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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Бутусов Юрий (1727) Дейтон (2) Хомчак (28)

 Украина может получать от США значительно больше военной помощи, если начнет делать реальные реформы, - стратегический советник Дейтон

В четверг, 30 мая, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак провел встречу с руководителем группы советников высокого уровня генерал-лейтенантом ВС США (в отставке) Китом Дейтоном.

Как сообщает на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Дейтон сообщил несколько важных тезисов:"

- следующий министр обороны должен быть гражданским лицом, а не военным;

- программы реформ и J-структура это отлично, но их основная проблема - исполнение, это надо по-настоящему делать;

- Украина может получать от США значительно большие объемы военной помощи, если начнет делать реальные реформы в военной сфере".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор США Портман провел переговоры с руководителем Генштаба Хомчаком. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3129932
 
   
 Топ комментарии
 
ага, значит до этого РЕАЛЬНЫХ рефрм небыло! Что и требовалось доказать.
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Свидетель " потужніх реформ", расскажи ка нам тут про рехвормы за пять лет Пэтра у корыта?Украина может получать от США значительно больше военной помощи, если начнет делать реальные реформы, - стратегический советник Дейтон - Цензор.НЕТ 354
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Для еліти "24%" перекладаю---Петро жодних реформ не робив,тільки крав нащі грощі.
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С приходом к власти зебила это наврядли. Реформы проводить не будем, а вот смешить весь мир - запросто
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https://thecolumnist.com.ua/zelenskogo-rozgromili-za-ganebnij-prikid-na-oficijnij-zustrichi/
Зеленського розгромили за ганебний «прикид» на офіційній зустрічі
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он что? под кайфом? выглядит как героиновый
Украина может получать от США значительно больше военной помощи, если начнет делать реальные реформы, - стратегический советник Дейтон - Цензор.НЕТ 2510

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вова хотел ручку поцеловать.. на инстинкте - как Бене каломойскому))
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Красавец ,после дозы! Просто нарко зайка.
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Капец.
Пеньки обкапывает в белой рубашке, а с дипломатами встречается черт знает в чем.
https://pbs.twimg.com/media/D6TAeMBXsAIUs4x.jpg
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Шантрапа з підворотні.
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Свидетель " потужніх реформ", расскажи ка нам тут про рехвормы за пять лет Пэтра у корыта?Украина может получать от США значительно больше военной помощи, если начнет делать реальные реформы, - стратегический советник Дейтон - Цензор.НЕТ 354
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Одна из них ,что ты можешь лаять ,когда хочешь И сержант ппс не грабит бабок в переходе и тебя дебила не лупит по башке дубиной ,тогда когда захочет не боясь ничего! Мало? Могу еще перечислить.
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Ваші кацапські асоціації і хамство не доречні.
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именно при Порохе Украина получила и джевелины, и сотни миллионов долларов. Что вызывает жуткую злобу у кацапов и ...вазелиновых) Україна може отримувати від США значно більше військової допомоги, якщо почне здійснювати реальні реформи, - стратегічний радник Дейтон - Цензор.НЕТ 279

Кит Дейтон говорит прямым текстом - если Украина с вазелиновыми клоунами продолжит РЕАЛЬНЫЕ реформы Пороха, а не имитацию в стиле "игры" на рояле - то Украина получит ЕЩЕ БОЛЬШЕ денег..
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Забавная инверсия логики порохососа. Он сказал все сточностью до НАОБОРОТ. Это ш надо, шо карамель с мозгом вытворяет.
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Так ваш сывочолый гетьман, так нареформировал, шо аж мониторы посрывал, соевое позорище...
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То были его личные мониторы, купленные за свои деньги. Или по твоему мнению он их зебилу должен был оставить ?
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Его личные мониторы у него в Козине, а в АП- народа Украины, проинвентаризированые, порохоботище...
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Уже и ответить нечего мародерам, постят хрень в картинках
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ну лвдно мнение мое, но и американцы обозначили очень однозначно ".... если начнет делать реальные реформы."

А не саботировать, не симулировать их проведение, не врать, не изворачиваться, не ... и т.д.

