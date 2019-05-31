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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:Госпогранслужба (3316) зарплата (1867) финансирование (1327) Слободян (385)

 На зарплату пограничникам не хватает 840 млн гривен, - Слободян

С начала года Госпогранслужбу недофинансировали на 840 млн гривен. Из-за этого у офицеров и контрактников среднего звена зарплата ниже, чем у тех, кто находится в начале карьеры.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Офицеры и контрактники среднего звена имеют более низкий уровень заработной платы, чем те, кто находится на начальном уровне военной карьеры в ГПСУ. Такая ситуация произошла из-за недофинансирования с начала года. В целом уровень недофинансирования составляет около 840 млн. Это те средства, которые нужны, чтобы выровнять дисбаланс в денежном обеспечении военнослужащих", - сказал Слободян.

Он отметил, что сейчас руководство службы разработало соответствующие предложения и будет ожидать положительное решение вопроса относительно дофинансирования ГПСУ в ближайшее время.

Читайте на Цензор.НЕТ: За месяц долги по выплате зарплат выросли на 100 млн грн, - Госстат

Ранее в пограничном ведомстве был проведен опрос, по которому большинство пограничников довольны своей работой и отношением руководства, но не зарплатой. Так, общая оценка имиджа ГПСУ - 61%, положительное отношение к руководству ведомства - 54%.

70% респондентов готовы с гордостью рассказывать друзьям и знакомым, где они служат, и 54% - рекомендовать погранслужбу как хорошее место работы. На вопрос о заработной плате - 47% ответили, что недовольны своим заработком.

Также на Цензор.НЕТ: В 2021 году украинцы будут зарабатывать в среднем по 620 долларов, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3129942
 
 
 Топ комментарии
 
Опа,,! в них ще і зарплату дають))) везунчики))
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во ржака...а если контрабанду закрыть, деньги появятся...или то не наш путь?
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То до Яценюка, стена стоит, какие пограничники?
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Какая стена, дебил?
Разобрался бы сначала.
Система была предназначена для предотвращения незаметного пересечения линии границы.
В СССР для этого были системы С-200, С-300 и т.д.
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Ни фига не понял, какие системы, какая СССР. У нас СТЕНА и этим все сказано. А если есть СТЕНА, притом дорогая, для чего пограничники, она шо, падает?
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Они вспомнили про зарплату только когда спросили!
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-Правда что птицам деньги не нужны?
-Правда...
-Вы мои орлы... На зарплату пограничникам не хватает 840 млн гривен, - Слободян - Цензор.НЕТ 9122
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Опа,,! в них ще і зарплату дають))) везунчики))
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То приходь, об'яви скрізь висять, бо тікають табунами, кількість строковиків замість контрактників збільшується у два рази щорічно. На нуль з агресором уже заступають строковики, такщо без тебе Батьківщина загине. Телефон центру комплектування надати?
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а каким ведомствам хватает от пуза?
только наверное Администрации президента, кабмину и всяким там ЦИК, НАБУ, САП, СБУ, ГПУ и еще десяток аббревиатур...а остальным...что останется...звиняйте!
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а остальным ЖКХ, например... По итогам января 2019 года задолженность населения за услуги ЖКХ превысила 62 млрд грн. https://112.ua/mnenie/v-plenu-populizma-kak-mozhno-reshit-problemu-rosta-dolgov-naseleniya-za-zhkh-483590.html Каждый следующий день плюс пеня за долг. Июнь, июль... а потом октябрь. Отопление нам на счестье.На зарплату пограничникам не хватает 840 млн гривен, - Слободян - Цензор.НЕТ 7189
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когда там зеленский указ издаст чтоб за коммуналку не платить?
или опять порошенко не дает?
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"что проблему долгов за ЖКХ нельзя решить простым списанием. И ее не нужно усугублять дальнейшим ростом тарифов. Ее можно поступательно в течение 3-5 лет решить "антишоковой тарифной терапией" в виде замораживания тарифов на нынешнем уровне на пятилетний период и параллельным стимулированием роста доходов населения.
В таком случае через пять лет в Украине число субсидиантов могло бы сократиться до 10-15% домохозяйств, и способность к погашению старых долгов выросла бы с нынешних 50% до 120-130%, то есть население не только могло бы летом рассчитываться за зиму, но и погашать до 20-30% старых долгов. Осталось дело за малым: найти того, кто смог бы пройти между Сциллой и Харибдой "реформаторства" и "популизма". На зарплату пограничникам не хватает 840 млн гривен, - Слободян - Цензор.НЕТ 5058
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во ржака...а если контрабанду закрыть, деньги появятся...или то не наш путь?
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СБУ и Генпрокуратуру не расформировали, а Алика Нарика и Ахметхана корешей Офшорного не арестовали- то как же прикрыть контрабанду не прикрывая этих кураторов и организаторов?
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С начала года Госпогранслужбу недофинансировали на 840 млн гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3129942 Виноват Зеленский!!!
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Ну не барыга же. Ему под выборы кабмин отстегнул миллиард, а жене - 700 000 000 грн на инклюзив. Все деньги успешно освоены (в офшоры).
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началось.. скоро Армия тоже прочувствует Зеботу о себе..
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Кинул то Хряк, причем Зеленский? Хряк обещал 30 процентов добавить военным с нового (2019) года, так что косяк Пороссяки.
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обращайтесь к зеленскому и он выплатит зарплату пограничникам и не сам, а 50х50 с телеканалом прямой.... он показал, что может и теперь можно к нему
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Заберите у хенералов, их как собак Хряк
порозводил!
🤗
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Всі гроші пішли на підвищення зарплатні вчителям....
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Это тема эсбушников Офшоренка, и его кореша Алика Нарика и Филарета.
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Парашенко ж наобещал перед выборами и пенсии и субсидии, ну ему ж ущербному не доложили, что бюджет как бы ну нихрена не резиновый. Ну ему хоть камни с неба, лишь бы от кормухи не оторвали. Теперь Зеленскому выгребать, да порохососики?
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А може стоит укоротить зарплату генералам, шобы и лейтенантам жилось не в нищете, и шобы они не гребли взятки, а служили честно Украине?
Хто этот бардак развел? Уж не пэтя ли мальдивский со своей пристяжью?!
Тогда хто это был(??!), пять послемайдановских лет!..
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У учителей возьмите. Зелины ыксперды говорят, что у них баксов - хоть жопой жуй!
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Для решения многих проблем надо отменить систему проживания пограничников в населенном пункте по месту службы. Не может человек, который после 12 часов службы возвращается в совершенно другое сообщество, быть совершенно независимым от него. То же и для таможенников.
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А давайте просто сократим ее на 50%. Денег в бюджете еще и останется, все равно эти дармоеды сами же контрабанду и разводят, так что если их на половину сократить то станет лучше по всем направлениям!
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странно, там очень много бизнесменов в погонах, на зеленку давно срочку кинули
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І що? головне щоби сєпарам на пенсії вистачило!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа зарплату пограничникам не хватает 840 млн гривен, - Слободян
 
 
 
 
 
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