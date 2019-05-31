 В Генштабе ВСУ в четверг состоялись первые кадровые решения, - Бутусов

:Об этом сообщает на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отмечает. что первым заместителем начальника Генерального штаба назначен генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.
"В ГШ было два первых заместителя - Виктор Назаров снят с занимаемой должности. Свою должность сохранил первый заместитель начальника ГШ генерал-полковник Игорь Колесник, но его полномочия несколько ограничены. Полномочия Назарова и такие ключевые направления полномочий Колесника как логистика, тыл и вооружение переданы под контроль Корнийчука.
Корнийчуку 53 года, закончил Хмельницкое артиллерийское училище, служил в Группе советских войск в Германии, вернулся в Украину из РФ сразу после распада СССР, командовал 11-й артиллерийской бригадой ВСУ, в 2014-15 был начальником Вооружения ВСУ, затем стал 1-м заместителем главного инспектора Минобороны Хомчака.
Оба генеральских звания Корнийчук получил во время войны", - пишет Бутусов.
Также он сообщает, что начальником Главного оперативного управления назначен генерал-лейтенант Виктор Бокий.
"Бокий уже занимал ранее этот пост, но фактически контроль за ГОУ сохранял и.о. первого заместителя начальника Генштаба Виктор Назаров, который одновременно был по штату заместителем начальника ГОУ. Фактически Назаров был ключевой фигурой в управлении армией.
Сейчас Назаров снят с должности и.о. первого заместителя начальника Генштаба, сейчас он занимает штатную должность заместителя начальника ГОУ", - отмечает Бутусов.
Кроме этого, начальником управления боевой подготовки назначен полковник Алексей Таран, который раньше уже был и.о. данного управления.
"Назначения не являются революционными, это упорядочивание структуры управления после снятия Назарова", - отмечает журналист.
банда Зеломойского вас будет дефолтить, а такие как я, будут вас разорять, делать первичную предпродажную подготовку, а скупать вас будет тот же самый Зеломойский..
Потому что Вы - Зебилы, должны ответить за своё голосование.. Вы проголосовали за Дефолт!
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM
Будь ты проклят, гад! Ты всех нас продал и живых и мёртвых
https://www.youtube.com/watch?v=gY6hCFzSPyk
Он знает песен и стихов, он покорил сердца лохов,
Уже он здесь, уже он тут. Скажите, как его зовут?
- Зе! Пара-пара-пам-па- Лен! Пара-пара-пам-па
- Ский! Пара-пара-пам-па
во время войны или на войне - тут, как говорят в Одессе, это даже не две большие разницы, а чему просто сравнения быть не может.