Я не увидел ни каких реформ, кроме болтовни и вранья, и американцы их не увидели и только "зоркие" порошковские адепты видят их везде и всюду. Надо призадуматься.
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пока имеем шо при порошенко реформ небыло, именно так считают американские зебилы )))))
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Шо? Так 23% пороховата говорила це что реформы делаются
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как вам "новые лица" во власти? ни кумовьев, ни друзей - исключительно одни профи!? верно?))
А как относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
А как там "лисопедом" - на работу.. ездит? в сопровождении ПЯТИ автобусов, набитых "козмонавтами" в полном обмун-нии.. И 6-7 джипов с охранниками кАломойского...
Даже яныка так не охраняли.. Может боятся что сбежит.. вова?)
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Не надоело соевые фэйки высирать?Никак не сожрете свою гнилую сою?Смешные порохоботы-никто вам уже не верит и открытым текстом дают оценку ваших потужных реформ,как полностью проваленные.но никак не дойдет....
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так тебе нравятся все прорасейские движения вазелина, верно, кацап?)
ты хочешь возврата в таежный союз, молишься на фуйла и обожаешь ихтамнетов, убивающих украинский народ? все правильно?
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Кацапа ты в зеркале видишь,ольгиниец с вопросительным знаком.Что тебе нравится и твоему Мародеру-всем начхать.Погнали твоего мародера вместе с его ольгинской ботофермой и медведчуками.И не тебе мычать про убийство украинцев,про фуйла и паРашу-это все блпагодаря мародеру и таким,как ты.
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рошеногавняшка, ты не можешь уточнить, Хомчак друг или кум Зе ????
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ага, значит до этого РЕАЛЬНЫХ рефрм небыло! Что и требовалось доказать.
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Очень интересно шо бы на это сказал Антиколорадос. Но неудобные темы, как вот с Семочко, этот блогер "не замечает". Какая подлость!
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именно при Порохе Украина получила и джевелины, и сотни миллионов долларов. Что вызывает жуткую злобу у кацапов и ...вазелиновых)

Кит Дейтон говорит прямым текстом - если Украина с вазелиновыми клоунами продолжит РЕАЛЬНЫЕ реформы Пороха, а не имитацию в стиле "игры" на рояле - то Украина получит ЕЩЕ БОЛЬШЕ денег..
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Кит Дейтон прямо говорит-если бы соевые вместо бла-бла-бла и дерибана занимались государством,то помощь была бы намного больше.
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Кит Дейтон прямо говорит - что если клоун с шаурмой заместо мозга НЕ продолжит реформы, а станет заниматься дерибаном через своих друзей-кумовьев и юрЫстов кАломойского - то денег он не получит ВООБЩЕ Україна може отримувати від США значно більше військової допомоги, якщо почне здійснювати реальні реформи, - стратегічний радник Дейтон - Цензор.НЕТ 194
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Кит Дейтон прямо сказа,а до этого Волкер-от Мародера все устали,всех он забембал своей брехней и паталогической жадностью с клептоманией.Потому и помогали по минимуму,что все разворовывалось соевым стадом клептоманов
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он сказал шо реформ небыло, не ври ватник
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Для соевых дебилов Бутусов написал-------
Юрий Бутусов
1 ч. ·

