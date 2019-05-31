 Минобороны выделит 45 млн грн на ремонт и оборудование Мукачевского военного госпиталя, - Полторак. ФОТО

Об этом сегодня, 31 мая, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, находясь с рабочим визитом на Закарпатье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Я принял решение о выделении 25 млн грн на ремонт для того, чтобы привести в порядок ваши помещения и 20 млн грн на оборудование, так как без современного оборудования для диагностики лечить очень трудно", - отметил министр встречаясь с коллективом госпиталя.
Полторак также посетил раненых бойцов, проходящих лечение в Мукачевском военном госпитале.
За самоотверженность и стойкость, проявленные при исполнении боевых задач на Востоке страны, образцовое выполнение воинского долга, мужество и отвагу, двое военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады были награждены знаками отличия Министерства обороны Украины. Бойцы получили боевые ранения в ходе боев за Дебальцево и сейчас проходят повторное лечение в медицинском учреждении.
Нагрудным знаком "За воинскую доблесть" награжден старший лейтенант Владимир Продун. Нагрудным знаком "За образцовую службу" награжден младший сержант Владислав Жовтан.
а в 2014 нельзя было ремонт сделать госпиталя??
долбоящер военный палтарак - полигон широкий лан иди еще отремонтируй-на 6 год войны.
шоб в палатках народ не жил.
хотя счас не зима, можно и в палатках.
и так 5 лет -лето-зима-лето-зима.