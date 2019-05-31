 Минобороны выделит 45 млн грн на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя, - Полторак. ФОТО

Об этом сегодня, 31 мая, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, находясь с рабочим визитом на Закарпатье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Я принял решение о выделении 25 млн грн на ремонт для того, чтобы привести в порядок ваши помещения и 20 млн грн на оборудование, так как без современного оборудования для диагностики лечить очень трудно", - отметил министр встречаясь с коллективом госпиталя.

Полторак также посетил раненых бойцов, проходящих лечение в Мукачевском военном госпитале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский умный и серьезный человек, он хорошо учится. Не думаю, что он способен сделать хуже, - Полторак

За самоотверженность и стойкость, проявленные при исполнении боевых задач на Востоке страны, образцовое выполнение воинского долга, мужество и отвагу, двое военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады были награждены знаками отличия Министерства обороны Украины. Бойцы получили боевые ранения в ходе боев за Дебальцево и сейчас проходят повторное лечение в медицинском учреждении.

Нагрудным знаком "За воинскую доблесть" награжден старший лейтенант Владимир Продун. Нагрудным знаком "За образцовую службу" награжден младший сержант Владислав Жовтан.

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