 Кононенко подал в отставку с должности замглавы СБУ

Об этом он сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Подал рапорт (об увольнении). Жду указ ", - сказал он.

На данный момент указа Президента о его увольнении с должности нет.

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