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 Среди оккупантов на Донбассе растет заболеваемость туберкулезом и ВИЧ, - разведка

Из-за введения российским командованием упрощенного медосмотра призывников в рядах оккупантов растет количество носителей инфекций. Заболевания обнаруживают на поздних стадиях и увольняют больных со службы.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на Главное управление информации разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала мая этого года в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ резко увеличилось количество военнослужащих, больных различными формами туберкулеза и ВИЧ-инфицированных. Большинство носителей указанных заболеваний - это военнослужащие, призванные в текущем году в результате осуществления российским командованием упрощенной процедуры медицинского обследования призывников, в том числе лиц, которые были освобождены из мест лишения свободы", - сообщил Праута.

По его словам, инфицированных в подразделениях оккупантов выявляют преимущественно на поздних стадиях развития болезни. Это способствует распространению инфекционных заболеваний.

Также на Цензор.НЕТ: Террористы в ОРДЛО готовят ликвидацию своих главарей, - Тымчук

Как отмечалось во время брифинга, командование российско-оккупационных войск скрывает информацию об ухудшении эпидемиологической обстановки. Выявленных больных увольняют с военной службы без предоставления возможности лечиться в военных медицинских заведениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3129961
 
   
 Топ комментарии
 
как-то мало смешно, понимая, что эта вся шобла двигается через пропускные пункты за хлебом туда-сюда. а там ведь не только сифилис
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Не успели ЗЕ выбрать президентом как он уже всех заразил. )))
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Їх потрібно ліквідувати чисто по медичним показникам, щоб не розповсюджували заразу, разом з тими повіями, з якими вони живуть!
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100000% !!! Але в такому випадку ми можемо не виконати план по виробнцтву якісного чернозему. Та ще й зі здоровими рабами останній час трошки дифіцитно... Серед окупантів на Донбасі зростає захворюваність на туберкульоз та ВІЛ, - розвідка - Цензор.НЕТ 1515
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лифтотерапию попробуйте... или летний ветерок.. они пользительные... Среди оккупантов на Донбассе растет заболеваемость туберкулезом и ВИЧ, - разведка - Цензор.НЕТ 1729
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Не успели ЗЕ выбрать президентом как он уже всех заразил. )))
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как-то мало смешно, понимая, что эта вся шобла двигается через пропускные пункты за хлебом туда-сюда. а там ведь не только сифилис
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А чому б і ні,там більша половина бувших сідєльців,як місцевих,так і росіянців))
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Еще пару лет и некого будет ре интегрировать. Проблема отпадет сама собой как шахты с шахтерами.
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Надо бы им чумы подкинуть,или черной оспы-быстрее бы процесс пошел...
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У нас у самих проблем выше крыши.
За прошедшую неделю, с 13 по 19 мая, корью заболели 1 935 человек - 1 035 взрослых и 900 детей. В общем с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тысяч человек, 38 из которых умерли.

Это вообще позор, в СССР невозможно было найти такого больного, для просмотра.
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Ау...на счет СеРуСеРу и взрозлых заболенцев!!!)))
С твоих слов их не привили в детстве в магучим и красивам СеРуСеРе???)
На счет детей...если родители долб..ы то и детям не переливки!!!
За отсутствие вакцинации нужно вводить криминальную ответственность...
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По другому...верующих...анти привывочников...много детцев и прочих отщипенцев не унять!)))
Своему ребенку я сделал все прививки по карте...
Шо б..ь мешает остальным???))
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брехня..лично болел классе в третьем..
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Это секта КОЛБАСЫ ПО 2.20))))
они грустят по СеРуСеРу бо были молоды...у них х.. стоял и девки давали)))
А сейчас ПЕПо это усе у них отобрал!!)))))
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За счет привывок ПЕПо я тебе не скажу)))
У меня мама доктор...
Я точно привыт по карте)
Это конечно не гарантия...но снижение риска точно)
Но АЛЕНЕЙ не привитых все больше и больше...
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Да...но не так часто и не с такими последствиями как не привытые)))
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Это статистика, открыта в свободном доступе, так что колбаса тут не при чём.
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Дебилы были всегда...и будут и после нас!))
В СеРуСеРу никто никого не спрашивал)
Мед сестра по графику ЧПОКАЛА всех!)
У нее был план и ответственность за это...
А сейчас хто как хочет так и дро..т!))
От и болячки полезли...
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В сре вообще никто ничем ни когда не болел, катастроф не было, самолеты не падали, подлодки не тонули. Все жили в счастии и ожидании шары в магазинах, то бишь коммунизма. Пока все не скомуниздили. Серед окупантів на Донбасі зростає захворюваність на туберкульоз та ВІЛ, - розвідка - Цензор.НЕТ 6626
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СеРуСеРу это та же религия....
Мучайся сегодня и завта может быть когда нибудь....и т.п))) короче рай после смерти...
А попы и комуняки жили сегодня))) и ложили на завтра!)))
Делайте выводы господа...
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С собой навезли?
Или у местных шалав позичили?))))
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може им Уллянку сплавить, чтоб наверняка выдохли..?
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Вот так восемьсот лет назад предки удмурто-кацапо-бурятов, принесли чуму в Европу.
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Та хоть камні с нєба! - вони з паРашою.
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Среди оккупантов на Донбассе растет заболеваемость ВИЧ, - разведка

так они ж ********* по своей сути, вот и..... друг друга
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только не говорите что это зорян с шкиряком сделали, не доламывайте психику
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А среди освободителей наоборот сокращается
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСреди оккупантов на Донбассе растет заболеваемость туберкулезом и ВИЧ, - разведка
 
 
 
 
 
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