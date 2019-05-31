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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1567) Польша (4775) санкции (7384) Швеция (506) Вальстрем (17) Чапутович (65)

 Зеленский встретился с главами МИД Швеции и Польши: Надеюсь на продолжение санкций против РФ, пока все украинские территории не будут возвращены

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами МИД Швеции Маргот Вальстрем и Польши Яцеком Чапутовичем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент поблагодарил за поддержку Украины со стороны Польши и Швеции в защите суверенитета и территориальной целостности и в вопросе освобождения украинских пленных.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - отметил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это второй фронт для Украины. И только завоевав победу на обоих фронтах, украинцы смогут построить государство, о котором они мечтают и которого стоят.

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Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Польши и Швеции подтвердили поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращению всех украинских пленных, незаконно захваченных Россией, а также в вопросах интеграции Украины в Европейский Союз.

В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства ЕС в этом году Владимир Зеленский отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения.

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Президент Украины также заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Европейским Союзом и НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3129963
 
   
 Топ комментарии
 
Найдите Зебобе какой нибудь пиджачек... Хоть на прокат возьмите что ли. Зеленский встретился с министрами иностранных дел Швеции и Польши - Цензор.НЕТ 4921
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А ты представляешь........... Пять лет никто из этих послов на поклон к овощу не ездил. Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі - Цензор.НЕТ 5726 Действительно грустно становится, когда у ботов Зе-бени других аргументов нет поговорить об уважении, как только то, что визитеры встречаются с действующим президентом.
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Найдите Зебобе какой нибудь пиджачек... Хоть на прокат возьмите что ли. Зеленский встретился с министрами иностранных дел Швеции и Польши - Цензор.НЕТ 4921
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причем - рубашку тоже нужно поменять.. а то вова измазалось шаурмой))
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демонстративное закатывание вазелином рукавов рубашки (он потому НЕ в пиджаке - что тогда закатанных рукавов не видно станет)) - все равно как поведение блохастого Шарикова, не снимающего галош... Такой же уровень развития и "гордость" за отличие от "чистеньких буржуев"
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Підскажіть йому адресу,того похоронного бюро,де Порошенко брав костюми в аренду))
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вову будете хоронить? правильно!
Для вована вазелина, со слов его зебилов, подходят ТОЛЬКО одноразовые костюмы из похоронного бюро Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі - Цензор.НЕТ 8551
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кончита, ты как называешь граждан Украины? тебя ж, урода чикушечником ( 23% идиотов на выборах) никто не называет, ну и главное - ты как лицо не понятной половой ориентации (типа Ляшка) имей уважение к Президенту Украины и Верховному Главнокомандующему (я не про Свинарчуков и Ко). а теперь иди и подумай - направление знаешь.
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Ви розумієте, що похорон повинен бути з дотриманням догматів юдаїзму?
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Я розумію ваше ставлення до Євреїв та Українців,ми якось тут без вас розберемось кого,як і де ховати.
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Зачастят теперь к нам министры всякие. И работу отработал и цырк посетил.
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представляем какие они смс-ки друг дружке пишут.. типа:
- Срочно в Киев, там бесплатный цирк с тупЭньким клоуном, обхохочетесь!
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Президент Зеленський Поважна Людина,до якої посли в чергу стають,про Петра вже ніхто з них і не поминає))
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Ты еще Кучму вспомни. К нему тоже в очереди никто не стоит. Почему, странно...
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А ты представляешь........... Пять лет никто из этих послов на поклон к овощу не ездил. Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі - Цензор.НЕТ 5726 Действительно грустно становится, когда у ботов Зе-бени других аргументов нет поговорить об уважении, как только то, что визитеры встречаются с действующим президентом.
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Коли Петро в останнє зустрічався з послами?У 2015 році?))А потім був повний ігнор))А деякі "24%" тут верещали,що з Зеленським ніхто не буде зустрічатись))
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А ви все вивчили і можете розповідати суть зустрічей? Можливо вам треба притпинити брехати?
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от ты дурепа.. весь 2014 год - к Пороху послы ездили, как и последующие 4 года.
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послы в очередь становятся, чтобы посмотреть на клоуна, который даже рубашку не меняет неделями Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі - Цензор.НЕТ 7965
Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі - Цензор.НЕТ 5384
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скажите ему, пожалуйста, что "закатать рукава" - это не в самом прямом смысле
это иносказательно, и значит - пахать-работать
а на официозы можно и костюм, соответствующий деловой обстановке..
типа дресс-код ...(ну как в приличных заведениях... где, например, в шортах не пустят)
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Что ему ,потом будет расказывать как он этих пиджаках,уделал в одной рубашке
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СвиноПЄСы, хлопаем крыльями по бокам,
кукарекаем и ..несьомся !
🤣🤣
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Семочки лузає..... А доречі, де це СЕМОЧКО зараз?????
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Ворошенко все украл! Вон, президент даже пиджак продал шоп выплатить зарплату уборщице АП - теть Марфе.)
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богдан под столом сидит? без него шибзик даже в туалет не ходит
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держслужбовці з АП, поясніть ЗЕбілу про протокол та дрес код!
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Ви в освіті працювали і бачили зебілів?
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На самом деле ничего страшного в отсутствии пиджака нет. Он в пиджаке похож на героя своего тупого сериала - Голобородька (вот же ж фамилию выбрали - Голобородько, с такой то рожей, и вдруг - Голобородько Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі: Сподіваюся на продовження санкцій проти РФ, поки всі українські території не будуть повернуті - Цензор.НЕТ 4687 Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі: Сподіваюся на продовження санкцій проти РФ, поки всі українські території не будуть повернуті - Цензор.НЕТ 4687 Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі: Сподіваюся на продовження санкцій проти РФ, поки всі українські території не будуть повернуті - Цензор.НЕТ 4687)
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Владимир Зеленский отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения.Источник: https://censor.net.ua/n3129963

Чьтоооо? Які це позітівниє достіженія?Зебіли на гімно посходили,горлапанять що за останні 5 років нічого не робилось.Зараз Зєля за 2 місяця все рехвормірує і заборе корупцію і бідність,і брєхню))).
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Кто-то очень хочет продолжать наживаться на войне после мародера
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский встретился с главами МИД Швеции и Польши: Надеюсь на продолжение санкций против РФ, пока все украинские территории не будут возвращены
 
 
 
 
 
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