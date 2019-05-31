 Фильм о поэте и диссиденте Стусе завершен и выйдет в прокат 5 сентября, сцену с Медведчуком оставили

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Режиссером картины является Роман Бровко, продюсером – Артем Денисов.
Общая стоимость фильма - 38,1 млн грн, из госбюджета на его производство выделили 19,5 млн грн.
"Уже в сентябре зрители смогут составить собственное мнение о картине, которая прошлым летом оказалась в эпицентре грандиозного скандала. Я только подчеркну, что сцена суда над Василием Стусом в картине есть", - сказал глава Госкино Филипп Ильенко.
В прокат фильм выйдет 5 сентября, ко Дню памяти поэта.
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Напоминаем, Медведчук был назначен адвокатом Стуса во время второго ареста украинского поэта в 1980 году. Поэт был категорически против Медведчука в роли защитника.
Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала и приговор был зачитан без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.
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10 августа 2018 года актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из фильма "Стус" вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.
В то же время режиссер Роман Бровко утверждает, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот данный факт отрицает.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василие Стусе в фильме, который снимается за государственные деньги.
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Учитывая общественный резонанс авторы фильма про Василия Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену суда над поэтом с участием адоката.
То есть судя по историческому описанию, этот медветчук принимал участие в сговоре лишения свободы с целью убийства? или что привело хотя бы к убийству по неосторожности.
У статьи убийства есть сроки давности?
Ничо, что подлый и сильный враг локализован в пределах Промзоны Донбасса?
А если вспомнить что Медведчук ее и был официальным представителем предыдущего Президента на официальных переговорах и представлял всю Украину.... Это вообще уже за гранью.
Но надеюсь наконец его время прошло и новый Президент отправит эту мр4зь на свалку истории!
https://www.youtube.com/watch?v=qR4GmdzzWGs