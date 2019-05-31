 Порошенко и Зеленский разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней, - глава МИД Польши Чапутович

"Я встречался и с президентом Порошенко, и теперь с президентом Зеленским. Они разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней. Это проевропейская политика, которая имеет целью улучшение стандартов жизни украинцев, урегулировать конфликт на Донбассе", - сказал Чапутович журналистам после встречи глав МИД Польши и Швеции с президентом Украины в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Поэтому определенно можно сказать, что направление внешней политики (Украины. - Ред.) останется прежним – проевропейским, прозападным и нацеленным на защиту от российской агрессии", - добавил глава польского внешнеполитического ведомства.
всегда просматриваю источники на инязыках)) меня спросили, я ответила))
тема больше психология,чем политика)) но это для тех,кто увлекается ею или читает книги))
Второе. Никто перед вами ничего не метал … Не льстите себе.
Пускать в ход веские доводы, говоря с этими пустоголовыми юнцами))
Я перед вами ничего не метал …… А за комплимент о возрасте - благодарю . Жаль ответить вам тем же не могу . Просто могу уважить пенсионерку из за возраста.
6 машин охраны.
https://twitter.com/i/status/1134405263337906177
он не из системы,а это главное