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 Политика Украины
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Все про:отставка (2400) СБУ (13476) Кононенко Виктор (26)

 Кононенко подал в отставку с должности замглавы СБУ

Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку.

Об этом он сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Подал рапорт (об увольнении). Жду указ ", - сказал он.

На данный момент указа Президента о его увольнении с должности нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129950
 
 
 Топ комментарии
 
щас зебил поставит туда проффесионала Кононенко подал в отставку с должности замглавы СБУ - Цензор.НЕТ 2998
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поставит, не волнуйся,а не мародеров
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Тех кто с 2014 года стали стеной против Ху№ло увольняет "Шаурмен" заменяя клоунами и шутами 95 квартала. Готовится после выборов ВР капитуляция.
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Прийми галаперидол,люся. Канешна-канешна. . Из масквы скажут каго
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так непонятно- 74% населения, кто против свыни голосовал должен принимать галаперидол? а может вы - свынопоклонники его попринимаете?
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Не переживай, Люся, бурятські танки тебе вилікують. Зебілята своє зроблять.
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Нет у вас 73%-та. Во первых за "Шаурмена" реально проголосовало 10-15% а остальные потеряв своих кумиров в первый тур. А еще около 10 миллионов украинцев за границей и не смогли реально проголосовать. Так что эти 74% -мыльный пузырь.
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Люся,непроходимая тупость зелюков это уже само по себе психическрое расстройство.
Одно из наиболее отличительных особенностей шизофрении зелюков это то,что все кто их мягко говоря не любит - порохоботы. Это не лечится. Ну разве что ампутацией головы.
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В чем профессионализм этого ?
По данным самого же СБУ, 87% лично состава СБУ Крыма предало Украину и перешло в ФСБ, думаю "перешло" из них процентов 20% а остальные и так там работали всегда.
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Не суди о том, чего не знаешь! Посмотри что с тобою сделали.
Вот как все было на самом деле. Сначала Зедебилам сыграли, а теперь требуют оплаты Кандидат в президенты Украины Зеленский играет членом на пианино
https://www.youtube.com/watch?v=Ovg7LVtxoNU&fbclid=IwAR27vOiG4AnayH-vk832gej5wuSfmsjvfwB8OMjvU7CYsxwQHwHZq6tIGYA
Данилюк из команды Зеленского:
ПриватБанк не отдадим, а компенсацию Коломойскому заплатят налогоплательщики 155 мрд. (155 000 000 000) https://www.dialog.ua/business/178430_1557603155?fbclid=IwAR01yUVMkK6BjelQkeVqvlhjpnYlvUL8fjg4fAXsVVLe-px33dMcwn7Kr1o
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"Посмотри что с тобою сделали"
Зачем мне смотреть ютуб ? Я и так знаю.
Что за 5 лет половина моих сбережений просто куда то безнаказанно пропала, та половина что осталась обесценилась в 3 раза. Аналогично с з/п, на той же должности в той же фирме, только почему то в переводе на у.е. стало в 2 раза меньше. При этом газ подорожал в 9 раз, остальная коммуналка в 3-5 и т.д. На фирме где работаю, все нормальные и не лодыри давно уволились и уехали в Польшу, остались те кому досидеть до пенсии. А Вы мне 95 квартал посмотреть рекомендуете. Кононенко подав у відставку з посади заступника голови СБУ - Цензор.НЕТ 615
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Да к стати, а что Вы хотели увидеть в шоу 95-квартал ?
Вас возмущает что там шоу а не церковные пения ?
Это то же самое что купить Кама Сутру и жаловаться всем что книга сексуального характера.
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ну пішов і пішов, хай би подалі і якщо нема стажу--конюхом допрацьовувати пенсію.
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Скатертью дорога. В ад.
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Народився 30 травня 1974 року в селі Оситняжка Новомиргородського району Кіровоградської області.[1]
У 1999 році закінчив філологічний факультет Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького, в 2006 році - Національну академію СБУ.[1]
З 2009 року займав посаду начальника Головного відділу захисту національної державності (Департаменту «Т») при Черкаському УСБУ - з контролю за політичними партіями і процесами, а у 2013-2014 роках був заступником начальника Управління СБУ в Черкаській області.[2]
У березні 2014 Президія Народної Ради Черкаської області рекомендувала Кабінету міністрів України призначити Кононенко главою УСБУ в Черкаській області. З березня 2014 року був першим заступником начальника Управління СБУ в Черкаській області.[2]
14 лютого 2017 року очолив Департамент захисту національної державності (Департамент «Т») СБУ.[1]
10 липня 2017 року призначений заступником голови СБУ указом президента.[1]
23 березня 2018 року присвоєно військове звання генерал-лейтенант.потроха кадра.
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Дед пихто, спасибо за труд! Что в этом не нормально? Обычная карьера. Не был бы он, был бы кто-то другой.
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Вместо профессионалов шуты из 95 квартала. "Шаурмен" готовится стать на колени перед Ху№лом .
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Тех кто с 2014 года стали стеной против Ху№ло увольняет "Шаурмен" заменяя клоунами и шутами 95 квартала. Готовится после выборов ВР капитуляция.
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ты еще заплачь для убедительности.
В корень свиношныри обнаглели . уже начали хрюкать что шыкаладная гэбня спасла Украину в 14 году. Ну не мрази они после такого?
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это тот который на шару квартиру получил в центре????????? можно уходить, страна богатая правда не для всех((((((((((
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Сектанты "Шаурмена" рано радуетесь. Еще не вечер. Дефолт и революция впереди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКононенко подал в отставку с должности замглавы СБУ
 
 
 
 
 
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