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Все про:Венгрия (819) Закарпатье (1578) экспансия (14)

 Венгрия выделит более 7,5 млн евро на "венгерскую культурную экспансию" на Закарпатье, - уполномоченный Грежа

У Венгрии заявили, что правительство страны выделит 2,5 миллиарда форинтов (более 7,5 млн евро) на широкомасштабную программу поддержки венгерской культуры Закарпатья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.

О запуске программы на пресс-конференции в Будапеште объявил Иштван Грежа, уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

По его словам, программа будет направлена ​​на обновление зданий культурного наследия, а также внедрение театрально-музыкальных программ.

Грежа назвал это "венгерской культурной экспансией".

"На Закарпатье мы планируем привозить большие импрезы и спектакли только высокого художественного уровня, что часто невозможно в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры", – отметил Грежа.

Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Грежи, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

Основная часть реализации программы начнется в 2020 году и продлится еще два года.

Грежа также отметил, что все народы Закарпатья также смогут показать венграм, насколько многогранной является их культура. И добавил: "Если эта модель на Закарпатье заработает, то она будет распространяться и на другие зарубежные венгерские общины".

По его словам, венгерское правительство готово поддержать не только закарпатских венгров, а также представителей всех национальностей Закарпатья, в соответствии с их предложения, которые предварительно будут одобрены правительством Венгрии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129935
 
 
 Топ комментарии
 
Так м'якенько стелють...
🤔
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С востока уже имеем экспансию, в том числе и военную.
Не хватало только экспансии с запада.
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Чурки из Приуралья хотят создать "мадярский мир" по типу "русского мира".
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Чурки из Приуралья хотят создать "мадярский мир" по типу "русского мира".
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Главное пусть бабло дают, а мы им культуру сделаем...
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Ну так недаремно Зєлєнскій з президентом Угорщини зустрічався.
"Президент Венгрии предложил Зеленскому создать совместную комиссию, участники которой "в спокойной обстановке смогут обсудить все спорные вопросы и их решение". Адер отметил, что президент Украины одобрительно воспринял это предложение....Венгерский президент также заявил, что Зеленский "продемонстрировал открытость и добрые намерения" по вопросам двойного гражданства закарпатских венгров, законов об образовании и украинском языке. "

Вова погодився на мадяризацію Закапаття.
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С востока уже имеем экспансию, в том числе и военную.
Не хватало только экспансии с запада.
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пусть эти деньги потратят на обучение лоцманов и прогулочные катера, выпущенные после смерти сталина
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Удивительно, что лапоть 1949 года сам не затонул.
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Прикормленные кацапами "******" получат пинка под зад и различные "экспансии" в их влажных фантазиях закончатся.
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в Закарпутье надо провести АТО.. хотя бы две недели..
и к Венгрии надо предъявить иск о компенсации за ущерб во время оккупации..
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Там если одну контрабанду полностью перекрыть венгры разорятся
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Деньги должны идти через органы власти. А те уже пускай решают где должна быть экспансия, на западе или востоке. Эти деньги должны пойти на оборону, с обязательной пометкой что это деньги из Венгрии, чтобы ВСУ знали кого благодарить
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Значить розгорнемо ще одну військову частину, тепер у Виноградові!
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а договоренность или разрешение от государственных органов на эту... экспансию...должно хоть какое-то быть? или кто захотел туда и вбросил...типа белыми КАМАЗами?
какое-то уважение к суверенитету, Конституции и Законам страны должно быть у соседей?
(а может я не хочу чтоб моего попугая сосед учил матам... пардон, утрирую)
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Коротше програма омадьяріванія Закарпаття...Русцкій мір на сході Мадьярський мір на заході..
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Если венгры хотят жить в Украине,
то пусть потратят деньги на их обучение украинскому языку!
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Пора уже права украинцев и гостей разделить законодательно !
Иначе гости после того как они освоятся начинают нам качать свои права!
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"Нормальное" такое предложение...... Угорщина виділить понад 7,5 млн євро на "угорську культурну експансію" на Закарпатті, - уповноважений Грежа - Цензор.НЕТ 4400
Словарь
ЭКСПА́НСИЯ - Женский род
1.Политика распространения своего политического и экономического влияния на другие страны с целью захвата чужих территорий и рынков сбыта.
2.Расширение, распространение чего-н. напр.влияния за какие-н. первоначальные пределы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия выделит более 7,5 млн евро на "венгерскую культурную экспансию" на Закарпатье, - уполномоченный Грежа
 
 
 
 
 
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