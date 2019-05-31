 На зарплату пограничникам не хватает 840 млн гривен, - Слободян

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Офицеры и контрактники среднего звена имеют более низкий уровень заработной платы, чем те, кто находится на начальном уровне военной карьеры в ГПСУ. Такая ситуация произошла из-за недофинансирования с начала года. В целом уровень недофинансирования составляет около 840 млн. Это те средства, которые нужны, чтобы выровнять дисбаланс в денежном обеспечении военнослужащих", - сказал Слободян.

Он отметил, что сейчас руководство службы разработало соответствующие предложения и будет ожидать положительное решение вопроса относительно дофинансирования ГПСУ в ближайшее время.

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Ранее в пограничном ведомстве был проведен опрос, по которому большинство пограничников довольны своей работой и отношением руководства, но не зарплатой. Так, общая оценка имиджа ГПСУ - 61%, положительное отношение к руководству ведомства - 54%.

70% респондентов готовы с гордостью рассказывать друзьям и знакомым, где они служат, и 54% - рекомендовать погранслужбу как хорошее место работы. На вопрос о заработной плате - 47% ответили, что недовольны своим заработком.

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