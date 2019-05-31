 Венгрия выделит более 7,5 млн евро на "венгерскую культурную экспансию" на Закарпатье, - уполномоченный Грежа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.
О запуске программы на пресс-конференции в Будапеште объявил Иштван Грежа, уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.
По его словам, программа будет направлена на обновление зданий культурного наследия, а также внедрение театрально-музыкальных программ.
Грежа назвал это "венгерской культурной экспансией".
"На Закарпатье мы планируем привозить большие импрезы и спектакли только высокого художественного уровня, что часто невозможно в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры", – отметил Грежа.
Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Грежи, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.
Основная часть реализации программы начнется в 2020 году и продлится еще два года.
Грежа также отметил, что все народы Закарпатья также смогут показать венграм, насколько многогранной является их культура. И добавил: "Если эта модель на Закарпатье заработает, то она будет распространяться и на другие зарубежные венгерские общины".
По его словам, венгерское правительство готово поддержать не только закарпатских венгров, а также представителей всех национальностей Закарпатья, в соответствии с их предложения, которые предварительно будут одобрены правительством Венгрии.
🤔
"Президент Венгрии предложил Зеленскому создать совместную комиссию, участники которой "в спокойной обстановке смогут обсудить все спорные вопросы и их решение". Адер отметил, что президент Украины одобрительно воспринял это предложение....Венгерский президент также заявил, что Зеленский "продемонстрировал открытость и добрые намерения" по вопросам двойного гражданства закарпатских венгров, законов об образовании и украинском языке. "
Вова погодився на мадяризацію Закапаття.
Не хватало только экспансии с запада.
и к Венгрии надо предъявить иск о компенсации за ущерб во время оккупации..
какое-то уважение к суверенитету, Конституции и Законам страны должно быть у соседей?
(а может я не хочу чтоб моего попугая сосед учил матам... пардон, утрирую)
то пусть потратят деньги на их обучение украинскому языку!
Иначе гости после того как они освоятся начинают нам качать свои права!
Словарь
ЭКСПА́НСИЯ - Женский род
1.Политика распространения своего политического и экономического влияния на другие страны с целью захвата чужих территорий и рынков сбыта.
2.Расширение, распространение чего-н. напр.влияния за какие-н. первоначальные пределы.