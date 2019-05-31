 Зеленский уволил Цигикала с поста главы Госпогранслужбы

Об этом говорится в указе президента №345/2019, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Цигикала Петра Александровича с должности Председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе.

Другим указом Зеленский уволил генерала армии Украины Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

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Цигикал был назначен председателем Государственной пограничной службы Украины в июле 2017 года.