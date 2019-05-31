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Все про:аэропорт (1207) Одесса (5465) прокуратура (3517) прослушка (256)

 В Одесском аэропорту нет оборудования для скрытого наблюдения, – заявление "Профи-ИТ"

В международном аэропорту "Одесса" отсутствовало оборудование для скрытого видеонаблюдения или прослушивания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ООО "Профи-ИТ", которое прокуратура Одесской области подозревает в организации утечки частной информации из аэропорта.

"Видеонаблюдение действительно велось на территории аэропорта, но обычными камерами, легально приобретенными в Украине. На территории аэропорта есть знаки, которые предупреждают о видеонаблюдении", - отмечается в заявлении.

Компания также подчеркивает, что Приморский районный суд Одессы разрешил провести обыски только в помещениях, арендованных ООО "Профи-ИТ", но правоохранители несанкционированно обыскали и другие помещения аэропорта.

"Считаем, что проведенная акция не имеет ничего общего с законностью и является попыткой давления на бизнес", - считают в ООО "Профи-ИТ". Компания намерена обратиться по этому поводу в Государственное бюро расследований (ГБР).

Сам аэропорт "Одесса" также отрицает незаконное использование аппаратуры в его помещениях.

"В ответ на многочисленные публикации относительно неправомерного сбора информации в Одесском аэропорту сообщаем, что в результате проведения следственных действий 30 мая в ООО "Международный аэропорт Одесса" незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено", - говорится в официальном заявлении аэропорта.

Ранее сообщалось, что прокуратура Одесской области заявила о раскрытии канала незаконной утечки частной информации из помещений одесского аэропорта. К "несанкционированному использованию аппаратуры" якобы оказалась причастна компания "Профи-ИТ".

Международный аэропорт "Одесса" (ODS) входит в тройку крупнейших аэропортов Украины. В 2018 году через аэропорт было перевезено около 1,5 млн пассажиров, а в нынешнем году ожидается рост пассажиропотока на 20%. В настоящее время в аэропорту идет строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Источник: https://censor.net.ua/n3129982
 
 
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А что в этом плохого? аргументы представьте?
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Архитектурно - похож на Ленина(такой же несчастный)
А как "Одеса" на англ.? С двумя "s" разве? Наверное тоже еще от совка надпись осталась.
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В Одессе не прослушивают, в Одессе слушают...
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Вовсю идёт строительство новой ВПП. Осенью планируется запуск второй очереди нового терминала, для которой в дополнение к имеющимся нужно смонтировать дополнительные системы видеонаблюдения, авиабезопасности, пограничного и таможенного контроля. Кому-то хочется перехватить этот лакомый подряд и убить конкурента. Все просто.
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нужно срочно поворачивать дело в политическое русло, формировать партию и идти в раду на выборы Одеський аеропорт заперечує "прослушку" і збирається звернутися в ДБР - Цензор.НЕТ 1579 теперь только ленивый не хочет попробывать поставить на зеро Одеський аеропорт заперечує "прослушку" і збирається звернутися в ДБР - Цензор.НЕТ 4358
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Прокуратура уже в фэйсбуке строчит... держава в айфоні.
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Cкрытого видеонаблюдения и прослушки нет, есть только штатное СБУшное.
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Кому они вешают лапшу? То что они по новостям на 1+1 совсем не безобидные игрушки!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Одесском аэропорту нет оборудования для скрытого наблюдения, – заявление "Профи-ИТ"
 
 
 
 
 
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