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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1567) увольнение (1566) Цигикал (90)

 Зеленский уволил Цигикала с поста главы Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Государственной пограничной службы Петра Цигикала.

Об этом говорится в указе президента №345/2019, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Цигикала Петра Александровича с должности Председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе.

Другим указом Зеленский уволил генерала армии Украины Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко присвоил звание "генерал армии" главе ГПСУ Цигикалу. Новые генеральские звания получили и другие руководители пограничников

Цигикал был назначен председателем Государственной пограничной службы Украины в июле 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3129974
 
   
 Топ комментарии
 
Давно пора этого штабного уволить)
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кошмар, грабют лишают соевое кубло кормовой базы...
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Зеленая плесень расчищает себе дорогу к корыту...что бы жрать в три хари...
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Какая глупая фраза. Они все штабные, если что. Сама должность предполагает быть в «штабе». Ты совсем дурак, кацапчег?
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На вiдмiнно вiд тебе ,в мене український прапор.)
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тим гірше тому що ти є внутрішній ворог колабораціоніст
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О ,ще один янкi-эксперт з життя в Українi.))
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Как это чем, у тебя мнение отличается, значит ты плохой!
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Этого уволил, того уволил, а кого назначил?
Опять 95 квартал?

Кароче, чуваки, такой слоган для Погранслужбы:
"95-й квартал - граница на замке" Зеленський звільнив Цигикала з посади глави Держприкордонслужби - Цензор.НЕТ 3198
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место продается
деньги заносить коломойскому
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Отож бо. Що за Цигикало, я ХйЗ. Може й треба було його звільнити, але кого призначив? Знову клоуна якогось. Місце ж хлібне, то нехай і клоуни трохи підхарчуються, вони теж люди, не вік же їм у гівні ходити.
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Цигикало- порядна людина та професіонал. Таких в Україні - одиниці.
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Вы перепутали нашу рашу с 95-м кварталом.

Покажите мне такого святого в квартале и я покаюсь.....
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а порохоботи в екстазі від нових "зрад"
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а вы уже агитацию начали за партию слуга народа7

https://youtu.be/HUJEECeVVak
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А в замен...？Лысый или толстый...？ вот в чем вопрос...😀
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тим часом... під ці новації зедебільної зеко/манди...

