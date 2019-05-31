 Зеленский сменил состав СНБО

Соответствующий указ №340/2019 опубликован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

Указом председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен президент Владимир Зеленский. Также указом в состав СНБО введены Иван Баканов, Андрей Богдан, Александр Данилюк, Оксана Маркарова, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Руслан Хомчак.

Кроме того, из состава выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженка и Юрий Стець.

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