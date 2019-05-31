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 Нет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в выборах, - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал "черными технологиями" слухи в прессе о том, что участие партии в досрочных парламентских выборах якобы под угрозой из-за затягивания Министерством юстиции процесса регистрации изменений в устав "Слуги народа" после переизбрания ее руководителя.

"Это очередной фейк и "черные" технологии, которые применяют против нас конкуренты. Эта информация абсолютно не соответствует действительности и распространяется для того, чтобы дискредитировать партию и ввести в заблуждение наших избирателей. Нет никаких оснований, которые помешали бы партии "Слуга народа" принять участие в выборах", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Разумков указал, что к "выливанию информационной грязи прибегают тогда, когда нет других инструментов для борьбы". "Наша стратегия, в отличие от оппонентов, - честно вести избирательную кампанию", - подчеркнул он.

Разумков напомнил, что 8 июня будет проведен съезд "Слуги народа", на котором будут представлены кандидаты в Верховную Раду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минюст зарегистрировал смену главы партии "Слуга народа"

"Хочу заметить, что только за одни сутки с помощью сайта партии к нашей команде присоединились более 20 000 человек. Часть из них предложили себя кандидатами в народные депутаты в одномандатных округах. Все анкеты будут изучены, претенденты пройдут тщательную проверку. И только после этого мы определим тех, кто будет шанс представлять партию "Слуга народа" в парламенте", - отметил он.

Разумков подчеркнул, что цель партии - взять как можно больше мест в Верховной Раде для реализации тех задач, которые поставило общество перед президентом Украины Владимиром Зеленским. "Поэтому мы расцениваем эти выборы фактически, как третий тур президентских выборов", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3129941
 
 
 Топ комментарии
 
А как относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
Будешь договариваться с рашкой и сходиться интересами "где-то посередине" Украины?)

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Al Makarski
Поспешишь ...

Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".

kievvlast.com.ua
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уф ты, какие вазелиновые щедрые для СВОИХ детей.. лови бумеранг)
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Забавно другое, когда спрашиваешь а нафуя партия Слуга урода на выборах ВР адепты секты73 впадают в ярость и злобу и ещё ни разу не объяснили, шо будут иметь Украинцы пух перо и шкварки с того.
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Чрствый
Забавно
другое...
адепты секты73 впадают в ярость и злобу...
То у них від розриву шаблону... Немає жодних підстав для неучасті "Слуги народу" у виборах, - Разумков - Цензор.НЕТ 9854

Немає жодних підстав для неучасті "Слуги народу" у виборах, - Разумков - Цензор.НЕТ 7187
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Вообще-то мадам... но другие слова последнее время подбираю с трудом)) сорри))
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кАломойский так спешил с назначение в СБУ - что лоханулись с регистрацией "слуги урода".. И теперь, по законам Украины, все их действия нарушают Законы..
все что остается розумковым - отмазываться, демонстрируя уровень "чайника-чувака" в юриспруденции и делопроизводстве )
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Но со все этим надо что-то делать!!! Они наглеют с каждым днем все больше!
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Це до міністра Юстиції Ви звертаєтеся? Посилайте Петренка краще на зону.
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Браво! Точнее и не скажешь!
я бы добавил "те" в первом слове и "ы" в последнем
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https://www.youtube.com/watch?v=TcYr2sVpCE0
З'їзд партії "Європейська Солідарність" - прямий ефір
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Зібралися круті злодюги в законі Одним словом панове.
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Порох не читає з папірця.. говорить від душі.
Це не вазелін, який навіть 20 травня на кенгурації - не міг відірвати бенькі від шпаргалки...
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А кому це цікаво? Ті ж самі бариги тільки закомуфльовані. До того ж погано.
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это тебе фсб такое предлагает сделать?)) или их куклы - надька та йулька с партии "родина"?)
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уфф.. и вот ЭТО всё сделали с тобою?) ЧУВАК, да ты прямо находка для вовы вазелина! будешь у него ПРЕСС-АТТАШЕ.. составишь конкуренцию захаровой и небензе))
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истерика и маты - это признак шизофрении, в особо запущенной форме. Немає жодних підстав для неучасті "Слуги народу" у виборах, - Разумков - Цензор.НЕТ 8025
Или ты от рождения такой?)
п.с. А тебя только по пятницам из больнички выпускают.. подмыться?))
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Буду уважно вивчати виборчі списки і "Слуги народу" і "Батьківщини" - саме за одну з цих партій вирішив проголосувати 21-го липня.. Сподіваюсь, що обидві ці партії будуть співпрацювати на мажоритарних округах, та виставляти одну погоджену кандидатуру на округ..
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А как относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
Будешь договариваться с рашкой и сходиться интересами "где-то посередине" Украины?)

