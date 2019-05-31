 Обещанное Зеленским "государство в смартфоне" уже 3 года как работает, - Кубив

Об этом он сказал во время отчета в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
"То, что сейчас называют "государством в смартфоне", мы уже создали. Благодаря Минэкономразвития государственные закупки, малая приватизация, отчеты о технической помощи и государственные предприятия - у каждого гражданина в смартфоне. Вы можете покупать у государства, продавать государству и контролировать государство, не выходя из дома", - заявил Степан Кубив.
По его словам, также в смартфоне уже доступны административные услуги.
"На сайте Правительственного портала можно получить 125 публичных услуг полностью онлайн. Вы можете зарегистрировать бизнес онлайн; получить многочисленные справки и выписки из реестров; подать заявление на пособие при рождении ребенка и многое другое", - подчеркнул Кубив.
Читайте на Цензор.НЕТ: Новое правительство может быть сформировано в конце августа или начале сентября, - Данилюк
Он также призвал депутатов принять участие в создании "государства в смартфоне" в контексте поддержки законопроекта о "Е-малыш".
"Эта инициатива даст родителям возможность получить в электронном виде 10 услуг, связанных с рождением ребенка", - сказал чиновник.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда стремится сделать "страну в смартфоне, правительство в смартфоне".
та ну вас!
ничего уже и придумать нельзя....все уже придумано...до них)))
1.Anticorruption Monitor, экспертиза результатов государственных тендеров.
2.Navizor - навигатор, оценивающий качество дорог.
3.Crowdlegal - p2p платформа для совместного ведения судебных дел.
4.Teplo.org.ua - сервис, который помогает экономить на коммунальных услугах.
5.Ecoisme lite - приложение для контроля и прогнозирования затрат электроэнергию.
6.Adtena - online-площадка для запуска, настройки и анализа рекламы в публичных Wi-Fi сетях.
7.Adtena - online-площадка для запуска, настройки и анализа рекламы в публичных Wi-Fi сетях.
8.Agrieye - решение для сохранения грунтов.
9.Цифровая полиция - сервис безопасности
10.AntiZebill - сервис подключения мозга.
Ребята, а кто в списке "Европейская солидарность"? Уже есть первая десятка?
Дай время, а потом вопросы спрашивай.
После того, как человек-тушенная капуста (бигус) поехал получать свои 30 серебренников у бабушки бени за "расследование", и после того, как в Раде ваши друзяки тимошенница и Ко отказались создавать комиссию по расследованию этого дела, ясно стало всем адекватным, что история выеденного яйца не стоит. Только для того, чтобы кремлевская челядь и другие зеленожопоголовые бились в падучей про свинарчуков. Вон ваши новые лица- а точнее все старые ...опы рыгиАнальные у ***********, ворюги на которых пробы ставить негде, теперь рулят экономикой Украины. Пустили козлов в огород. Приехали бегом делить все себе в карман из раши, а 5 лет даже заикаться об этом боялись. Уроды, выздобулы!
🤔
Они скоро еще и Prozorro "изобретут" !)
Или отменят как мешающее хозяйничать, кадры подтягиваются еще те ...
29 травня о 06:52 ·
Доброго ранку, посполиті.
Коломойський вже, фактично, представив свого міністра охорони здоров'я в уряді Зе.
Ним має стати нардеп екс-регіонал Андрій Шипко.
Кілька основних, загальнодоступних фактів про ймовірного очільника МОЗ.
- Член ПР з 2006 року, а з 2019 року партії "Слуга народу" (маладєц!);
- 2012-2014 народний депутат України VII скликання, голова підкомітету ВР з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації, здійснення фармацевтичної діяльності, виробництва та обігу виробів медичного призначення (розквіт тіньових закупівель ліків за міністра Раїси Богатирьової);
- у вересні 2018 року був одним із підписантів листа до патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання Томосу.
- був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
- послідовно виступав проти відміни медичної реформи на користь обов'язкового медичного страхування.
Я Вас вітаю! Ми поміняли вже діючу реформу, що ефективно впроваджувалася командою Уляни Супрун на старого вишколеного гравця ринку "тендерної мафії". Чекайте, зовсім скоро в усіх закупівлях ліків ми побачимо безапеляційними переможцями компанії Богатирьової та Бахтєєвої.
Для украинцев создано и работает прекрасно)
Прямо голос антимайдана, даже Гарвирюка не забыл.
ЗЕ положил на нее то, чем играл на рояле?
вот и не пошла в дело петиция про отставку.
войнушку расескую тоже в смартфон перевадите.
нехрен 200 млрд на нее тратить ежегодно.
и ишо,
а кто будет поставлять в киев енти смартфоны, савместимые с ентим укргасударством??
на какой операционке??, на Гросман-ОС10??
оные должны иметь павы-ыышенную устойчивость своей смартфонной системы,
шоб не перегареть от госукркарупцыи.
а гарантийный срок будет на енти государств смартфоны??
буде на 5 лет аж??? нет?? до выбаров?? пока путин не нападетт?? докогда??
на 2 дня всего??
ооо!!!!!!
круто.
на експорт можно будет производить такие - продавать за $ в омеригу задороже эпла.
Ого! Новація вселенського масштабу.
Чи таке вже десь існує?
поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким источникам)
* * *
Паника - наше всё...
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иголочки министры двух крупнейших европейских держав?
Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.
Ибо "Приват" - почти половина финансовой системы Украины (на сегодня там обязательств перед физическими и юридическими лицами на 220 млрд грн), независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.
Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Падёт "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.
Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.
В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.
Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президентства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в ОО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.
Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.
Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
Так и все есть.....
То что он перечислил я действительно делаю (плачу комуналку, получаю справки, продаю и покупаю и тд) не выходя из дома....
Где то нужна цифровая подпись..., где то свободно...
Зю наверное сильно отстал от жизни в Украине разъезжая по турецким отелям....