 Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"

Такое решение было принято на съезде партии 31 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Председателем партии "Европейская Солидарность" избран Петр Порошенко", - отметил председательствующий на съезде.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в съезде приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил членский билет. ВИДЕО

Напомним, на съезде партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая решили сменить название политсилы на "Европейская Солидарность".