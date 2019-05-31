 Объявив дефолт, Украина лишилась бы экономической поддержки Запада, - представительница Еврокомиссии

Такое мнение высказала директор по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Генерального директората Европейской Комиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Если в текущих условиях каким-либо образом будет допущен дефолт - все, что было достигнуто в прошлые годы, будет разрушено на следующий день. Если говорить простым языком, цена будет очень высокой. Ускоренное и искусственное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокая инфляция и отсутствие доступа к внешним кредитным деньгам. И, разумеется, никаких инвестиций в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности", - отметила представитель Еврокомиссии.

По ее словам, ситуация искусственного дефолта будет выглядеть даже хуже, чем была бы при вынужденном прекращении обслуживания долговых обязательств, вызванном экономическими неурядицами.

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"Сейчас страна не нуждается в существенной корректировке макроэкономического курса, поэтому в таком случае речь пойдет об определенном политическом выборе. Это будет восприниматься даже хуже", - сказала Флорес.

Она отдельно отметила, что даже необходимость платить обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.

"В том, что касается долгов - Украине важно соблюдать такую макроэкономическую политику, которая уже была введена, сейчас стоит лишь придерживаться этого пути. Украина сейчас не стоит перед необходимостью внедрять какие-то огромные уточнения в связи с долгом. Он последовательно уменьшался с 2016 года, когда был на уровне 80 процентов от ВВП. Сейчас он на уровне 60 процентов - это также много, но этот долг - на траектории снижения, и надо этой траектории придерживаться", - убеждена европейский экономист.

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Она подчеркнула, что в этой ситуации для Украины очень важно сохранить доступ к внешней финансовой поддержке.

"Абсолютно важно, чтобы страна в дальнейшем имела доступ к внешней поддержке, например, от МВФ, от ЕС, из частных рынков - по приемлемой, а не по самой высокой цене. Но такая умеренная цена возможна только при условии и в результате финансовой стабильности и реформ", - отметила представитель Еврокомиссии.

Ранее олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".

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Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал дефолт "дорогой в никуда" и заявил, что Зеленский руководствуется при принятии решений не советами отдельных бизнесменов, а интересами страны.