Як повідомляє кореспондент Depo.Київ, 31 травня 2019р. долар у столичних обмінниках перевалив за 27 гривень. Тепер більшість обмінників дешевше цієї вартості "зелений" не продають. Зокрема, деякі обмінні пункти і відділення банків продають американську валюту по 27,05-27,1 грн. А дешевше за 27 гривень ніхто вже не продасть "зелений".
У свою чергу подорожчав і євро, адже тепер його можна придбати мінімум за 30 гривень.
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Лайкать такую новость неохота. Но таки да. Все что отвоевал за 2,5 месяца просралось за 3 дня.
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Только на черном ринке,завтра торгов нет.
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Дякуючи богу,я всі вільні гривні по 26-05 вклав,тепер тільки насолоджуюсь з курсу.
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Та будет падать, пока зерно в Південий порт не повезут. Там на месяц притормозит, а в августе, когда начнутся основные выплаты по внешним долгам уже конкретно посыпется.
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У нас, родной, не Нарьян-Мар и люди меряют эффективность управления курсом доллара, а деревянного тугрика
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це дурниця і показник нульового технічного прогресу й низького виробництва, бо вся земна розкіш в Україні з-за кордону, тому й вимірюється курсом твердої валюти.
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копировать/вставить...
молодец парниша Зеленський звільнив Цигикала з посади глави Держприкордонслужби - Цензор.НЕТ 6169
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А вот тогда курс держался нормально и 20 млрд попередник для Презе оставил.Гуляй рванина от рубля и выше.
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Та да, канэшно нармальна 01.01.2018 28,69 грн покупка и 28,88 грн продажа. Значит почти 29 грн за бакс по-твоему нормально, а 27 грн. капец. Интересна логика
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«Исправить ситуацию пока можно. Для этого Зеленский должен заявить на весь мир: "Я абсолютно никак не связан с олигархом Коломойским. Его многочисленные интервью о дефолте - полная чушь, не обращайте на них внимания, гоните его ссаными ряпками. Подобные атаки на экономическую стабильность Украины я расцениваю как преступление, в связи с чем мной было подано заявление в ГПУ и СБУ и возбуждено уголовное дело против Коломойского по статье Госизмена". Но, по совершенно непонятной причине, наше "независимое новое лицо" почему-то отмалчивается и не хочет заткнуть Коломойского. Даже не знаю, что и думать».
https://ibigdan.livejournal.com/23739627.html
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Он просто не знает, что говорить. Разумков не по тем делам, Богдан доволен положением, Данилюк наверное знает, но то что знает, говорить нельзя. Вот и весь расклад.
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Дорогуша, сходи сюда и посмотри курс доллара к примеру на первое января 2018 года. Он был почти 28,88 в продаже и 28,69 в покупке. Но тебя сей факт почему-то не возбуждал в то время. Правда?
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сорвался с цепи **********
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Проффессор! Шаурмы ему! Срочно шаурмы !!! Зеленський звільнив Цигикала з посади глави Держприкордонслужби - Цензор.НЕТ 37
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кошмар, грабют лишают соевое кубло кормовой базы...
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Я не привык общаться па-саветски-репликами из фильмов и телепередач. К-какие «схемы» они зарубили? Назовите одну «зарубленную схему».
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Господи, там же написано: "все схемы"
Ты невнимательный.
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На більшості схем сидить Аваков, а його не збираються звільняти.
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Фудстемпов лишили, с велфера выгнали, медикейр отобрали, тебе мало, омериганец проксёвый?
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Зеленая плесень расчищает себе дорогу к корыту...что бы жрать в три хари...
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Не, так тока Алесеевич мог... Зе маленький, никак не получиться
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Ты первый порохобот который меня удивил... прямо в тему. Я реально, без шуток...
Проси премию...
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Цыгыкал видимо стоял единственный на пути "зеленой плесени к корыту"?
Да ты и впрямь с приветом.
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начали посипак порошенко потихоньку увольнять, надеюсь судить их будут уже более быстрыми темпами Зеленський звільнив Цигикала з посади глави Держприкордонслужби - Цензор.НЕТ 5177
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"Надейся и жди,
Вся жизнь впереди...." Зеленський звільнив Цигикала з посади глави Держприкордонслужби - Цензор.НЕТ 8690
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це добре, пороховаті, а шо з баксом, ваш очільник) нбу чекає звільнення і опускає гривню?!
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Совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир (брат первого помощника президента):
"Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами."
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет."
"Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну."
"Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны."
Роман Шрайк:
мощное окружение у нашего президента. мощное. сильное в понимании причинно-следственных связей. непоколебимое.
только чета мне очень стремно, чуваки.
Карл Волох:
Насколько я понимаю, весь этот ужас о «войну развязали обе стороны, чтобы заработать» - это и позиция Зеленского. Причём, искренняя. И это реально страшно.
- Путин начал войну за полгода до того, как Порошенко стал президентом. Но война закончится, потому что Порошенко больше не президент. Какая же вавка у него в голове...
"Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих?" - Да, именно так мы и думаем
Да, я думаю, что Путин - маньяк. Потому что только маньяк может планировать расчленить дружественную страну, украсть Крым, оторвать Донбасс.
Только маньяк может удерживать заложников и политзаключенных. Только маньяк может наслаждаться от слез их семей.
Только маньяк может спокойно знать о том, что Донбасс сегодня входит в пятерку - а по некоторым видам мин и в тройку - самых заминированных частей мира. Впереди только Сомали и Афганистан.
Да, это маньяк. И сегодня в этой гибридной войне у Путина и его камарильи - другой сценарий: не удалась Новороссия - построим Малороссию.

