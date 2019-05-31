Украина может получать от США значительно больше военной помощи, если начнет делать РЕАЛЬНЫЕ реформы, - стратегический советник Дейтон.

Как сообщает на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Дейтон сообщил несколько важных тезисов:"

- следующий министр обороны должен быть гражданским лицом, а не военным;

- программы реформ и J-структура это отлично, но их основная проблема - исполнение, это надо по-настоящему делать;

- Украина может получать от США значительно большие объемы военной помощи, если начнет делать реальные реформы в военной сфере".

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