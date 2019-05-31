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 Команда Зеленского предлагает принять пакетом законы об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности, - Разумков

Команда президента Владимира Зеленского будет настаивать на принятии законов об импичменте и снятии неприкосновенности с народных депутатов пакетом.

Об этом лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков пишет в колонке для "Украинской правды", информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности уже давно подан в Раду. Владимир Зеленский инициировал и закон об импичменте президента. Мы хотим, чтобы эти законопроекты были приняты одним пакетом", – заявил Разумков.

По словам соратника Зеленского, он и его коллеги "готовы идти во власть, которая не дает иммунитета". "Но готовы ли к этому политики старой школы? Подозреваю, что нет", – предположил Разумков.

По его мнению, Верховная Рада "не в состоянии проголосовать за новый прогрессивный Избирательный кодекс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение в совершении преступления, создание ВСК и тайные голосования, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта об импичменте президента

Разумков напомнил о проваленных поправках к действующему закону о выборах народных депутатов, поданных президентом.

"21 июля фактически состоится третий тур выборов по изменению политической системы страны. Мы выиграли битву, но пока не выиграли войну со старой коррупционной системой. Да, это плохо, что повторять приходится трижды. Но, я надеюсь, с третьего раза система наконец получит окончательный вердикт от народа", – считает лидер партии "Слуга народа".

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Источник: https://censor.net.ua/n3129970
 
 
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Блин, эти тоже за старое взялись... так нихрена и не примут опять
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Так верил в Зе, а он подводит... Ни открытых списков, мутный роспуск рады (это козырь оппонентам на следующие 5 лет), Свинарчуки не сидят, фотки шаурмой, какой-то цирк...
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- Что это вы всё холоп да холоп, что это за слово такое? (После ответа жены Тимофеева) Эта роль ругательная, и я прошу её ко мне не применять! Боже мой, ну и домик у нас! То обворовывают, то обзываются… а ещё боремся за почётное звание «дома высокой культуры быта», - это же кошмар, кошмар! (с)
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Иди во власть поработай денек другой с такой публикой)А извини ,ты ж простолюдин )
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"""Свинарчуки не сидят"""
Для того, чтобы посадить Свинарчуков надо сначала Плокулола поменять. А он уходить не хочет.
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Да, мутный Зе. Ничего скоро выборы в ВР, и мы, Европейская солидарность им покажем. .Жаль только что 3% барьер не приняли... ну думаю 5-6% возьмем.
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А чим передбачено пакетне голосування? Команда Зеленского предлагает принять пакетом законы об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности, - Разумков - Цензор.НЕТ 124
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Я думаю, шо спочатку імпічмент, без пакету... Команда Зеленского предлагает принять пакетом законы об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности, - Разумков - Цензор.НЕТ 1563
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Жарт на рупль. Я такого дешевого юмору не розумію. Ти мне з 95-го кварталу?
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Пока Украина не будет претендовать на то, чтобы быть цивилизацией, ничего не поможет. Никакие законы.
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Нет. Чтобы быть цивилизацией, надо иметь свой закон, навязывать мировую повестку (входить в G7), быть страной-донором, а не страной-бомжом, многократно увеличить объём ВВП. Это для начала.
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Иначе никак, а то эти кнопкодавы опять обдурят
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Не может такого быть, их выбрал мудрый украинский народ!
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Ще одне випробування для підбарижників.............
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Правильно, только пакетом. Потому что этому жулью веры нет. Они закон об импичменте примут, а неприкосновенность не снимут. В Верховной Раде большинство жулики. У честного человека просто столько денег не найдется, чтобы купить себе мандат.
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научитесь договариваться - а на диктат вам ответят противостоянием тотальным и во всем - быть бараном плохо - а занимая такой пост и плохо для граждан страны - но у молодежи амбиции и нет мудрости и жизненного опыта - а мы будем пожинать плоды противостояния и беззакония по зеленски
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"Закон - это формальность"
(c) Разумков
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Закон об импичменте Зеленского нарушает Конституцию Украины.


Президента страны избирает народ и только народ должен снимать президента, а не ВР.
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если будут "импичить", то только не по лицу - он же комик артист...
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Встречное предложение к зеленскому - создать "организацию общественного контроля за органами власти" - чтобы как отменят неприкосновенность можно было ловить их. Полиция этим не будет заниматься.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоманда Зеленского предлагает принять пакетом законы об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности, - Разумков
 
 
 
 
 
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