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 Обещанное Зеленским "государство в смартфоне" уже 3 года как работает, - Кубив

Первый вице-премьер-министр Степан Кубои заявил, что в Украине не менее трех лет действуют цифровые сервисы, которыми граждане могут воспользоваться с помощью смартфонов.

Об этом он сказал во время отчета в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"То, что сейчас называют "государством в смартфоне", мы уже создали. Благодаря Минэкономразвития государственные закупки, малая приватизация, отчеты о технической помощи и государственные предприятия - у каждого гражданина в смартфоне. Вы можете покупать у государства, продавать государству и контролировать государство, не выходя из дома", - заявил Степан Кубив.

По его словам, также в смартфоне уже доступны административные услуги.

"На сайте Правительственного портала можно получить 125 публичных услуг полностью онлайн. Вы можете зарегистрировать бизнес онлайн; получить многочисленные справки и выписки из реестров; подать заявление на пособие при рождении ребенка и многое другое", - подчеркнул Кубив.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новое правительство может быть сформировано в конце августа или начале сентября, - Данилюк

Он также призвал депутатов принять участие в создании "государства в смартфоне" в контексте поддержки законопроекта о "Е-малыш".

"Эта инициатива даст родителям возможность получить в электронном виде 10 услуг, связанных с рождением ребенка", - сказал чиновник.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда стремится сделать "страну в смартфоне, правительство в смартфоне".

Источник: https://censor.net.ua/n3129968
 
   
 Топ комментарии
 
Обещанное Зеленским "государство в смартфоне" уже 3 года как работает, - Кубив - Цензор.НЕТ 4742

та ну вас!
ничего уже и придумать нельзя....все уже придумано...до них)))
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Це тільки в голові у Кубіва працює держава в смартфоні, це говорить про те що Кубів ідіот!
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Обещанное Зеленским "государство в смартфоне" уже 3 года как работает, - Кубив - Цензор.НЕТ 4742

та ну вас!
ничего уже и придумать нельзя....все уже придумано...до них)))
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Це тільки в голові у Кубіва працює держава в смартфоні, це говорить про те що Кубів ідіот!
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а на сайт заходили, проверили как работает??)) там много интересного))
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Ось неповний перелік:
1.Anticorruption Monitor, экспертиза результатов государственных тендеров.

2.Navizor - навигатор, оценивающий качество дорог.

3.Crowdlegal - p2p платформа для совместного ведения судебных дел.

4.Teplo.org.ua - сервис, который помогает экономить на коммунальных услугах.

5.Ecoisme lite - приложение для контроля и прогнозирования затрат электроэнергию.

6.Adtena - online-площадка для запуска, настройки и анализа рекламы в публичных Wi-Fi сетях.

7.Adtena - online-площадка для запуска, настройки и анализа рекламы в публичных Wi-Fi сетях.

8.Agrieye - решение для сохранения грунтов.

