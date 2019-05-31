EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2195  21
Все про:Зеленский (1567) СБУ (13476) увольнение (1566)

 Зеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Валендюка

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виталия Маликова с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины, а также освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, это определено двумя указами главы государства от 31 мая, опубликованніми на сайте президента.

Кроме того, Зеленский уволил Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кононенко подал в отставку с должности замглавы СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3129965
 
   
 Топ комментарии
 
Зачистка свинарника идет полным ходом
 показать весь комментарий
 
Официально Олег Валендюк - бомж без кола и двора, живущий под открытым небом и на одну зарплату. На само же деле ставленник Порошенко - один из самых богатых прокуроров Украины.
 показать весь комментарий
 
31 июля одиозный недолюстрированный прокурор Олег Валендюк был назначен на руководящую должность в СБУ. Но тот факт, что очередной винницкий «решала» получил теплое местечко Из ценностей у Валендюка лишь двое часов - немецкие часы A.Lange&sohne приобретенные 1 января 2009 года (средняя стоимость порядка 20 тыс. евро) и приобретенные 1 января 2012 года швейцарские часы Roger Dubuis (средняя стоимость порядка 25 тыс. долларов).

В декларация Валендюка интересен тот факт, что его доходы никак не стыкуются с расходами и суммами наличности. Выходит, что прокурор отложил на черный день и потратил на покупку часов больше, чем заработал за несколько лет. Как такое возможно? Пожалуй, на этот вопрос может ответить лишь наш герой.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Зачистка свинарника идет полным ходом
 показать весь комментарий
 
 
Трепака потрібно призначити Головою СБУ, саме Трепак брав діамантових прокурорів!
 показать весь комментарий
 
Ну как бы логично. А еще говорили типа Грицак наш, но замы его ФСБшные.
 показать весь комментарий
 
 
Официально Олег Валендюк - бомж без кола и двора, живущий под открытым небом и на одну зарплату. На само же деле ставленник Порошенко - один из самых богатых прокуроров Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Официальная справка - Иван Баканов - друг детства Владимира Зеленского, его же одноклассник, медежер студии "квартал 95", закончил Криворожский экономический институт по специальности "ревизор".
 показать весь комментарий
 
 
а что тут удивительного? КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ, вернее те, на кого можешь лпереться, хлтя бы по началу. или свинарчука призначить?
 показать весь комментарий
 
31 июля одиозный недолюстрированный прокурор Олег Валендюк был назначен на руководящую должность в СБУ. Но тот факт, что очередной винницкий «решала» получил теплое местечко Из ценностей у Валендюка лишь двое часов - немецкие часы A.Lange&sohne приобретенные 1 января 2009 года (средняя стоимость порядка 20 тыс. евро) и приобретенные 1 января 2012 года швейцарские часы Roger Dubuis (средняя стоимость порядка 25 тыс. долларов).

В декларация Валендюка интересен тот факт, что его доходы никак не стыкуются с расходами и суммами наличности. Выходит, что прокурор отложил на черный день и потратил на покупку часов больше, чем заработал за несколько лет. Как такое возможно? Пожалуй, на этот вопрос может ответить лишь наш герой.
 показать весь комментарий
 
 
Нічого страшного. Маліков пої де на родіну в Сєвас до тестя. Будуть разом на 9 травня з лєнточками щеголяти)
 показать весь комментарий
 
 
что на новых лубянка копии трудовых подкинула? Зеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Валендюка - Цензор.НЕТ 3714
 показать весь комментарий
 
 
..афигеть,
енто ж профессионалы были высшей пробы-
нашли 2 шт на 40 000 000 укнаселения, поставили их, оные работали-антитерорили-защищали 5лет, а тут бах трах уже сняли как самых некампетехныххх!!!!

так чем занимались 5 лет, за што генеральские чины получали от камандующего??
вчера галетей полетел-тоже генерал новоспеченный - а нет, спеченный в августе 2014 во время котла.

енто што так всех увольняют - врачей -тролебусистов,....
всех - пришел кто новый начальник - выгнали??
 показать весь комментарий
 
Цікаво,хто знає,:Хто небудь з 95 киварталя служив в ЗСУ,чи всі відкосили?Оце поцріоти,такі?
 показать весь комментарий
 
 
звісно що служили, тільки інкогніто, як синуля порохнявого!
 показать весь комментарий
 
Повзучий конституційний переворот.
Нє?
 показать весь комментарий
 
 
Считаю что на выборы нужно идти обязательно и придерживаться стратегии консолидации голосов: голосовать за проходные партии, Слуга Народа, Батькивщина, Рух Саакашвили, Гриценко, Смешко...но по мажеритарке только выдвиженцы от Зеленского, не зачем давать шанс Петиным личинкам!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Валендюка
 
 
 
 
 
 вверх