Вчера начальник Генштаба провел встречу с руководителем группы советников высокого уровня генерал-лейтенантом ВС США (в отставке) Китом Дейтоном.
Дейтон сообщил несколько важных тезисов:
- следующий министр обороны должен быть гражданским лицом, а не военным;
- программы реформ и J-структура это отлично, но их основная проблема - исполнение, это надо по-настоящему делать;
- Украина может получать от США значительно большие объемы военной помощи, если начнет делать реальные реформы в военной сфере.
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пять лет просят что-то делать!!!!!!. пять лет жизни коту под хвост. Кто-то должен за єто ответить по полной.
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То есть ПАП нам шо .... лгал/врал? Вроде казалось - нигде не найти большего реформаста чем этот выносливый бизнесмен, и вот опять лоханулись Украина может получать от США значительно больше военной помощи, если начнет делать реальные реформы, - стратегический советник Дейтон - Цензор.НЕТ 1682
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выражение, когда твоя 5 -летняя безудержная брехня не пролезла.
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А ці все про військову допомогу!
Україні потрібно розвиватись, піднімати економіку, а не бути "подразнюючим фактором" для Росії в інтересах піндосів.
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Та ты шо????Это тебе по Сливному рашаБачку сказали?
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вижу, ты большой любитель черпать из паРашенского сливного бачка..
признайся, тебе же было очень приятно от вчерашнего заявления Шефира.. верно?)
Україна може отримувати від США значно більше військової допомоги, якщо почне здійснювати реальні реформи, - стратегічний радник Дейтон - Цензор.НЕТ 6973
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Именно-это распечатай и повесь перед носом,чтобы регулярно видел,как Украина относится к соевому Мародеру и к Порохоботам.Украина свой выбор сделал-и это не Мародер с порохоботамиУкраїна може отримувати від США значно більше військової допомоги, якщо почне здійснювати реальні реформи, - стратегічний радник Дейтон - Цензор.НЕТ 5247
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Для еліти "24%" перекладаю---Петро жодних реформ не робив,тільки крав нащі грощі.
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та вони все одно бачать реформи. Просто реформа на реформі і реформою поганяє.
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По вчерашним закрытым рейтингам их уже осталось около 5%. Пеця как узнал - ушел в запой.
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не повторяй рошеновскую пропаганду, нет никаких 24%, пока 8, надеюсь до выборов меньше 5 будет
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Треба ревізію проводити,а то в петра все арєндє,там і джавелінів вже може нема
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та швидко - бо Беня кАломойский ен совсем точно знает где-что лежит и как это шустро можно украсть Україна може отримувати від США значно більше військової допомоги, якщо почне здійснювати реальні реформи, - стратегічний радник Дейтон - Цензор.НЕТ 8058
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Ех як крємлєботів від Бєні плющить,не можете йому пробачити путін-шизофренік,живіть з цим
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И этот ткнул носом в соевое дерьмо порохобтов,в двух словах разъяснив,почему было мало помощи и благодаря кому.Потужный реформатор как всегда обделался...
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Оце яке тупе,петро ще три роки назад провів деолігархізацію,а воно як грицько з конопель
Україна може отримувати від США значно більше військової допомоги, якщо почне здійснювати реальні реформи, - стратегічний радник Дейтон - Цензор.НЕТ 660
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А шо такое, Петин запах ещё не развеялся, а наши соизники уже на Петиных костях пляшут...не по понятиям это, не скрепно!
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А как же 144 патужных рехвормы от соевого мародера, превозносимых стецьками до небес??? Послушать порохососов, так большего рехворматора, чем ПОПа, в мире еще не было
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В переводе с английского дипломатического на разговорный русский: "нам глубоко плевать какая там гопота временно ворвалась на Банковую; вы будете делать как мы вам сказали".
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Маладец лайк от меня, а то зряплату не получиш!
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Тыкнули мордой в гуано пэпу, как нагадившего не там кошака..
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Неумный Вы Фобос. Деймоса на вас нет.....
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не всем же быть гениями как лучезарный Пётр Алексеевич..
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Интересный пост.

"поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким источникам)
* * *
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иглочки министры двух крупнейших европейских держав?

Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.

Ибо "Приват" - половина финансовой системы Украины, независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.

Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Рухнет "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.

Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в лице Германии и Франции в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.

В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.

Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президенства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в ОО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.

Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.

Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.

P.S. Предвосхищая вопрос: нет, депозит из ПБ пока не забирал - нелюбовь к нынешней власти у меня отдельно, финансовая стабильность Украины - отдельно.)
Ещё сорри за то, что ВРЕМЕННО ограничил комментарии.
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Шах и мат порохососы. Значит по мнению США реформ у нас еще не было.
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Ну вот опять члены секты "Свидетели Зерро" даже Бутусова не понимают. Где вы увидели, что было сказано что реформы не проводились.? В мире очень редко используют в таких заявлениях прошле время. Речь идет о том что Зерро должен проводить рехформы а не клоунаду устраивать.
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А где вы увидели, член порохоботовского отребья, что реформы проводились?
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Те же американцы их видят.

Волкер о Порошенко: ​сделал больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину.



https://lb.ua/news/2019/04/05/423880_volker_poroshenko_sdelal_bolshe.html
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Украина может получать от США значительно больше военной помощи, если начнет делать РЕАЛЬНЫЕ реформы, - стратегический советник Дейтон.
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В данном случае говорится именно о военной сфере.

"Украина может получать от США значительно большие объемы военной помощи, если начнет делать реальные реформы в ВОЕННОЙ сфере".

То, что нам еще далеко до армий членов НАТО, тайна известная всем.
Посмотрим что будет делать в этом направлении новая команда.
Пока заявлено о больших излишках в армии.
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Украина может получать от США значительно больше военной помощи, если начнет делать РЕАЛЬНЫЕ реформы, - стратегический советник Дейтон.
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Было бы правильным услышать, прочитать всю прямую речь Дейтона, чтобы понять его представление о нашей армии.
Имеем только пару фраз пересказа.
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За классные реформы, проведенные петей, которые сделали украинцев богаче и счастливее, а все тюрьмы, заполненные коррупционерами по закону о незаконном обогащении (который этими же ПЕТИНЫМИ коррупционерами были отменены), проголосовало против аж 73% счастливых украинцев.