9.Цифровая полиция - сервис безопасности

10.AntiZebill - сервис подключения мозга.
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Обіцяна Зеленським "держава в смартфоні" вже 3 роки як працює, - Кубів - Цензор.НЕТ 1258 дурепа.. ты в Интернете сейчас.. и его тоже НЕ вова придумал!
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Малося на увазі - "Вся держава вже давно працює в порошенківському смартфоні".
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Малося на увазі, що вас розвели як лохів. Ось і живіть з цим.
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2 недели в должности + 1 месяц до кингурации - результатов 0. Где посадки Ахметова, Коломойского? Где вообще движение хотя б по направлению к реформам? Кроме вредоносных высказываний Бородатой Бабушки (вредоносных для Украины не для бабушки) и других зелепутинцев, по типу Шефера, результатов нет.
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Ну Данилюк уже на плюсах армию и экономику поднял, ща и эти сервисы как свои представят, эксперт по Зедиджитализации кричал же что за справкой о несудимости часами в очередях стоит, а ее два года как уже можно не отходя от компа получить
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Ага. Через пару лет украинцы будут сидеть с голой жопой, но по плюсам им расскажут, что это так надо и вообще очень полезно. Многие поверят. Как поверили в то, что они с голоду пухнут при проклятом Порошенко.
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Может врёт? По Г+Г об этом не говорили. Обещанное Зеленским "государство в смартфоне" уже 3 года как работает, - Кубив - Цензор.НЕТ 5723
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за свынарчуков Луценко то же блеял, что четыре года следствие уже идьоть …..
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когда зеленский посадит свинарчуков?кто заказал Катю ? - а то только фотки свои размещать умеет - то жрет он ,то подсматривает как Богдан - качается - где результат?
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индеец, ты читать умеешь ? Если да, то почитай высказывания о деле Укроборонпрома Луценка и всей свинофермы. И все они давно знают и следствие идет не один год и ничего нового Бигус им не открыл …. За Катю то же самое.
Дай время, а потом вопросы спрашивай.
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все говорят дай время - порох то же говорил - но ответил - теперь очередь отвечать - зели - в чем я не прав - они если на них не давить только шаурмы жрать будут и по спортзалам шлаться - а мне это не интересно - дела - где хоть одно доведенное до конца дело за это время - пускай хоть маленький позитив - а нет его - и это факты - я не пойму по чему вы все успокоились - вам нагло врут в лицо ,а вы молчите - хватит - делай или иди ........ - только так
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И шо, ватная ты дрянь?
После того, как человек-тушенная капуста (бигус) поехал получать свои 30 серебренников у бабушки бени за "расследование", и после того, как в Раде ваши друзяки тимошенница и Ко отказались создавать комиссию по расследованию этого дела, ясно стало всем адекватным, что история выеденного яйца не стоит. Только для того, чтобы кремлевская челядь и другие зеленожопоголовые бились в падучей про свинарчуков. Вон ваши новые лица- а точнее все старые ...опы рыгиАнальные у ***********, ворюги на которых пробы ставить негде, теперь рулят экономикой Украины. Пустили козлов в огород. Приехали бегом делить все себе в карман из раши, а 5 лет даже заикаться об этом боялись. Уроды, выздобулы!
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Иди выпей яду , облегчи жизнь своей семьи от тебя убогого.
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Да вы посмотрите вокруг! Шоколад! Персик! Та народ с жиру бесится, а Степкина семья до морозов во вьетнамках ходит...
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рейдерские захваты,продажные суды таможни,схемы распила бюджетного бабла проверки,все есть.
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Государство сольют в унитаз.В это верю. Обещанное Зеленским "государство в смартфоне" уже 3 года как работает, - Кубив - Цензор.НЕТ 9631
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Подождите немного.
Они скоро еще и Prozorro "изобретут" !)
Или отменят как мешающее хозяйничать, кадры подтягиваются еще те ...
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Zaliznyak Maxym
29 травня о 06:52 ·

Доброго ранку, посполиті.
Коломойський вже, фактично, представив свого міністра охорони здоров'я в уряді Зе.
Ним має стати нардеп екс-регіонал Андрій Шипко.

Кілька основних, загальнодоступних фактів про ймовірного очільника МОЗ.
- Член ПР з 2006 року, а з 2019 року партії "Слуга народу" (маладєц!);

- 2012-2014 народний депутат України VII скликання, голова підкомітету ВР з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації, здійснення фармацевтичної діяльності, виробництва та обігу виробів медичного призначення (розквіт тіньових закупівель ліків за міністра Раїси Богатирьової);

- у вересні 2018 року був одним із підписантів листа до патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання Томосу.

- був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.

- послідовно виступав проти відміни медичної реформи на користь обов'язкового медичного страхування.

Я Вас вітаю! Ми поміняли вже діючу реформу, що ефективно впроваджувалася командою Уляни Супрун на старого вишколеного гравця ринку "тендерної мафії". Чекайте, зовсім скоро в усіх закупівлях ліків ми побачимо безапеляційними переможцями компанії Богатирьової та Бахтєєвої.
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Что там у тебя работает? Ни один сайт госуслуг не работает нормально, и везде в итоге нужно "приходить по адресу". Старый пердун-маразматик не понял о чем речь, но увидел возможность попиариться перед выборами.
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Какой сайт госуслуг у тебя не работает нормально?
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У нього нічого не працює... Воно ж з расії...
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Спитай у будь якого нотаріуса,як вони паряться на реєстрами і як воно все глючить та зависає
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ОпенДатаБот працює прекрасно, наприклад!
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если из паРаши, по впн Прибалтики, заходить в УКРАИНСКИЕ сайты госуслуг - всё так и должно.. НЕ работать)
Для украинцев создано и работает прекрасно)
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"уже 3 года как работает"_____________у кубева в смартфоне????
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тупое убожество совковое под названием кубив!!тупость если что то высераешь хоч думай иногда что ляпаешь!!где вас тупорылых понабирали!!побратым тупого гаврылюка!)))
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Какой аргументированный, интеллектуальный, несовковый комментарий.
Прямо голос антимайдана, даже Гарвирюка не забыл.
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просто зеленского еще не научили пользоваться смартфоном
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Пусть расскажет это толстой хамовитой тетке в БТИ Обухова, которая за каждую справку дерет по 500 грн налом.
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да.. при Пэдро вся Украина стала лохом..
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А какова судьба ПЕТИЦИИ ПРО Отставку ЗЕ?
ЗЕ положил на нее то, чем играл на рояле?
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ЗЕ положил на нее то, чем стучал по лбу Пэдро.
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по лбу зебилов.. да) Ибо поимел вас именно вазелин)
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Странно, поимел нас, а работы по обсеру ЗЕ и вылизыванию Пе стало больше у тебя бот
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петиция про отмену ентой петиции про отставку набрала 25 000 еще быстрее,