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т.е. ты таки хочешь ОТМЕНИТЬ мову и квоты на украинский язык на ТВ-радио, бо это мешает кварталу95 торговать с рашкой?))
и договаривать на крови украинцев - с фуйлом, верно?)
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так, чувак, выйми каку изо рта и пойди подмойся)
п.с. Та мы понимаем - что ты ТИПИЧНЫЙ избиратель вовы вазелина.. Только выпустили тебя - зачем, проветриться и подсушиться?))
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не, твоё семейное древо, конечно, весьма занятное, но зачем ты нам его судя постишь? ХВАСТАЕШЬСЯ своей родословной?
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а что у тебя еще свербит, говори, не стесняйся))
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Квоты надо отменить однозначно. Квоты - это какая-то тюряма. Я не хочу, чтобы меня квотировали. Себя квотируйте.

А референдум будет как бы вы не визжали. Народ не хочет больше войны. А маленькая кучка ублюдков хочет воевать дальше.
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во, еще один представитель "уставшего" зебилизма)
Ау, вазелиновые.. вы ВСЕ так думаете?)
ЛАРИСА.. ты готова договариваться с фуйлом, на коленях, как "финансист"
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судя по твоему нику - один раз ты таки уже себе выстрелил - в голову) но мозг не задело, из-за отсутствия такового)
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А кто-то назначал подобный референдум с подобными условиями? А кто-то собирался отменить государственный украинский язык и декоммунизацию? С таким же успехом можно задавать вопросы от том как к примеру Вы относитесь к слабому плодородию полей в Зимбабве.
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здрасте, новенький! срочно получи новую методичку у ЗеКо-манды.. а то выглядишь глупо)
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И откуда ты все знаешь? В детстве по голове не били?
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Дурень. Золото-валютные резервы находятся в НБУ. Главу НБУ поставил еще Порошенко и Зеленский его поменять пока не может. Все претензии к Пете и к главе НБУ, которого Петя поставил. Вот когда Зеленский поставит своего главу НБУ, тогда будут к нему претензии.

А золото-валютные резервы тупые школадники набирали за счет кредитов МВФ. Гениальная стратегия: брать кредиты и размещать их в резервах НБУ.
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дурень, 1.4 млрд.долл потраченно на удержание курса гривны после блестящих заявлений ЗеКоманд о дефолте! Нет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в выборах, - Разумков - Цензор.НЕТ 8801
И да, новых кредитов и траншей под 1% - НЕ будет..)
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Порохоботам то сих пор не верится, а ЛОКОМОТИВ то тронулся.
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Да. Доллар уже 27. Всё самое интересное впереди.
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Спасибо Пете, это он привел своей бездарностью эту власть, а был бы нормальным человеком выбрали бы его, а так.............
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Он вас жалел... А нужно было военную диктатуру установить
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У ВР буде коаліція БЮТ + Слуга Народу,прем"єром буде Юля,ось тоді почнеться саме цікаве))
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Ага. Дефолт. Беженцы. Банды на улицах. Зелёные человечки.
Всё впереди !
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Собаки гавкают, а караван идет!
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порохоботи це ворог №2 українського народу.
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порохобот - патриот Украины - я тебя цапа понимаю - но перетопчешься
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Квоты надо отменить однозначно. Квоты - это какая-то тюрьма. Я не хочу, чтобы меня квотировали. Себя квотируйте, дурни. Почему какой-то жулик должен решать сколько мне смотреть передачь на украинском и сколько на русском? Это решат телезрители и руководство каналов.

А референдум будет как бы порохоботы не визжали. Народ не хочет больше войны. Народ хочет остановить войну. А маленькая кучка ублюдков хочет воевать дальше. Маленькая кучка жуликов, зарабатывающих на войне, хочет воевать до последнего украинца.
Даешь референдум о мире.
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партия Слуга народа пророссийская и антиукраинская - это мы вчера и услышали - кто же за это будет голосовать ,да еще при не выполненных - не одном обещании - мы увидим
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в выборах, - Разумков
 
 
 
 
 
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