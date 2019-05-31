 Зеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Валендюка

Как передает Цензор.НЕТ, это определено двумя указами главы государства от 31 мая, опубликованніми на сайте президента.

Кроме того, Зеленский уволил Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

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