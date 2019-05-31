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Все про:Горловка (2322) обстрел (7882) Россия (72914) Донбасс (18633) наемники РФ (840)

 Наемники РФ обстреляли Горловку, ранены два мирных жителя

Наемники Российской Федерации на Донбассе обстреляли жилые районы Горловки, в результате чего ранения получили женщина и ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что в ежедневном отчете ОБСЕ от 30 мая команда Миссии констатировала факт обстрела жилого дома в городе Горловка, что на неподконтрольной правительству Украины территории. Наблюдатели видели осколочные повреждения и следы горения на внешней северной стене одноэтажного дома, а также одно разбитое, а другое затянутое пластиковой пленкой окно без оконной рамы.

Наемники РФ обстреляли Горловку, ранены два мирных жителя 01

Кроме того, в гостиной изнутри помещения вокруг той же оконной рамы были осколочные повреждения, а именно окно забито деревянными досками. В то же время, представители СММ ОБСЕ зафиксировали осколочные повреждения на деревянной дверной раме, и на филенках самой двери. В спальне члены патруля Миссии видели также трещины и пробоины в нижней части филенок дверей. По их оценке, повреждения были вызваны взрывом снаряда по вооружению выпущенного с северного направления.

Во время пребывания в данном доме наблюдатели видели женщину (30 лет) и девочку (5 лет) с порезом над левой бровью. По словам женщины, поздно вечером 27 мая вся семья была дома, когда извне прогремел взрыв. Она рассказала, что на момент взрыва в гостиной находилась ее свекровь, которая в результате обстрела получил ранение головы, плеча и руки и ее в тот же вечер доставили в больницу в городе Горловка. Кроме того женщина отметила, что ее дочь случайно порезалась щепками стекла из дверей гостиной, ее доставили в больницу на следующий вечер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129973
 
 
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хотят начать всё с чистого листа. А то прошлый раз новоотсосия не вышла, а сейчас ситуация располагает.
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та с чистого листа как-бэ не получится... тот лист уже в крови весь...
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То кацапы обстрилюють ОСОБЫХ ХОХЛОВ... как говорил Прилепин)))
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хотят начать всё с чистого листа. А то прошлый раз новоотсосия не вышла, а сейчас ситуация располагает.
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та с чистого листа как-бэ не получится... тот лист уже в крови весь...
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То ж свои, пущай стреляют, зато биндер нету.😁
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Якісь маньяки . Постійно самі себе обстрілюють . Хворі люди .
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То кацапы обстрилюють ОСОБЫХ ХОХЛОВ... как говорил Прилепин)))
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Там уже много сайтов об этом написало, чего сразу я то?
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бред, в эту ересь верит только умалишённый
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До позиций ВСУ далеко , а трасса рядом с домом . Мало ли кто там ездит и в каком состоянии . Наверное кто-то решил с гранатомётом поиграться . По карте так выходит .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ обстреляли Горловку, ранены два мирных жителя
 
 
 
 
 
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