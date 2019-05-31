 Зеленский сменил состав СНБО

Соответствующий указ №340/2019 опубликован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.
Указом председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен президент Владимир Зеленский. Также указом в состав СНБО введены Иван Баканов, Андрей Богдан, Александр Данилюк, Оксана Маркарова, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Руслан Хомчак.
Кроме того, из состава выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженка и Юрий Стець.
SK Sophia-Maria Duglass
Интересно , скоро они начнут государственную тайну кацапам раскрывать? От "ЕДИНАГО НАРОДА У НИХ СЕКРЕТОВ ЯВНО НЕТ"
31.05.2019 15:14
4 ч. ·
поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким источникам)
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Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иглочки министры двух крупнейших европейских держав?
Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.
Ибо "Приват" - почти половина финансовой системы Украины (на сегодня обязательств перед физическими и юридическими лицами на 220 млрд грн), независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.
Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Падёт "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.
Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в лице Германии и Франции в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.
В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.
Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президентства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в ОО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.
Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.
Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
P.S. Предвосхищая вопрос: нет, депозит из ПБ пока не забирал - нелюбовь к нынешней власти у меня отдельно, финансовая стабильность Украины - отдельно.)
Ещё сорри за то, что ВРЕМЕННО ограничил комментарии.
Хотим свежачок.... а про 4000 зп, лысый, гривна на 10 копеек упала усе пропало и т.п. надоело.
Напрягитесь, вы же элита
Иван Баканов - друг детства, одноклассник, медежер студии "квартал 95" - глава СБУ
....Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил совладельца студии "Квартал 95" Сергея Шефира своим первым помощником, а юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана главой Администрации Президента. Заместителями главы АП стали Сергей Трофимов (исполнительного продюссера "Квартала 95"), Юрий Костюк (сценарист "Слуги народа"), Кирилл Тимошенко (владелец продакшн-студии GoodMedia), Андрей Ермак (кинопродюсер и основатель "Международной юридической компании"), Руслан Рябошапка, Вадим Пристайко и Алексей Гончарук.
Уже зажили, только не все.