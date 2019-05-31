 Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"

Такое решение было принято на съезде партии 31 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Председателем партии "Европейская Солидарность" избран Петр Порошенко", - отметил председательствующий на съезде.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", в съезде приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко".
Напомним, на съезде партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" 24 мая решили сменить название политсилы на "Европейская Солидарность".
И шо, таки спалил? Видимо просто унести не смог, как мониторы и компьютеры из президентской администрации, вот и спалил.
И за это должен ответить по всей строгости закона. Видать просто покрасили кое-как корыто и тут пролет на выборах.......
а петро-ліксєїч - серед них літер)- хто за них буде голосувати?!
СталинЯхве, помоги, мы что зря "350 лет ждали и молились"©(ПАП)? Особенно смешно получилось с Филоктетом - 90 лет, но был умело разведен.) Может даже наложит(анафему на Петка и прочитает заклинание чтобы тот просрал выборы )
😁😁
🤔
ПЄСОХРЯКИ?
🤗
БПП без ПП, а ПП в БЕС.
Украина может получать от США значительно больше военной помощи, если начнет делать реальные реформы, - стратегический советник Дейтон
чим тоді займався петя 5 років ??
https://buc.kim/d/6JNBtUYtOgZn?pub=link
ВСЕ... нет больше "боевого баркаса"... и 60 лямов тоже нет. Спалил его Порошенко к халисям... от ревизии подальше. Теперь стремно за киевский мост... и другие масштабные "распилы" эпохи оГидности.
Склады спалили чуть раньше...