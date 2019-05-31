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Все про:Генштаб ВС (974) назначение (1407) Бутусов Юрий (1727) Хомчак (28)

 В Генштабе ВСУ в четверг состоялись первые кадровые решения, - Бутусов

В Генеральном штабе ВСУ в четверг, 30 мая, состоялось несколько первых кадровых решений.

:Об этом сообщает на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отмечает. что первым заместителем начальника Генерального штаба назначен генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

"В ГШ было два первых заместителя - Виктор Назаров снят с занимаемой должности. Свою должность сохранил первый заместитель начальника ГШ генерал-полковник Игорь Колесник, но его полномочия несколько ограничены. Полномочия Назарова и такие ключевые направления полномочий Колесника как логистика, тыл и вооружение переданы под контроль Корнийчука.

Корнийчуку 53 года, закончил Хмельницкое артиллерийское училище, служил в Группе советских войск в Германии, вернулся в Украину из РФ сразу после распада СССР, командовал 11-й артиллерийской бригадой ВСУ, в 2014-15 был начальником Вооружения ВСУ, затем стал 1-м заместителем главного инспектора Минобороны Хомчака.
Оба генеральских звания Корнийчук получил во время войны", - пишет Бутусов.

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Также он сообщает, что начальником Главного оперативного управления назначен генерал-лейтенант Виктор Бокий.

"Бокий уже занимал ранее этот пост, но фактически контроль за ГОУ сохранял и.о. первого заместителя начальника Генштаба Виктор Назаров, который одновременно был по штату заместителем начальника ГОУ. Фактически Назаров был ключевой фигурой в управлении армией.

Сейчас Назаров снят с должности и.о. первого заместителя начальника Генштаба, сейчас он занимает штатную должность заместителя начальника ГОУ", - отмечает Бутусов.

Кроме этого, начальником управления боевой подготовки назначен полковник Алексей Таран, который раньше уже был и.о. данного управления.

"Назначения не являются революционными, это упорядочивание структуры управления после снятия Назарова", - отмечает журналист.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129937
 
   
 Топ комментарии
 
спасибо, что не Юзика и не Лысого назначили в ГШУ..
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"Оба генеральских звания Корнийчук получил во время войны"...
во время войны или на войне - тут, как говорят в Одессе, это даже не две большие разницы, а чему просто сравнения быть не может.
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спасибо, что не Юзика и не Лысого назначили в ГШУ..
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Тут иной вопрос напрашивается: чего тебя, специалиста и эксперта в любом вопросе, не назначили командовать?В Генштабе ВСУ в четверг состоялись первые кадровые решения, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3645
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я юрист по образованию.. когда начнется в стране дефолт и банкротства, я буду вас зебилов уничтожать и рвать на куски.. что бы такие зебилы как ты и тебе подобные, работали за жратву.. в этом я спец!..
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Оно и видно в чем ты "спец", продажное пистливое соевое животное.
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запасайся вазелином, соль, спичками, мукой, макаронами..
банда Зеломойского вас будет дефолтить, а такие как я, будут вас разорять, делать первичную предпродажную подготовку, а скупать вас будет тот же самый Зеломойский..
Потому что Вы - Зебилы, должны ответить за своё голосование.. Вы проголосовали за Дефолт!
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Это все очень важно конечно.. Но есть более общий вопрос: на кой ляд может понадобиться генштаб,если у нас начался челлендж в российский мир. Там штаб уже есть. И очень большой. Зачем ему филиалы в таких количествах?
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Это в мозгах у вас зрадофилов и паникерв челлендж в жопу уже пятый год. тупе порохоботы
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Может "начался челлендж в российский мир" только в Ваших фантазиях?
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Ох какой грозный ватник! Задрожали все! Не флуди, робот ЗЕ! Внутри пылесос сломается. Ты газет да интернет то читаешь, или Гы-Гы только смотришь? Перечитай Цензор за дня три и по итогу все увидишь, если захочешь, конечно.
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Пистливое соевое животное, ты где было в то время?
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А что по собственно ролику? Там тоже пистят?
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твою жену тестировал
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Кто с доброй сказкой входит в дом?Кто с детства каждому знаком?
Он знает песен и стихов, он покорил сердца лохов,
Уже он здесь, уже он тут. Скажите, как его зовут?
- Зе! Пара-пара-пам-па- Лен! Пара-пара-пам-па
- Ский! Пара-пара-пам-па
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"Оба генеральских звания Корнийчук получил во время войны"...
во время войны или на войне - тут, как говорят в Одессе, это даже не две большие разницы, а чему просто сравнения быть не может.
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что, и теперь Корнийчук хотя бы бетонку положит, чтобы ВСУ технику не ломали по разбитым танками дорогам - колесо по ось уходит, яма на яме.
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это значит конец соевому свиномыролюбству и вальцманоперемириям.
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Доиграетесь до Бениного дефолта сами в военкомате двери повыносите за армейской пайкой и пофиг вам будет кто там будет "гениралом" а кто "палковником"
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Хомчак дружків просовує ? Передбачувано.Компетентність підмінюється вассальною вірністю.
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Рутинная внутриведомственная перестановка одних и тех-же лиц новым начальником "под себя". Ни малейших признаков громко анонсированных реформ и новых лиц. Очевидый плюс только для Бутусова. Можно ненавязчиво напомнить о о себе и своей невероятной осведомленности об армейских делах.
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Не только. Снижается необходимомть что либо писать по существу происходящих событий. Писать, что все в розовых помидорах неприлично, а шо не в помидорах...тоже не с руки.
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"Не є революційним " , це означає консервацію того що є .Ліжка в борделі переставили , якщо коротким реченням.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Генштабе ВСУ в четверг состоялись первые кадровые решения, - Бутусов
 
 
 
 
 
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