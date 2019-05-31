 Мнение Бориса Шефира не совпадает с позицией Владимира Зеленского и его Администрации, - пресс-служба президента

Об этом пресс-служба президента заявила в ответ на запрос "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что господин Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа", - так же, как не является ни штатным, ни внештатным советником президента.
"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в пресс-службе президента.
Читайте на Цензор.НЕТ: Войну начали, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны, - Борис Шефир, руководитель "Квартала-95"
Кроме того, в Администрации Президента напомнили, что Зеленский неоднократно высказывал свою позицию относительно возможных переговоров с Россией: они не исключены, но их формат должен быть согласован с международными партнерами Украины.
Что касается языкового закона, говорят в АП, Владимир Зеленский поддерживает статус украинского языка как единственного государственного. При этом президент считает, "что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний", - говорится в ответе пресс-службы главы государства.
Также на Цензор.НЕТ: Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Земля под вами будет гореть, - Парубий. ВИДЕО
Комментируя идею уменьшения квот, в пресс-службе заявили, что этот вопрос не является компетенцией президента: "По этому вопросу должен быть широкий профессиональный и общественный диалог".
Борис Шефир - давний друг Владимира Зеленского, совладелец и директор студии "Квартал-95". Его брат Сергей Шефир является первым помощником президента.
Читайте также: Путин - не маньяк и не псих, он умный человек. Да, у него имперские амбиции, но можно же договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир
Накануне в интервью изданию "Детектор медиа" Борис Шефир заявил, что войну "начали, чтобы подзаработать денежек", сказал, что Путин - не маньяк, а умный человек, назвал квоты в поддержку украинского языка "искусственной и гадкой штукой" и понадеялся, что через два года для его компании "откроется русский рынок".
З'їзд партії "Європейська Солідарність" - прямий ефір
відчипіться вже!
А как относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
А как там "лисопедом" - на работу.. ездит? в сопровождении ПЯТИ автобусов, набитых "козмонавтами" в полном обмун-нии.. И 6-7 джипов с охранниками кАломойского...
Даже яныка так не охраняли.. Можект боятся что сбежит.. вова?)
HELGI SHARP
поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким независимым источникам)
* * *
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иглочки министры двух крупнейших европейских держав?
Для чего целая делегация приглашённых экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других госучреждениях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.
Ибо "Приват" - половина финансовой системы Украины, независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.
Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Рухнет "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.
Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в лице Германии и Франции в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с единственным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком всю юридическую челядь и весь продажный судейский корпус Украины, но если ты пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, ты пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся гораздо больше.
В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого? антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.
Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президенства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращение её в ОО "Бенин квартал", активно начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.
Тягаться с ними у него кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - его босс в любой момент может сдрыснуть в свой Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан в этом случае сбежит к какому-нибудь новому хозяину.
Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - у них есть рычаги сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
P.S. Предвосхищая вопрос: нет, депозит из ПБ пока не забирал - нелюбовь к нынешней власти у меня отдельно, а финансовая стабильность Украины - отдельно.)