вот и не пошла в дело петиция про отставку.
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давайте нам ротердам + в смартфоне, нам будет веселее, проще платить ахмету за гарячую воду-прямо с приват24.

войнушку расескую тоже в смартфон перевадите.
нехрен 200 млрд на нее тратить ежегодно.

и ишо,
а кто будет поставлять в киев енти смартфоны, савместимые с ентим укргасударством??
на какой операционке??, на Гросман-ОС10??

оные должны иметь павы-ыышенную устойчивость своей смартфонной системы,
шоб не перегареть от госукркарупцыи.
а гарантийный срок будет на енти государств смартфоны??

буде на 5 лет аж??? нет?? до выбаров?? пока путин не нападетт?? докогда??
на 2 дня всего??
ооо!!!!!!
круто.
на експорт можно будет производить такие - продавать за $ в омеригу задороже эпла.
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Кубів брехун або невігоас 50 на 50! але злодій точно, бо вкрали разом з гройсманом європейскі гроші на агентстві інновацій, і блокують,або крадуть розробки.Це я знаю на 100%.
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они же обещали на передовой заплату в 1 одну тысячу евро через 3 года - а Порох взял и сделал - балаболы они большие - не Зебол - БалаЗел - как та так - придумайте - а то я индеец)))))))
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ИМ НЕ ДО ЗАРПЛАТЫ УКРАИНЦАМ - в спорт зале гантели никто не украл и они теперь поменяли силовиков,чтобы разобраться с феноменом
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А как сторонники Порошенко высмеивали Зеленского за это предложение, а теперь когда им рассказали типа это уже 3 года работает начали писать про колесо, вы раньше не знали об этом? Значит этого не было!!!
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Почему тогда голосуем на бумажках?
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Смартфон на хлеб не намажешь. Людям есть нечего! Обіцяна Зеленським "держава в смартфоні" вже 3 роки як працює, - Кубів - Цензор.НЕТ 8103
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по державі в смаптфоні-то Зе мав на увазі не сервіси,а заміну ВР і таких даунів як сам Кубів на систему самоврядування як мінімум! а Кубів навіть того не розуміє, бо тільки краде....
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"Зе мав на увазі не сервіси,а заміну ВР"

Ого! Новація вселенського масштабу.
Чи таке вже десь існує?
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Helgi Sharp

поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким источникам)
* * *
Паника - наше всё...
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иголочки министры двух крупнейших европейских держав?
Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.
Ибо "Приват" - почти половина финансовой системы Украины (на сегодня там обязательств перед физическими и юридическими лицами на 220 млрд грн), независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.
Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Падёт "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.
Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.
В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.
Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президентства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в ОО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.
Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.
Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
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А першу нормальну послугу придумав Дубілєт у Бєні, це приват 24,користуються всі і ПЕСюни теж,але при тому не забувають поливати бєню брудом
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Проблема в том что Порох селфи не делал с шармой.
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а где Кубив соврал?
Так и все есть.....
То что он перечислил я действительно делаю (плачу комуналку, получаю справки, продаю и покупаю и тд) не выходя из дома....
Где то нужна цифровая подпись..., где то свободно...
Зю наверное сильно отстал от жизни в Украине разъезжая по турецким отелям.... Обіцяна Зеленським "держава в смартфоні" вже 3 роки як працює, - Кубів - Цензор.НЕТ 6567
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При помощи какого приложения можно засадить за решетку наших судей-взяточников покрывающих все преступления ахметки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбещанное Зеленским "государство в смартфоне" уже 3 года как работает, - Кубив
 
 
 
 
 
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