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 Общество
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Все про:кино (1222) Медведчук (856) Стус (45) Госкино (121)

 Фильм о поэте и диссиденте Стусе завершен и выйдет в прокат 5 сентября, сцену с Медведчуком оставили

Госкино был представлен готовый фильм "Запрещенный", описывающий последние годы жизни Василия Стуса, его борьбу с системой и попытки опубликовать свой последний сборник стихов, который он пытался передать из тюрьмы на свободу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Режиссером картины является Роман Бровко, продюсером – Артем Денисов.

Общая стоимость фильма - 38,1 млн грн, из госбюджета на его производство выделили 19,5 млн грн.

"Уже в сентябре зрители смогут составить собственное мнение о картине, которая прошлым летом оказалась в эпицентре грандиозного скандала. Я только подчеркну, что сцена суда над Василием Стусом в картине есть", - сказал глава Госкино Филипп Ильенко.

В прокат фильм выйдет 5 сентября, ко Дню памяти поэта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кум Путина Медведчук считает провокацией американцев ситуацию с фильмом о Стусе

Напоминаем, Медведчук был назначен адвокатом Стуса во время второго ареста украинского поэта в 1980 году. Поэт был категорически против Медведчука в роли защитника.

Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала и приговор был зачитан без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.

Также читайте: Из-за "судейского жульничества Медведчука" дело о фильме про Стуса попадет судье Соколову и кино запретят, - Лещенко

10 августа 2018 года актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из фильма "Стус" вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

В то же время режиссер Роман Бровко утверждает, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот данный факт отрицает.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василие Стусе в фильме, который снимается за государственные деньги.

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Учитывая общественный резонанс авторы фильма про Василия Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену суда над поэтом с участием адоката.

Источник: https://censor.net.ua/n3129990
 
   
 Топ комментарии
 
Хотелось бы увидеть сцену,где мертвечук будет болтаться на виселице.
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ЗЕбилы, смотрите фильм, там ваш герой по каолиции...
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что бы сцена стояла на Майдане.
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Хотелось бы увидеть сцену,где мертвечук будет болтаться на виселице.
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Генеральный спонсор зеко-манды - на висилице? Что за фантазии?
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а парашин типа 5 лет медведчука вешал.
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и желательно - в документальном фильме
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все потрібно робити вчасно, бо ............. Фильм о поэте и диссиденте Стусе завершен и выйдет в прокат 5 сентября, сцену с Медведчуком оставили - Цензор.НЕТ 1682
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а медведчук сейчас каждый день на экране двух каналов рассказывает, что он патриот Украины, даже начал сомневатся уже, кто из этих двух подлецов порошенко или медведчук любит Украину больше
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оба одинаково, судя что они все время вместе.
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Вам забыли сообщить, что Зелемойша и Медведчук из одной песочницы. Когда дойдет до вас - как потом отмазываться будете?
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и не только он! Прилепин (!!!) на ТВ рассказывает, как он любит украинцев, как их любят в Донецке и что тех "просто неправильно поняли"!
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это что за птица? Фільм про поета і дисидента Стуса завершений і вийде в прокат 5 вересня, сцену з Медведчуком залишили - Цензор.НЕТ 231 не слышал про такого вообще Фільм про поета і дисидента Стуса завершений і вийде в прокат 5 вересня, сцену з Медведчуком залишили - Цензор.НЕТ 5356
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ЗЕбилы, смотрите фильм, там ваш герой по каолиции...
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Не-е-е. Это как раз ВАШ торговый партнер - представитель московского заказчика в киевском филиале Фильм о поэте и диссиденте Стусе завершен и выйдет в прокат 5 сентября, сцену с Медведчуком оставили - Цензор.НЕТ 6
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" - Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус... умер в лагере." Источник: https://censor.net.ua/n3129990
То есть судя по историческому описанию, этот медветчук принимал участие в сговоре лишения свободы с целью убийства? или что привело хотя бы к убийству по неосторожности.
У статьи убийства есть сроки давности?
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Здається є, як максимум по тій статті.
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После стольких майданов и революций набрались смелости и сцену с ублюдком медведчуком оставили Ну слава Богу всё было не зря Цэ пэрэмога аааааааааааа
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И это всё, что сделано "После стольких майданов и революций " ?
Ничо, что подлый и сильный враг локализован в пределах Промзоны Донбасса?
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Как вообще люди подобные Медведчуку могут все еще заниматься активной политикой в Украине? Как?

А если вспомнить что Медведчук ее и был официальным представителем предыдущего Президента на официальных переговорах и представлял всю Украину.... Это вообще уже за гранью.

Но надеюсь наконец его время прошло и новый Президент отправит эту мр4зь на свалку истории!
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Причём тут внешний враг Если страна не может себя защитить она не имеет права на существование Я о том что любые вопросы цензуры даже обсуждаться не должны
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФильм о поэте и диссиденте Стусе завершен и выйдет в прокат 5 сентября, сцену с Медведчуком оставили
 
 
 
 
 
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