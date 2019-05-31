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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
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Все про:Германия (3341) Меркель (1653) переговоры (3625) США (15010) Помпео (128)

 Меркель и Помпео обсуждают в Берлине будущее Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Госдепартамента США Майк Помпео проводят переговоры в Берлине. На повестке дня - ситуация в Украине после выборов президента.

Об этом глава правительства Германии Ангела Меркель заявила журналистам перед началом переговоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, будем говорить о сотрудничестве в вопросе России и о будущем Украины после президентских выборов там", - сказала Меркель.

Также на повестке дня - ситуация в Иране. Помпео и Меркель обсудят, как не допустить обретения страной ядерного оружия, предупредить другие агрессивные шаги со стороны Ирана. Речь пойдет об Афганистане, где обе страны имеют большие миротворческие контингенты, о Сирии, о Ливии, где ситуация является очень хрупкой. Еще одной темой переговоров станет борьба с терроризмом.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Обсудили, как рестартовать Минск", - Пристайко о визите в Германию

Меркель заверила, что "США были и остаются важнейшим партнером Германии за пределами Европы".

То же самое сказал о важности партнерства с ФРГ Помпео. Он отметил, что перед двумя странами стоит много задач в плане обеспечения безопасности народов.

Это первый визит Помпео в Берлин после назначения госсекретарем США.

Также на Цензор.НЕТ: У США и РФ разные взгляды на то, как должен продвигаться украинский вопрос, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3129930
 
 
 Топ комментарии
 
Думают как народ Украины оббалванили, что они променяли лучшего президента Петра Порошенко на хрен знает что и удивляются как дальше с нами работать
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это как обсуждают?! сами?! а как же его превосходительство - Вазелин Шестой???!!!!!
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Думают как народ Украины оббалванили, что они променяли лучшего президента Петра Порошенко на хрен знает что и удивляются как дальше с нами работать
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шепотом: Дружище, а скинь мне в личку сколько вам Петя за одно сообщение платит?
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Ну ,беспробудное пьянство еще ни кого не украсило.
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Так не бухай. Может будешь не такая страшная.
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Ви знаєте в аду в чортів теж є любов....... Питання тільки в тому, любов до чого?
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это как обсуждают?! сами?! а как же его превосходительство - Вазелин Шестой???!!!!!
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Вот это ветка, так ветка
Элита, ФАС!!!
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Нашому нІколи, в нього качалка, потім селфі з шаурмою. Часу нема на ваші заграніци.
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Без Украины. Они поняли, что после ухода команды Пороха там больше не с кем разговаривать. У них собственная репутация дороже всего По кооперативах на выступление клавишников они не ходят Им пртивно
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Может, у Меркель просто нет рояля. Да и юмор квартального уровня она не жалует.
Меркель і Помпео обговорюють у Берліні майбутнє України - Цензор.НЕТ 711

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на жаль україна ніколи і нічого не важила в великій політиці.
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Украина пишется с большой буквы.. Зебил!
к сожалению 73% населения Украины это ватные Зебилы и сепарье, которое тянет страну в советское средневековье, к колбасе по 2,20 и парадам на 1 и 9 мая...
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пока вона для мене з такої букви я к і ти придурок. і твій хозяин дон впедро
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я мулдван и пороходєбилов обхожу стороной, боюсь сифилитиков.
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себе називають ми--виключно сексуальні нетрадиційці.
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Вот так. Порох сделал Украину субъектом мировой политики, а теперь она снова - объект, судьбу которой решают без её участия.
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С таким позорищем встречаться никто не захочет, оно облетело весь мир
Кандидат в президенты Украины Зеленский играет членом на пианино
https://www.youtube.com/watch?v=Ovg7LVtxoNU&fbclid=IwAR27vOiG4AnayH-vk832gej5wuSfmsjvfwB8OMjvU7CYsxwQHwHZq6tIGYA
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Европа понимает только шантаж и подкуп. Поэтому шантажировать надо мигрантами (в случае полномасштабной войны никакой заслон не спасет от миллионов мигрантов), а покупать надо за деньги. Беня даст, он же теперь главный по стране
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якщо народ в країні в якій іде війна голосує за блазня який невміє навітьговорити на живу то що ви хочете що за вас думают і вас незапрошуют
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А преЗедент Украины где? Участвует в обсуждении, ест шаурму или качает бицуху?
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обговорюють майбутнє України без представників України. Нє ну чо, круто.
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После распада СССР Украина занимала второе место после России а теперь 15 е из всех республик, обидно!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель и Помпео обсуждают в Берлине будущее Украины
 
 
 
 
 
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