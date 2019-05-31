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Все про:Песков (923) Россия (72914) нормандская четверка (565)

 Для встречи в нормандском формате пока "не созрели условия", - Песков

Подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется. Для ее начала нужно, чтобы Украина была готова идти на прямой контакт с главарями террористов.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС.

"Снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик - все это требует дальнейшего прояснения", - заявил Песков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский не ведет прямую коммуникацию с Кремлем, формируется переговорная позиция и потом проговаривается в "нормандском формате", - Данилюк

Он отметил, что в Кремле знают о контактах президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел, эта тематика обсуждалась. "Но каких-то конкретных прикидок (по саммиту. – Ред. пока нет", - констатировал пресс-секретарь Путина.

Сегодня, 31 мая, Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча в нормандском формате может состояться в середине июля.

Ранее об этом же заявлял спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Также на Цензор.НЕТ: Встреча в "нормандском формате" будет назначена, как только для этого сложатся политические условия, - Макрон

Источник: https://censor.net.ua/n3129940
 
 
 Топ комментарии
 
с такими как письков не разговаривать нада а сразу бить в ипло Для встречи в нормандском формате пока "не созрели условия", - Песков - Цензор.НЕТ 4915
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когда х"йла сдохнут, мож созреют.
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Якщо б мені підвернулась така можливість я б мабуть після того як влучив піськову по іпплу отримав б оргазм -)😄
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Мастерство журналиста...Для ее начала нужно, чтобы Украина была готова идти на прямой контакт с главарями террористов.Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковИсточник: https://censor.net.ua/n3129940
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А при чем здесь эти шестерки, если там все решает )(уйло.
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та ничо оно не решает...выполняет то,что диктуют санкции
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Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане - rbc.ru
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с такими как письков не разговаривать нада а сразу бить в ипло
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Якщо б мені підвернулась така можливість я б мабуть після того як влучив піськову по іпплу отримав б оргазм -)😄
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пока народ украины сопротивляется дружить с рашей))) верхи хотят а низы не дают
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Ватнік,хто в цьому висері агент крімля?
Для встречи в нормандском формате пока "не созрели условия", - Песков - Цензор.НЕТ 6512
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Олигархи друг другу глаз не выклюют, тем более, что деньги не пахнут.
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У Зе сказали в июле встреча. Значит созрели.
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не созрели условия?...т.е. даже не знаете какие бы еще условия впихнуть в невпихуемое...
(дааа...просто по Фрейду)
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Письков не парься там Зебилов уже подгатавливают Шефиры, Мосийчуки и прочие, будут скоро все условия.
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раша на Донбассе воюет с Украиной, а при чем здесь главари террористов, бандитов и сепаратистов, это же не гражданская война. Если бы раша не помогала этим говнюкам вооружением, военными и наемниками, то их уже давно бы не было. Этот номер с Украиной не пройдет. Это вам не приднестровье, Осетия и Абхазия. Нам не нужны путинские шестерки на территории Украины. Решит проблему отключение СВИФТА, включение эмбарго на нефть и газ, закрытие заграничных счетов для раши. Пока не будет этого раша будет издеваться над Украиной, это все прекрасно понимают. Нам не нужны кацапы на территории Украины.
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Прямой контакт с "руководством лднр" - это только в кабинет лифта или у входа в кафе.
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нужно, чтобы Украина была готова идти на прямой контакт с главарями террористов.

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цікава позиція! навіть самих кацапів штурмують великою силою усе, що шевелиться проти бздюхатої влади. а тут терористи
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДля встречи в нормандском формате пока "не созрели условия", - Песков
 
 
 
 
 
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