 Мнение Бориса Шефира не совпадает с позицией Владимира Зеленского и его Администрации, - пресс-служба президента

Об этом пресс-служба президента заявила в ответ на запрос "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что господин Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа", - так же, как не является ни штатным, ни внештатным советником президента.

"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в пресс-службе президента.

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Кроме того, в Администрации Президента напомнили, что Зеленский неоднократно высказывал свою позицию относительно возможных переговоров с Россией: они не исключены, но их формат должен быть согласован с международными партнерами Украины.

Что касается языкового закона, говорят в АП, Владимир Зеленский поддерживает статус украинского языка как единственного государственного. При этом президент считает, "что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний", - говорится в ответе пресс-службы главы государства.

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Комментируя идею уменьшения квот, в пресс-службе заявили, что этот вопрос не является компетенцией президента: "По этому вопросу должен быть широкий профессиональный и общественный диалог".

Борис Шефир - давний друг Владимира Зеленского, совладелец и директор студии "Квартал-95". Его брат Сергей Шефир является первым помощником президента.

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Накануне в интервью изданию "Детектор медиа" Борис Шефир заявил, что войну "начали, чтобы подзаработать денежек", сказал, что Путин - не маньяк, а умный человек, назвал квоты в поддержку украинского языка "искусственной и гадкой штукой" и понадеялся, что через два года для его компании "откроется русский рынок".