 В Одесском аэропорту не было незаконной прослушки, - заявление "Профи-ИТ"

Какпередает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ООО "Профи-ИТ", которое прокуратура Одесской области подозревает в организации утечки частной информации из аэропорта.

"Видеонаблюдение действительно велось на территории аэропорта, но обычными камерами, легально приобретенными в Украине. На территории аэропорта были знаки, которые предупреждали о видеонаблюдении", - отмечается в заявлении.

Компания также подчеркивает, что Приморский районный суд Одессы разрешил провести обыски только в помещениях, арендованных ООО "Профи-ИТ", но правоохранители несанкционированно обыскали и другие помещения аэропорта.

"Считаем, что проведенная акция не имеет ничего общего с законностью и является попыткой давления на бизнес", - считают в ООО "Профи-ИТ". Компания намерена обратиться по этому поводу в Государственное бюро расследований (ГБР).

Сам аэропорт "Одесса" также отрицает наличие прослушки в его помещениях.

"В ответ на многочисленные публикации относительно неправомерного сбора информации в Одесском аэропорту сообщаем, что в результате проведения следственных действий 30 мая в ООО "Международный аэропорт Одесса" незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено", - говорится в официальном заявлении аэропорта.

Ранее сообщалось, что прокуратура Одесской области заявила о раскрытии канала незаконной утечки частной информации из помещений одесского аэропорта. К "прослушке" якобы оказалась причастна компания "Профи-ИТ".

"Как выяснили правоохранительные ведомства, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли "записывать" всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры", - говорилось в сообщении прокуратуры в Facebook.

Правоохранители подчеркивали, что прослушка могла охватывать и зал официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

Международный аэропорт "Одесса" (ODS) входит в тройку крупнейших аэропортов Украины. В 2018 году через аэропорт было перевезено около 1,5 млн пассажиров, а в нынешнем году ожидается рост пассажиропотока на 20%. В настоящее время в аэропорту идет строительство новой взлетно-посадочной полосы.