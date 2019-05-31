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 Председатель сельсовета на Одесчине попалась на взятке 10 тыс. долл. за решение об аренде земли, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке председателя одного из сельских советов Саратского района Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Председатель сельсовета на Одесчине попалась на взятке 10 тыс. долл. за решение об аренде земли, - СБУ 01

Правоохранители установили, что чиновница требовала 10 тысяч долларов от местного частного предпринимателя за принятие положительного решения о выделении в аренду земельного участка общей площадью полгектара с перспективой приватизации надела.

Правоохранители задержали чиновницу рядом со зданием сельсовета после получения ею очередной части взятки в размере 2 тысячи долларов. Ранее сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения злоумышленницей "предоплаты".

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Председатель сельсовета на Одесчине попалась на взятке 10 тыс. долл. за решение об аренде земли, - СБУ 02

Во время обыска в ее рабочем кабинете правоохранители обнаружили наличные в иностранной валюте, происхождение которой выясняется, и часть средств, полученных от противоправной деятельности.

Председатель сельсовета на Одесчине попалась на взятке 10 тыс. долл. за решение об аренде земли, - СБУ 03

Также смотрите: Председатель сельсовета задержан на Тернопольщине на взятке 3,5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделки и других возможных фактов незаконной деятельности задержанной. Также проверяется причастность других должностных лиц и депутатов сельсовета к махинациям с земельными участками.

Источник: https://censor.net.ua/n3129991
 
 
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Еще бы разобраться откуда у главы Павловского сельского сельсовета Арцизского района,квартира в Одессе?
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Кінець епохи бідності,брехні і жадібності.Так при Зєлі теж беруть,чи вже не будуть?
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Пля, она не виновата что такой родилась, отпустите её.....до суда!
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мадам просто бандерша з притону. в неi тих бакciв цiла дiжка, мабуть. шукайте добре.
а де iншi шльондри?
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Попалась - це коли сіла з кофіскацією, а це так..... Ловимо, бо самим хочеться їсти.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредседатель сельсовета на Одесчине попалась на взятке 10 тыс. долл. за решение об аренде земли, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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