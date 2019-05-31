 Нет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в выборах, - Разумков

"Это очередной фейк и "черные" технологии, которые применяют против нас конкуренты. Эта информация абсолютно не соответствует действительности и распространяется для того, чтобы дискредитировать партию и ввести в заблуждение наших избирателей. Нет никаких оснований, которые помешали бы партии "Слуга народа" принять участие в выборах", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Разумков указал, что к "выливанию информационной грязи прибегают тогда, когда нет других инструментов для борьбы". "Наша стратегия, в отличие от оппонентов, - честно вести избирательную кампанию", - подчеркнул он.
Разумков напомнил, что 8 июня будет проведен съезд "Слуги народа", на котором будут представлены кандидаты в Верховную Раду.
"Хочу заметить, что только за одни сутки с помощью сайта партии к нашей команде присоединились более 20 000 человек. Часть из них предложили себя кандидатами в народные депутаты в одномандатных округах. Все анкеты будут изучены, претенденты пройдут тщательную проверку. И только после этого мы определим тех, кто будет шанс представлять партию "Слуга народа" в парламенте", - отметил он.
Разумков подчеркнул, что цель партии - взять как можно больше мест в Верховной Раде для реализации тех задач, которые поставило общество перед президентом Украины Владимиром Зеленским. "Поэтому мы расцениваем эти выборы фактически, как третий тур президентских выборов", - добавил он.
Поспешишь ...
Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".
kievvlast.com.ua
Забавно
другое...
адепты секты73 впадают в ярость и злобу...
То у них від розриву шаблону...
все что остается розумковым - отмазываться, демонстрируя уровень "чайника-чувака" в юриспруденции и делопроизводстве )
я бы добавил "те" в первом слове и "ы" в последнем
З'їзд партії "Європейська Солідарність" - прямий ефір
Це не вазелін, який навіть 20 травня на кенгурації - не міг відірвати бенькі від шпаргалки...
Или ты от рождения такой?)
п.с. А тебя только по пятницам из больнички выпускают.. подмыться?))
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
Будешь договариваться с рашкой и сходиться интересами "где-то посередине" Украины?)
и договаривать на крови украинцев - с фуйлом, верно?)
п.с. Та мы понимаем - что ты ТИПИЧНЫЙ избиратель вовы вазелина.. Только выпустили тебя - зачем, проветриться и подсушиться?))
А референдум будет как бы вы не визжали. Народ не хочет больше войны. А маленькая кучка ублюдков хочет воевать дальше.
Ау, вазелиновые.. вы ВСЕ так думаете?)
ЛАРИСА.. ты готова договариваться с фуйлом, на коленях, как "финансист"
А золото-валютные резервы тупые школадники набирали за счет кредитов МВФ. Гениальная стратегия: брать кредиты и размещать их в резервах НБУ.
И да, новых кредитов и траншей под 1% - НЕ будет..)
ЛОКОМОТИВ то тронулся...
Всё впереди !
А референдум будет как бы порохоботы не визжали. Народ не хочет больше войны. Народ хочет остановить войну. А маленькая кучка ублюдков хочет воевать дальше. Маленькая кучка жуликов, зарабатывающих на войне, хочет воевать до последнего украинца.
Даешь референдум о мире.