А что такое коррупция? Это во-первых то, что поощряется верхами и только потому, что они с этого имеют. Во-вторых, смотрим сюда, к примеру, Экс-нардеп Крючков подал в САП уже 6 заявлений по делам в энергетике, по схеме выводились миллиарды гривен, - Холодницкий. Наши миллиарды в карман нескольких преступников. И это только один случай из тысяч. А что такое украденные миллиарды из тысяч случаев? Это то что нужно компенсировать за счет кредитов МВФ, за счет нищеты большей части населения. Плачут, что не будет транзита газа, так это потеря 3 миллиардов. А о миллиардах в коррупцию молчок.
Так на хрен, извините, нищему люду массировать уши какими-то реформами, которые их жизнь уж никак не улучшают и при этом выражать еще порохоботовское недовольство тем, что ах-ах, как же так, что вы не видите реформ. Посмотришь на такого порохобота и единственное что хочется сделать это послать его на х.
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То что, вы, закрыли глаза не означает, что на улице ночь.
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Главное, что можно сказать с определенностью, это то, что порохоботовские ублюдки через пару месяцев вообще исчезнут, как это стало с ющенковскими и януковскими ублюдками, а петя месяца через три - четыре займет почетное место за решеткой. Только тогда начнутся реформы, о которых петя только псдел и после перенаправления финансовых потоков из петиных карманов в бюджет минимальная пенсия и зарплата вырастут в пару раз.
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Да и зарплата учителям в 4000 Зеленых
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Завтра что ли такая зарплата? Или через месяц? Ты о чем, отребье?

А доллар по 10 это что?
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а когда - никогда? ты недоносок, не соскакивай с темы обещаний и не отвлекайся от молитв на Зерро. А то истерика пройдет, начнешь смотреть по сторонам и ужаснешся от того что наделал твой бог.
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Какая в ж. тема, ****. Где я в первом посте писал про 4000 евро учителям, а ты соскочил туда, а теперь еще про соскакивание набираешься хамства что-то псдеть?

Ты сначала про обещания своего бухого старого козла отчитайся, а потом уже предъявляй претензии другим, и то не через неделю их правления, а через пять лет.
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По итогам разгромного боя с ВВС Пакистана Индия откажется от российских ракет
https://rusmonitor.com/v-rezultate-razgromnogo-boya-s-vvs-pakistana-indiya-otkazhetsya-ot-rossijjskikh-raket.htmlПрочтите. Это того стоит
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Для не читающих дальше заголовка.
Речь идет именно о реформах в военной сфере.

- Украина может получать от США значительно большие объемы военной помощи, если начнет делать реальные реформы в военной сфере".

Источник: https://censor.net.ua/n3129932
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Куча зебилов слетелась на ветке и даже не прочла весь текст, чтобы хоть постараться понять о чем речь Україна може отримувати від США значно більше військової допомоги, якщо почне здійснювати реальні реформи, - стратегічний радник Дейтон - Цензор.НЕТ 1644 Создали все типичные структуры штабов НАТО, так называемые J-структуры
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2423240-genstab-pocti-zaversil-reorganizaciu-po-jstrukture-nato.html
Сейчас задача второго этапа запустить их работу в полном объеме. Но стадо наконец после унылой жизни с ляпами Зе-бениной команды увидела свет во мгле и кинулась с дерьмометами наперевес.
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Так это же Укринформ написал более детально и конкретно.
А в обсуждаемой здесь статье действительно мало информации.
Самое раздолье для зрадо-фантазий.
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Ну надо же зе-ботам порадоваться хоть на какой-то одной ветке. Сколько времени их божьей росой поливают новости.
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Что и требовалось доказать... И в армии Порох реформы только для показухи делал.
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Штаты намекают -- продолжайте все как и было, а не то -- АЙАЙАЙ... это для тех кто учится броники одевать
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А вже можна кричать-Зєля мля,де рехворми?
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Порохоботы не знают за что вцепиться, до гилякы цепляйся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может получать от США значительно больше военной помощи, если начнет делать реальные реформы, - стратегический советник Дейтон
 
 
 
 
 
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