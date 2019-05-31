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 Минобороны выделит 45 млн грн на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя, - Полторак. ФОТО

В 2019 году на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя будет выделено 45 млн грн.

Об этом сегодня, 31 мая, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, находясь с рабочим визитом на Закарпатье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Минобороны выделит 45 млн грн на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя, - Полторак 01

"Я принял решение о выделении 25 млн грн на ремонт для того, чтобы привести в порядок ваши помещения и 20 млн грн на оборудование, так как без современного оборудования для диагностики лечить очень трудно", - отметил министр встречаясь с коллективом госпиталя.

Полторак также посетил раненых бойцов, проходящих лечение в Мукачевском военном госпитале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский умный и серьезный человек, он хорошо учится. Не думаю, что он способен сделать хуже, - Полторак

За самоотверженность и стойкость, проявленные при исполнении боевых задач на Востоке страны, образцовое выполнение воинского долга, мужество и отвагу, двое военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады были награждены знаками отличия Министерства обороны Украины. Бойцы получили боевые ранения в ходе боев за Дебальцево и сейчас проходят повторное лечение в медицинском учреждении.

Минобороны выделит 45 млн грн на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя, - Полторак 02

Нагрудным знаком "За воинскую доблесть" награжден старший лейтенант Владимир Продун. Нагрудным знаком "За образцовую службу" награжден младший сержант Владислав Жовтан.

Также смотрите: Народному герою Украины, добровольцу из Беларуси Дмитрию Рубашевскому (позывной Ганс), получившему ранения на Донбассе, нужна помощь в лечении. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3129981
 
   
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Ти ба,і грощі з"явились))Кривонос вже не краде з Свинарчуком))
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на 6 год войны ремонт??

а в 2014 нельзя было ремонт сделать госпиталя??

долбоящер военный палтарак - полигон широкий лан иди еще отремонтируй-на 6 год войны.
шоб в палатках народ не жил.

хотя счас не зима, можно и в палатках.

и так 5 лет -лето-зима-лето-зима.
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А что кто то кому войну объявил? О какой войне идёт разговор?
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полторак торопится 20 мил. освоить, нужно проверить не у афелированной ли фирмы полтораша его хочет закупить
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