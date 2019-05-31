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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1523) Зеленский (1567) Шефир (7)

 Мнение Бориса Шефира не совпадает с позицией Владимира Зеленского и его Администрации, - пресс-служба президента

В Администрации Президента Владимира Зеленского заявили, что мнение, высказанное в интервью его другом, совладельцем и директором студии "Квартал-95", не совпадает с позицией главы государства.

Об этом пресс-служба президента заявила в ответ на запрос "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что господин Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа", - так же, как не является ни штатным, ни внештатным советником президента.

"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в пресс-службе президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Войну начали, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны, - Борис Шефир, руководитель "Квартала-95"

Кроме того, в Администрации Президента напомнили, что Зеленский неоднократно высказывал свою позицию относительно возможных переговоров с Россией: они не исключены, но их формат должен быть согласован с международными партнерами Украины.

Что касается языкового закона, говорят в АП, Владимир Зеленский поддерживает статус украинского языка как единственного государственного. При этом президент считает, "что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний", - говорится в ответе пресс-службы главы государства.

Также на Цензор.НЕТ: Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Земля под вами будет гореть, - Парубий. ВИДЕО

Комментируя идею уменьшения квот, в пресс-службе заявили, что этот вопрос не является компетенцией президента: "По этому вопросу должен быть широкий профессиональный и общественный диалог".

Борис Шефир - давний друг Владимира Зеленского, совладелец и директор студии "Квартал-95". Его брат Сергей Шефир является первым помощником президента.

Читайте также: Путин - не маньяк и не псих, он умный человек. Да, у него имперские амбиции, но можно же договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир

Накануне в интервью изданию "Детектор медиа" Борис Шефир заявил, что войну "начали, чтобы подзаработать денежек", сказал, что Путин - не маньяк, а умный человек, назвал квоты в поддержку украинского языка "искусственной и гадкой штукой" и понадеялся, что через два года для его компании "откроется русский рынок".

Источник: https://censor.net.ua/n3129924
 
   
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ока пенсионеры роются в мусорных баках, завдяки його сторінці у фейсбуці ми тепер знаємо, чим зараз зайнятий голова адміністрації Зеленського Андрій Богдан
Мнение Бориса Шефира не совпадает с позицией Владимира Зеленского и его Администрации, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3365
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чуваки развлекаются с плядями и, местами - с клоунами!
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https://www.youtube.com/watch?v=TcYr2sVpCE0
З'їзд партії "Європейська Солідарність" - прямий ефір
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та він взагалі з іншого Кривого Рогу та 95-го кварталу!
відчипіться вже!
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кто такой этот плить борис шериф шоб его мнение ваще расматривать?
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официально друг и соратник Вовки . а судя по речам обыкновенное мудило
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Схоже, скоро настане час випускати на поле Яроша.
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Ща хрякоботы с вагонами говна набегут, надо же дискредитировать ЗЕ.
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как вам "новые лица" во власти? ни кумовьев, ни друзей - исключительно одни профи!? верно?))
А как относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
А как там "лисопедом" - на работу.. ездит? в сопровождении ПЯТИ автобусов, набитых "козмонавтами" в полном обмун-нии.. И 6-7 джипов с охранниками кАломойского...
Даже яныка так не охраняли.. Можект боятся что сбежит.. вова?)
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Все равно оно не уйдет от народного гнева и справедливой расправы. Никакие автобусы не спасут.
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пробный камень бросили, народ взнегодовал, вот и сьехали.
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так и получаеца, шо позиция главы государства таки не совпадает с позицией главы государства Мнение Бориса Шефира не совпадает с позицией Владимира Зеленского и его Администрации, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 9191
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ДЛЯ ЧЕГО ПРИЕЗЖАЛИ ВЧЕРА В УКРАИНУ РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЕ И С ИГЛОЧКИ МИНИСТРЫ ДВУХ КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ?

HELGI SHARP

поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким независимым источникам)
* * *
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иглочки министры двух крупнейших европейских держав?

Для чего целая делегация приглашённых экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других госучреждениях?

Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".

Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.

Ибо "Приват" - половина финансовой системы Украины, независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.

Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Рухнет "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.

Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в лице Германии и Франции в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с единственным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком всю юридическую челядь и весь продажный судейский корпус Украины, но если ты пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, ты пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся гораздо больше.

В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.

Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого? антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.

Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президенства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращение её в ОО "Бенин квартал", активно начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.

Тягаться с ними у него кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - его босс в любой момент может сдрыснуть в свой Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан в этом случае сбежит к какому-нибудь новому хозяину.

Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - у них есть рычаги сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.

Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
P.S. Предвосхищая вопрос: нет, депозит из ПБ пока не забирал - нелюбовь к нынешней власти у меня отдельно, а финансовая стабильность Украины - отдельно.)
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Мнение Зеленского не совпадают с мнением перЗедента Зеленского!!!
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ска *** ..не прокатило .ну ни че мы с чуваками пока спрячемся за Узеленскава .а глядиш с ФСБ подгонят еще ченить .будем шатать пока не получится .
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конечно, он такого наговорил, что обычно власть и политики простому народу не говорят Мнение Бориса Шефира не совпадает с позицией Владимира Зеленского и его Администрации, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 9045
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Мнение администрации Президента? Это что то новое из области мании величия.
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Здорово. Майже вірю. Але хто рішення то приймає, сам Зелінський?
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От плять,не та лінія партіїї як у петра,все повинно бути в унісон і одностайно,як і повинно бути в стаді.А то свинопси вже два тижні носятся з дефолтом,про який бєня там щось бовкнув,тільки до чого тут Зеленський пояснити ніхто не зможе,хіба ,що крмлядською методичкою,він же маріонетка бєні
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так краще фуйню казати, чим робити, як завжи творив шоколадний барон.
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слово не воробей - вылетит... сразу ответка прилетит дятлом и мозг (или что там) выклюет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМнение Бориса Шефира не совпадает с позицией Владимира Зеленского и его Администрации, - пресс-служба президента
 
 
 
 
 
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