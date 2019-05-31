 Среди оккупантов на Донбассе растет заболеваемость туберкулезом и ВИЧ, - разведка

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на Главное управление информации разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала мая этого года в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ резко увеличилось количество военнослужащих, больных различными формами туберкулеза и ВИЧ-инфицированных. Большинство носителей указанных заболеваний - это военнослужащие, призванные в текущем году в результате осуществления российским командованием упрощенной процедуры медицинского обследования призывников, в том числе лиц, которые были освобождены из мест лишения свободы", - сообщил Праута.
По его словам, инфицированных в подразделениях оккупантов выявляют преимущественно на поздних стадиях развития болезни. Это способствует распространению инфекционных заболеваний.
Также на Цензор.НЕТ: Террористы в ОРДЛО готовят ликвидацию своих главарей, - Тымчук
Как отмечалось во время брифинга, командование российско-оккупационных войск скрывает информацию об ухудшении эпидемиологической обстановки. Выявленных больных увольняют с военной службы без предоставления возможности лечиться в военных медицинских заведениях.
За прошедшую неделю, с 13 по 19 мая, корью заболели 1 935 человек - 1 035 взрослых и 900 детей. В общем с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тысяч человек, 38 из которых умерли.
Это вообще позор, в СССР невозможно было найти такого больного, для просмотра.
С твоих слов их не привили в детстве в магучим и красивам СеРуСеРе???)
На счет детей...если родители долб..ы то и детям не переливки!!!
За отсутствие вакцинации нужно вводить криминальную ответственность...
Своему ребенку я сделал все прививки по карте...
Шо б..ь мешает остальным???))
они грустят по СеРуСеРу бо были молоды...у них х.. стоял и девки давали)))
А сейчас ПЕПо это усе у них отобрал!!)))))
У меня мама доктор...
Я точно привыт по карте)
Это конечно не гарантия...но снижение риска точно)
Но АЛЕНЕЙ не привитых все больше и больше...
В СеРуСеРу никто никого не спрашивал)
Мед сестра по графику ЧПОКАЛА всех!)
У нее был план и ответственность за это...
А сейчас хто как хочет так и дро..т!))
От и болячки полезли...
Мучайся сегодня и завта может быть когда нибудь....и т.п))) короче рай после смерти...
А попы и комуняки жили сегодня))) и ложили на завтра!)))
Делайте выводы господа...
Или у местных шалав позичили?))))
так они ж ********* по своей сути, вот и..... друг друга