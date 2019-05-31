 Среди оккупантов на Донбассе растет заболеваемость туберкулезом и ВИЧ, - разведка

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на Главное управление информации разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала мая этого года в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ резко увеличилось количество военнослужащих, больных различными формами туберкулеза и ВИЧ-инфицированных. Большинство носителей указанных заболеваний - это военнослужащие, призванные в текущем году в результате осуществления российским командованием упрощенной процедуры медицинского обследования призывников, в том числе лиц, которые были освобождены из мест лишения свободы", - сообщил Праута.

По его словам, инфицированных в подразделениях оккупантов выявляют преимущественно на поздних стадиях развития болезни. Это способствует распространению инфекционных заболеваний.

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Как отмечалось во время брифинга, командование российско-оккупационных войск скрывает информацию об ухудшении эпидемиологической обстановки. Выявленных больных увольняют с военной службы без предоставления возможности лечиться в военных медицинских заведениях.