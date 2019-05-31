 Зеленский уволил Цигикала с поста главы Госпогранслужбы

Об этом говорится в указе президента №345/2019, передает Цензор.НЕТ.
"Уволить Цигикала Петра Александровича с должности Председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе.
Другим указом Зеленский уволил генерала армии Украины Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.
Цигикал был назначен председателем Государственной пограничной службы Украины в июле 2017 года.
Опять 95 квартал?
Кароче, чуваки, такой слоган для Погранслужбы:
"95-й квартал - граница на замке"
деньги заносить коломойскому
Покажите мне такого святого в квартале и я покаюсь.....
а оно тебе поможет?
https://youtu.be/HUJEECeVVak
Як повідомляє кореспондент Depo.Київ, 31 травня 2019р. долар у столичних обмінниках перевалив за 27 гривень. Тепер більшість обмінників дешевше цієї вартості "зелений" не продають. Зокрема, деякі обмінні пункти і відділення банків продають американську валюту по 27,05-27,1 грн. А дешевше за 27 гривень ніхто вже не продасть "зелений".
У свою чергу подорожчав і євро, адже тепер його можна придбати мінімум за 30 гривень.
молодец парниша
https://ibigdan.livejournal.com/23739627.html
Ты невнимательный.
Проси премию...
Да ты и впрямь с приветом.
Вся жизнь впереди...."
"Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами."
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет."
"Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну."
"Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны."
Роман Шрайк:
мощное окружение у нашего президента. мощное. сильное в понимании причинно-следственных связей. непоколебимое.
только чета мне очень стремно, чуваки.
Карл Волох:
Насколько я понимаю, весь этот ужас о «войну развязали обе стороны, чтобы заработать» - это и позиция Зеленского. Причём, искренняя. И это реально страшно.
- Путин начал войну за полгода до того, как Порошенко стал президентом. Но война закончится, потому что Порошенко больше не президент. Какая же вавка у него в голове...
"Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих?" - Да, именно так мы и думаем
Да, я думаю, что Путин - маньяк. Потому что только маньяк может планировать расчленить дружественную страну, украсть Крым, оторвать Донбасс.
Только маньяк может удерживать заложников и политзаключенных. Только маньяк может наслаждаться от слез их семей.
Только маньяк может спокойно знать о том, что Донбасс сегодня входит в пятерку - а по некоторым видам мин и в тройку - самых заминированных частей мира. Впереди только Сомали и Афганистан.
Да, это маньяк. И сегодня в этой гибридной войне у Путина и его камарильи - другой сценарий: не удалась Новороссия - построим Малороссию.
- Странное у него понятие - "подзаработать денежек". Какую-то чушь несет он.
1) РФ пятый год войны теряет рост ВВП.
2) Путин теряет рейтинг в мире и точно не зарабатывает больше, чем в мирное время.
3) Моторола потерял зарядку в донецком лифте, а не только не заработал.
Только вот Зеленский вот заработал не только на итальянскую виллу и квартиру в Лондоне, но и даже субсидии.
- Что вы хотите от типичных представителей криворожья?)Авторы "Кривой Рог-Запорожье-Транзит",всю жизнь сочиняли конъюнктурные "шутки" про Украину-заробітчанку и писали слезливые финальные ремейки российской попсы...
- это же просто тупые большевики. кухарки к власти пришли. пропал дом
Да дайте же этим хорошим людям ампулу зарина !
Просто Богдан подносит ему папочки с фамилиями, кого убрать, а кого поставить. Потому что сам Зе нихрена не отдупляет, что эти люди делали, кто они, на своих ли они местах и нужно ли их увольнять.
Центр принятия решений не в АП. Кто-то (вы знаете кто), расставляет везде своих людей. А перзидент - как английская королева, ширма для отвода глаз.
Карацупа, не открывая глаз: «Индус, взять, фас!»
Индус, не поднимая головы: «Обломись, я лучше гавкну».