Украина может получать от США значительно больше военной помощи, если начнет делать РЕАЛЬНЫЕ реформы, - стратегический советник Дейтон.

Как сообщает на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Дейтон сообщил несколько важных тезисов:"
- следующий министр обороны должен быть гражданским лицом, а не военным;
- программы реформ и J-структура это отлично, но их основная проблема - исполнение, это надо по-настоящему делать;
- Украина может получать от США значительно большие объемы военной помощи, если начнет делать реальные реформы в военной сфере".
Зеленського розгромили за ганебний «прикид» на офіційній зустрічі
Пеньки обкапывает в белой рубашке, а с дипломатами встречается черт знает в чем.
https://pbs.twimg.com/media/D6TAeMBXsAIUs4x.jpg
Кит Дейтон говорит прямым текстом - если Украина с вазелиновыми клоунами продолжит РЕАЛЬНЫЕ реформы Пороха, а не имитацию в стиле "игры" на рояле - то Украина получит ЕЩЕ БОЛЬШЕ денег..
А не саботировать, не симулировать их проведение, не врать, не изворачиваться, не ... и т.д.
Я не увидел ни каких реформ, кроме болтовни и вранья, и американцы их не увидели и только "зоркие" порошковские адепты видят их везде и всюду. Надо призадуматься.
А как относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
А как там "лисопедом" - на работу.. ездит? в сопровождении ПЯТИ автобусов, набитых "козмонавтами" в полном обмун-нии.. И 6-7 джипов с охранниками кАломойского...
Даже яныка так не охраняли.. Может боятся что сбежит.. вова?)
ты хочешь возврата в таежный союз, молишься на фуйла и обожаешь ихтамнетов, убивающих украинский народ? все правильно?
Кит Дейтон говорит прямым текстом - если Украина с вазелиновыми клоунами продолжит РЕАЛЬНЫЕ реформы Пороха, а не имитацию в стиле "игры" на рояле - то Украина получит ЕЩЕ БОЛЬШЕ денег..
Юрий Бутусов
1 ч. ·
Вчера начальник Генштаба провел встречу с руководителем группы советников высокого уровня генерал-лейтенантом ВС США (в отставке) Китом Дейтоном.
Дейтон сообщил несколько важных тезисов:
- следующий министр обороны должен быть гражданским лицом, а не военным;
- программы реформ и J-структура это отлично, но их основная проблема - исполнение, это надо по-настоящему делать;
- Украина может получать от США значительно большие объемы военной помощи, если начнет делать реальные реформы в военной сфере.
кабзон жив?
Україні потрібно розвиватись, піднімати економіку, а не бути "подразнюючим фактором" для Росії в інтересах піндосів.
признайся, тебе же было очень приятно от вчерашнего заявления Шефира.. верно?)
"поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким источникам)
* * *
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иглочки министры двух крупнейших европейских держав?
Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.
Ибо "Приват" - половина финансовой системы Украины, независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.
Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Рухнет "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.
Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в лице Германии и Франции в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.
В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.
Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президенства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в ОО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.
Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.
Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
P.S. Предвосхищая вопрос: нет, депозит из ПБ пока не забирал - нелюбовь к нынешней власти у меня отдельно, финансовая стабильность Украины - отдельно.)
Ещё сорри за то, что ВРЕМЕННО ограничил комментарии.
Волкер о Порошенко: сделал больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину.
https://lb.ua/news/2019/04/05/423880_volker_poroshenko_sdelal_bolshe.html
"Украина может получать от США значительно большие объемы военной помощи, если начнет делать реальные реформы в ВОЕННОЙ сфере".
То, что нам еще далеко до армий членов НАТО, тайна известная всем.
Посмотрим что будет делать в этом направлении новая команда.
Пока заявлено о больших излишках в армии.
Имеем только пару фраз пересказа.
А что такое коррупция? Это во-первых то, что поощряется верхами и только потому, что они с этого имеют. Во-вторых, смотрим сюда, к примеру, Экс-нардеп Крючков подал в САП уже 6 заявлений по делам в энергетике, по схеме выводились миллиарды гривен, - Холодницкий. Наши миллиарды в карман нескольких преступников. И это только один случай из тысяч. А что такое украденные миллиарды из тысяч случаев? Это то что нужно компенсировать за счет кредитов МВФ, за счет нищеты большей части населения. Плачут, что не будет транзита газа, так это потеря 3 миллиардов. А о миллиардах в коррупцию молчок.
Так на хрен, извините, нищему люду массировать уши какими-то реформами, которые их жизнь уж никак не улучшают и при этом выражать еще порохоботовское недовольство тем, что ах-ах, как же так, что вы не видите реформ. Посмотришь на такого порохобота и единственное что хочется сделать это послать его на х.
А доллар по 10 это что?
Ты сначала про обещания своего бухого старого козла отчитайся, а потом уже предъявляй претензии другим, и то не через неделю их правления, а через пять лет.
https://rusmonitor.com/v-rezultate-razgromnogo-boya-s-vvs-pakistana-indiya-otkazhetsya-ot-rossijjskikh-raket.htmlПрочтите. Это того стоит
Речь идет именно о реформах в военной сфере.
- Украина может получать от США значительно большие объемы военной помощи, если начнет делать реальные реформы в военной сфере".
Источник: https://censor.net.ua/n3129932
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2423240-genstab-pocti-zaversil-reorganizaciu-po-jstrukture-nato.html
Сейчас задача второго этапа запустить их работу в полном объеме. Но стадо наконец после унылой жизни с ляпами Зе-бениной команды увидела свет во мгле и кинулась с дерьмометами наперевес.
А в обсуждаемой здесь статье действительно мало информации.
Самое раздолье для зрадо-фантазий.