российскую армию около 2,8 тыс. крымчан. Призыв продлится до 15 июля 2019 года.

Украина требует от России прекратить незаконный призыв в свои вооруженные силы жителей оккупированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей оккупированного полуострова. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в российскую армию призвали 5600 крымчан.

По данным Крымской правозащитной группы, всего с начала оккупации Крыма Россия призвала в свою армию около 15 тыс. жителей полуострова.