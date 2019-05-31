EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3458  40
Все про:Зеленский (1567) СНБО (3203)

 Зеленский сменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Соответствующий указ №340/2019 опубликован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

Указом председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен президент Владимир Зеленский. Также указом в состав СНБО введены Иван Баканов, Андрей Богдан, Александр Данилюк, Оксана Маркарова, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Руслан Хомчак.

Кроме того, из состава выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженка и Юрий Стець.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский 31 мая собирает СНБО в "новом формате"

Источник: https://censor.net.ua/n3129955
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно , скоро они начнут государственную тайну кацапам раскрывать? От "ЕДИНАГО НАРОДА У НИХ СЕКРЕТОВ ЯВНО НЕТ"
 показать весь комментарий
 
его время еще настанет Зеленский сменил состав СНБО - Цензор.НЕТ 2084 лысый джокер жеж
 показать весь комментарий
 
Серверы в СНБО уже нашли? Или продолжают искать? Подсказываю: они скорее всего в виде параллелепипеда. Говоря проще- прямоугольные. Ещё проще- почти квадратные. Зеленский сменил состав СНБО - Цензор.НЕТ 3847
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно , скоро они начнут государственную тайну кацапам раскрывать? От "ЕДИНАГО НАРОДА У НИХ СЕКРЕТОВ ЯВНО НЕТ"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ахаха, а то что все кричали что у нас куча "кротов", так еще не раскрыли "тайну" то? даже Гройсик - и то пригрел шпиона, переводчиком.) какие могут быть тайны то? если Путин может хоть миллиард выложить за интересующую его инфу.
 показать весь комментарий
 
 
нечего раскрывать, рошенко куйлу сервера уже загнал со всеми секретами
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тут какая-то скотина меня спамит . Потому повторюсь

SK Sophia-Maria Duglass
Интересно , скоро они начнут государственную тайну кацапам раскрывать? От "ЕДИНАГО НАРОДА У НИХ СЕКРЕТОВ ЯВНО НЕТ"
31.05.2019 15:14
 показать весь комментарий
 
 
Helgi Sharp с Ol Sharp.
4 ч. ·
поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким источникам)

* * *
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иглочки министры двух крупнейших европейских держав?
Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.
Ибо "Приват" - почти половина финансовой системы Украины (на сегодня обязательств перед физическими и юридическими лицами на 220 млрд грн), независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.
Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Падёт "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.
Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в лице Германии и Франции в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.
В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.
Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президентства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в ОО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.
Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.
Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
P.S. Предвосхищая вопрос: нет, депозит из ПБ пока не забирал - нелюбовь к нынешней власти у меня отдельно, финансовая стабильность Украины - отдельно.)
Ещё сорри за то, что ВРЕМЕННО ограничил комментарии.
 показать весь комментарий
 
почему лысова нет из 95 квартал - он хоть шерлок холмса играл когдато
 показать весь комментарий
 
 
Вот на кого это расчитано? Я про лысого? Зеленський змінив склад РНБО - Цензор.НЕТ 7405
Хотим свежачок.... а про 4000 зп, лысый, гривна на 10 копеек упала усе пропало и т.п. надоело.
Напрягитесь, вы же элита
 показать весь комментарий
 
Он необрезанный пока, как сподобится, так сразу и к штурвалу.
 показать весь комментарий
 
Серверы в СНБО уже нашли? Или продолжают искать? Подсказываю: они скорее всего в виде параллелепипеда. Говоря проще- прямоугольные. Ещё проще- почти квадратные. Зеленский сменил состав СНБО - Цензор.НЕТ 3847
 показать весь комментарий
 
 
нет. они в виде стойки. плоские ящики с ручками впереди.
 показать весь комментарий
 
 
Это сложно для их понимания. Квадратные и с ручками. Или с ножками. Которые им Порох приделал. Зеленський змінив склад РНБО - Цензор.НЕТ 1244
 показать весь комментарий
 
пока вообще ни одного достойного не тронули
 показать весь комментарий
 
 
идет освобождение от трухлявьіх. нормальньій ход. слишком много попов разньіх мастей, в последнее время светится.
 показать весь комментарий
 
 
Тепер БЕЗПЕКА УКРАЇНИ в руках бізнеспартнерів з 95 кватралу
 показать весь комментарий
 
 
і саме головне питання від зебілів: коли вже посадять клятих Свинарчуків??????????
 показать весь комментарий
 
 
после выборов и назначения адекватных руководителей силового блока, твой патрон стецько тож может вляпаться
 показать весь комментарий
 
Мля! Вот щас обидно было! Отдавай телефон, пратифный!
Зеленський змінив склад РНБО - Цензор.НЕТ 8315
 показать весь комментарий
 
Новый президент -новая политика- новые лица.Очень скоро украинцы узнают(хотя они и так знают за 5 лет)о мега очковтирательстве.папередников.И каждый будет висеть за свою ногу к Новому Году..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вешать свиней и свиновальцманов не оптимальный вариант. на шашлык их нужно отправлять.
 показать весь комментарий
 
 
Оптимистично. Думаешь, что таки уже к новому году эти новые лица будут висеть за свою ногу? Зеленський змінив склад РНБО - Цензор.НЕТ 2842
 показать весь комментарий
 
Заживем по новому, правда? И без друзей, приближенных олигархов и бизнес-партнеров во власти?

Иван Баканов - друг детства, одноклассник, медежер студии "квартал 95" - глава СБУ
....Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил совладельца студии "Квартал 95" Сергея Шефира своим первым помощником, а юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана главой Администрации Президента. Заместителями главы АП стали Сергей Трофимов (исполнительного продюссера "Квартала 95"), Юрий Костюк (сценарист "Слуги народа"), Кирилл Тимошенко (владелец продакшн-студии GoodMedia), Андрей Ермак (кинопродюсер и основатель "Международной юридической компании"), Руслан Рябошапка, Вадим Пристайко и Алексей Гончарук.

Уже зажили, только не все.
 показать весь комментарий
 
Совет национальной безопасности и обороны по зеленски
Зеленський змінив склад РНБО - Цензор.НЕТ 2653

 показать весь комментарий
 
 
От ты дебил. Поставил картинку из номера , где высмеивали захарченко и плотницкого. Тебе не заплатят
 показать весь комментарий
 
 
зебил тут ты и только ты. и не плотницкого, а губарева. и ролик очень мерзкий как и твой новопредставленный клован
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский сменил состав СНБО
 
 
 
 
 
 вверх