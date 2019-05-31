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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:дефолт (364) Еврокомиссия (827)

 Объявив дефолт, Украина лишилась бы экономической поддержки Запада, - представительница Еврокомиссии

В Украине отсутствует экономическая необходимость в объявлении дефолта по внешним обязательствам. Если бы он был объявлен по политическим соображениям, цена этого была бы для Украины крайне высока.

Такое мнение высказала директор по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Генерального директората Европейской Комиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Если в текущих условиях каким-либо образом будет допущен дефолт - все, что было достигнуто в прошлые годы, будет разрушено на следующий день. Если говорить простым языком, цена будет очень высокой. Ускоренное и искусственное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокая инфляция и отсутствие доступа к внешним кредитным деньгам. И, разумеется, никаких инвестиций в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности", - отметила представитель Еврокомиссии.

По ее словам, ситуация искусственного дефолта будет выглядеть даже хуже, чем была бы при вынужденном прекращении обслуживания долговых обязательств, вызванном экономическими неурядицами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский не собирается объявлять дефолт, - Данилюк

"Сейчас страна не нуждается в существенной корректировке макроэкономического курса, поэтому в таком случае речь пойдет об определенном политическом выборе. Это будет восприниматься даже хуже", - сказала Флорес.

Она отдельно отметила, что даже необходимость платить обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.

"В том, что касается долгов - Украине важно соблюдать такую макроэкономическую политику, которая уже была введена, сейчас стоит лишь придерживаться этого пути. Украина сейчас не стоит перед необходимостью внедрять какие-то огромные уточнения в связи с долгом. Он последовательно уменьшался с 2016 года, когда был на уровне 80 процентов от ВВП. Сейчас он на уровне 60 процентов - это также много, но этот долг - на траектории снижения, и надо этой траектории придерживаться", - убеждена европейский экономист.

Также на Цензор.НЕТ: Для украинцев кризисов уже достаточно, - Гройсман о возможном дефолте. ВИДЕО

Она подчеркнула, что в этой ситуации для Украины очень важно сохранить доступ к внешней финансовой поддержке.

"Абсолютно важно, чтобы страна в дальнейшем имела доступ к внешней поддержке, например, от МВФ, от ЕС, из частных рынков - по приемлемой, а не по самой высокой цене. Но такая умеренная цена возможна только при условии и в результате финансовой стабильности и реформ", - отметила представитель Еврокомиссии.

Ранее олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".

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Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал дефолт "дорогой в никуда" и заявил, что Зеленский руководствуется при принятии решений не советами отдельных бизнесменов, а интересами страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3129996
 
   
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Коломойский не впервые говорит о необходимости дефолта
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Обьявив дефолт, Украина признала бы, что холокост не такое уж и чудовище.
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Апять сослагательное наклоненийо- Если бы у
дедушки....🤗
Да бздите вы за свое бабло и усьо...
🙃
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Да бене плевать на поддержку, еврокомиссию, да и на Украину в целом
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Під Бєнєю земля горить. Єдина можливість для нього зберегти активи та свободу- вступити в кооператив ;Озєро;.
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То есть жить в кредит и платить проценты сумасшедшие за украденные миллиарды теми кто обосновался на Западе это нормально? А по моему дефолт это единственный выход из этой бездны
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Не выход, если Украина объявит дефолт "эта бездна" покажется тебе раем.
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Белые пришли - грабют, красные пришли - грабют. Ну куды крестьянину податься ... (с) Объявив дефолт, Украина лишилась бы экономической поддержки Запада, - представительница Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 2013
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Каломойский теперь будет злой на представительницу Еврокомиссии !
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Это верно, но зато какие откроются возможности у олигарха-афериста Коломойского. Ну, на Украину и Зедаунов ему, как гражданину Израиля и Швейцарии, нагадить с гореой, что он и делает. Да и команда Зе явно решила срубить бабла с Зелохов по быстрому.
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А Бєня каже шо то всьо фігня. Патрійот, мля.
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В 2001 в Аргентине произошел дефолт. Буэнос-Айрес охватили беспорядки и мародерство, а после того, как власти прекратили привязывать курс песо к доллару, обесценились сбережения аргентинцев в национальной валюте.
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Типа у нас в национальной валюте сберкнижки пухлые.
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а зарплаты и пенсии у большинства в нашей стране в какой валюте ?
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Вы рискуете быть не понятой - некоторая часть населения не знакома с общепринятым значением слова "мародерство"
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Коломойский хитрый жук и вся его игра рассчитана на уничтожение еще более коварного олигарха Порошенко
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что по Вашему значит слово - "олигарх" ?
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Такое же ,как и в википедии
А что в этом слове не так?
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"Дефолт - це точно не кінець епохи бідності, яку вони, команда Зеленського, обіцяли з 21 квітня. Це глибинна криза держави. Крім того, дефолт означає запуск економічного і політичного, хочу підкреслити політичного, хаосу в державі", - сказав Порошенко, виступаючи на з'їзді своєї оновленої партії "Європейська Солідарність".
Він також підкреслив, що від дефолту в першу чергу постраждають соціально незахищені верстви населення. А ще екс-глава держави вважає, що дефолт України - це прямий інтерес Росії. "Я не думаю, що це помилка. Це обізнані кроки, які необхідно зупинити, тому що це прямий інтерес Росії", - зазначив Петро Порошенко.
https://bykvu.com/bukvy/118920-poroshenko-zayavil-chto-defolt-ukrainy-eto-pryamoj-interes-rf
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было бы странно еще давать в долг тому, кто отказался платить по прежним долгам
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Дефолт для ЗЕбилов это как их манд*вошки: ввести легко, а вывести сложно. Оголосивши дефолт, Україна втратила б економічну підтримку Заходу, - представниця Єврокомісії - Цензор.НЕТ 6534
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А навіщо тому Заходу роками підтримувати Україну в переддефолтному стані? Ну, добре - нахай "Захід" бачить у цьому якісь "свої інтереси" - хоча б такі, як "аби лихо тихо".
Але Україні все це навіщо? Оголосивши дефолт, Україна втратила б економічну підтримку Заходу, - представниця Єврокомісії - Цензор.НЕТ 4585
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голосую за Слугу народа - вы голосуете за дефолт Украины - вы хотите нищеты для себя и своих родных - нет - я думаю такого счастья нам не надо - русского мира ,как они предлагают то же - нам надо ЕС и НАТО
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Учитывая , что у Бени какойто суд в США, у него нет времени заниматься экономикой Украины- проще все сразу забрать 😀😀😀
Хотелось бы узнать у депутатов- КАКОЕ ЕСТЬ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДОПУСТИВШЕЙ ДЕФОЛТ? Пожизненное заключение, арест имущества?
КТОТО об жтом думал уже?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъявив дефолт, Украина лишилась бы экономической поддержки Запада, - представительница Еврокомиссии
 
 
 
 
 
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