- Странное у него понятие - "подзаработать денежек". Какую-то чушь несет он.
1) РФ пятый год войны теряет рост ВВП.
2) Путин теряет рейтинг в мире и точно не зарабатывает больше, чем в мирное время.
3) Моторола потерял зарядку в донецком лифте, а не только не заработал.
Только вот Зеленский вот заработал не только на итальянскую виллу и квартиру в Лондоне, но и даже субсидии.
- Что вы хотите от типичных представителей криворожья?)Авторы "Кривой Рог-Запорожье-Транзит",всю жизнь сочиняли конъюнктурные "шутки" про Украину-заробітчанку и писали слезливые финальные ремейки российской попсы...
- это же просто тупые большевики. кухарки к власти пришли. пропал дом
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https://oleg-leusenko.livejournal.com/11724860.html Порошенко передав волонтерам українського фронту 1,75 мільйона, які виграв у брехливої ВВС
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Чув сьогодні розмову - один чоловік розказував іншому, що є у нього надія на Зеленського. Так от, щоб побудувати багату державу - клоунів в президенти не обирають. Як і шахраїв. Це так би мовити повинно бути ясно по замовчуванню. Ця схема на 99% не спрацює. А 1% не вистрілить аж ніяк.
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Пророки... пророки... по улице нельзя пройти от пророков...Строго поделились на потомков булгаковского шарикова и слесаря одиночки с мотором полесова от ильфа с петровым. Одни блеют "Да несогласен я!", другие вещают - "не засасывает!" Ответ там же, у Ильфа с Петровым - "Тебя не спросили. Авось засосет".
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У Печерському суді Києва учора, 30 травня, після 12 години на третьому поверсі було розпилено невідому токсичну речовину. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на прес-службу суду.

Да дайте же этим хорошим людям ампулу зарина !
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52 года, рановато в запас! Да и военный профессиональный.
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Вы реально думаете, что Бене нужны профессионалы? Ему срочно во все силовые структуры нужно рассовать своих карманных щенков. Чтобы как минимум потом было время слинять из страны.
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Может показаться, что Зеленский очень хорошо разбирается в том, кого нужно уволить-назначить. Мы уже который день видим эту канитель. Но это не так.

Просто Богдан подносит ему папочки с фамилиями, кого убрать, а кого поставить. Потому что сам Зе нихрена не отдупляет, что эти люди делали, кто они, на своих ли они местах и нужно ли их увольнять.

Центр принятия решений не в АП. Кто-то (вы знаете кто), расставляет везде своих людей. А перзидент - как английская королева, ширма для отвода глаз.
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Оцініть, наскільки був правий Президент Порошенко, коли 31 березня назвав клована "маріонеткою-коло..."
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А коли дійде черга до Юрія Ярославовича Стеця?
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Легендарный пограничник Карацупа со своим верным четвероногим другом - немецкой овчаркой по кличке Индус, бдительно выполняя приказ на охрану Государственной Границы зорко спят под деревом. Рядом скрытно ползёт коварный нарушитель границы.
Карацупа, не открывая глаз: «Индус, взять, фас!»
Индус, не поднимая головы: «Обломись, я лучше гавкну».
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А как там теперь Балоги со своей старой-новой схемой по контрабасу поживают? Их при Зеле на погранцов замкнули, а погранцам руководство меняют. Зеленський звільнив Цигикала з посади глави Держприкордонслужби - Цензор.НЕТ 397
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Это тот, который Саакошвили через границу пропустил в прошлый раз?
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Объявление по громкой связи железнодорожного грузового контрольно-пропускного поста «Буг» Отдельного Контрольно-пропускного пункта «Брест»: «Внимание досмотровым группам пограничного наряда, грузовой состав, следующий со стороны Государственной Границы, прибывает на второй путь досмотровой площадки КПП. Для старшего прапорщика Кублашвили повторяем - на третью и чётвертую рельсы».
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Зеленський звільнив Цигикала з посади глави Держприкордонслужби - Цензор.НЕТ 4346назначен председателем Государственной пограничной службы Украины..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил Цигикала с поста главы Госпогранслужбы
 
 
 
 
 
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