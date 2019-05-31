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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1567) МИД Польши (224) Чапутович (65)

 Порошенко и Зеленский разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней, - глава МИД Польши Чапутович

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович уверен, что внешняя политика Украины при президенте Владимире Зеленском останется проевропейской, нацеленной на повышение уровня жизни украинцев и противодействие российской агрессии.

"Я встречался и с президентом Порошенко, и теперь с президентом Зеленским. Они разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней. Это проевропейская политика, которая имеет целью улучшение стандартов жизни украинцев, урегулировать конфликт на Донбассе", - сказал Чапутович журналистам после встречи глав МИД Польши и Швеции с президентом Украины в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поэтому определенно можно сказать, что направление внешней политики (Украины. - Ред.) останется прежним – проевропейским, прозападным и нацеленным на защиту от российской агрессии", - добавил глава польского внешнеполитического ведомства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша последовательно выступает против "Северного потока-2", - Чапутович

Источник: https://censor.net.ua/n3129958
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко - навсєгда!!! Невже дадуть довічне?
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Порошенко президент Украины навсегда, а это зеленое недоразумении никто вскоре и не вспомнит Порошенко и Зеленский разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней, - глава МИД Польши Чапутович - Цензор.НЕТ 2623
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Порошенко президент Украины навсегда, а это зеленое недоразумении никто вскоре и не вспомнит Порошенко и Зеленский разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней, - глава МИД Польши Чапутович - Цензор.НЕТ 2623
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ПРОГЛОТЯТ КУЗНЕЧИКА
Порошенко и Зеленский разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней, - глава МИД Польши Чапутович - Цензор.НЕТ 7808
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Да ты даже своих мозгов не имеешь - плагиатишь как ЗЕ. 😀😀😀
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То что вытянул из спама- спасибо. А то, что плагиатишь меня- это плохо. Тем более картинка симпатичная😀😀😀
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Різні?Це як порівняти годованого хряка,та сокола))
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Іноземець,"годовой" це однорічний,а хряк годований))
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Оооо.. Кирилл Лещенко подтянулся... как дела? Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 3227
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какие могут быть дела при таком прюзюденте! и на вопросик мой фирменный всего один человек пока ответил. в основном тикают до того, как я его оглашу...
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Не, кем хочешь меня называть, только не москалем... ))
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судя по последним события у вас пан министр неправильный калькулятор
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Уберите Беню из Украины . Ато ЗЕ ЭТОТ СУФЛЕР БУДЕТ МЕШАТЬ
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у нас в семье, есть далекая родственница которая в Словакии живет уже лет 20 . Ее сыновья работают один в Англии , второй в Германии сразу после вступления страны в Евросоюз. Наверное от хорошей жизни .
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мк напечатал сегодня интересную статью по зе)) анализ жестов и выражения лица по его видео интервью))
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мк ру ? Это с каких это пор кацапское издание стало источником "правды" для "зарубежных патриотов" Украины ? Или не переставало ?
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в данном случае,кто читал книги по физиогномистики тот знает, этот человек все описал правильно и детально))
всегда просматриваю источники на инязыках)) меня спросили, я ответила))
тема больше психология,чем политика)) но это для тех,кто увлекается ею или читает книги))
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про ***** ничего не написал ваш "знающий" ? или у него кацаполоида только Зеленский в глаза штырит ?
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в людях мы видим только 2вещи; то,что хотим увидеть воочию, и то,что они хотят показать бессознательно))не трачу время на незнающих))метать бисер перед свиньями бесполезно))
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Первое . Ссылаясь на ваш высер . … в людях мы видим только 2вещи; то,что хотим увидеть воочию, и то,что они хотят показать бессознательно . А это непонятное утверждение разве вас не касается ???
Второе. Никто перед вами ничего не метал … Не льстите себе.
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метать бисер перед свиньями- доказывать что-либо тому, кто не способен или не хочет ни понять, ни оценить это должным образом.
Пускать в ход веские доводы, говоря с этими пустоголовыми юнцами)) Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 1982 Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 7734
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я повторюсь , вы прикиньтесь депутатом который ничего не понял в первом чтении ….
Я перед вами ничего не метал …… А за комплимент о возрасте - благодарю . Жаль ответить вам тем же не могу . Просто могу уважить пенсионерку из за возраста.
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Зеленський і друг мертветчука порошенко в його цитаті
Порошенко и Зеленский разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней, - глава МИД Польши Чапутович - Цензор.НЕТ 458
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конечно они разные, такого мародера и лжеца как порошенко, уже вряд ли найдешь. кучерявый хряк теперь пусть о возмездии со стороны портнова думает Порошенко и Зеленский разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней, - глава МИД Польши Чапутович - Цензор.НЕТ 7251
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перед кем, перед тобой что ли? Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 3474 нме твои выводы, до лампочки Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 7433
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Ти, навіть на Ватан, відкликаєшся, кацап. Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 3025
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кортеж у него конечно бомба... Все видели как "наш" голый бородька на ровере шпарит? нет? а вот нате

https://twitter.com/i/status/1134405263337906177
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участковый, ты написал заявление на возвращение в ряды? твое время пришло. опять в моде алкаши которые трусят бабушек с укропом. не пролюби момент. а то так и будешь до смерти баранов пасти
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Стрєлок я знову в строю.Можеш привітати . І поновлений в званні, вже рівно як місяць завтра буде.Старший екіпажу.)
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даже не сомневался. дерьмо только к дерьму может прибиться
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жабамал поздравляю, теперь ты оператор совковой лопаты 3 разряда- это большая ответственность, смотри не подведи соседа дядю Васю, который первым распознал в тебе латентного практолога
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опоздал ты снайпер твой коллега уже это выкладывал . во как вы прохосрань прокололись .
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так вам же с первого раза обычно не доходит - вот - для закрепления.
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шоколадний барига може стати першим українським президентом, який увійде в історію і криміналістику одночасно.
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свыня- вор, мародер, таких на свете мало, так что, зеленский в любом случае лучше, а если нет опыта- то будет, главное нет опыта свыни все красть, граьбить и мародерить
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в любом случае лучше
он не из системы,а это главное
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Доброго дня , Україно без порошенка !
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Ну хоть кто понимает,что зеленая шмаркля и УКРАИНА,это разные вещи
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Забіг на хвилинку привітатись. Всім добра і здоров*я! А мені треба бігти працювати. Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 6489
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Зеленский разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней, - глава МИД Польши Чапутович
 
 
 
 
 
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