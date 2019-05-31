 Меркель и Помпео обсуждают в Берлине будущее Украины

Об этом глава правительства Германии Ангела Меркель заявила журналистам перед началом переговоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, будем говорить о сотрудничестве в вопросе России и о будущем Украины после президентских выборов там", - сказала Меркель.

Также на повестке дня - ситуация в Иране. Помпео и Меркель обсудят, как не допустить обретения страной ядерного оружия, предупредить другие агрессивные шаги со стороны Ирана. Речь пойдет об Афганистане, где обе страны имеют большие миротворческие контингенты, о Сирии, о Ливии, где ситуация является очень хрупкой. Еще одной темой переговоров станет борьба с терроризмом.

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Меркель заверила, что "США были и остаются важнейшим партнером Германии за пределами Европы".

То же самое сказал о важности партнерства с ФРГ Помпео. Он отметил, что перед двумя странами стоит много задач в плане обеспечения безопасности народов.

Это первый визит Помпео в Берлин после назначения госсекретарем США.

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