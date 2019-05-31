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Все про:Медведчук (856) Рабинович (158) финансирование (1327) ЧЕСНО (14)

 Почти все деньги, которые "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила с начала этого года, пришли от Медведчука, - ЧЕСНО

Кум Путина Виктор Медведчук стал главным финансовым донором политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в первом квартале 2019 года.

Об этом свидетельствует финансовый отчет партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕСНО.

Центральный штаб партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отчитался, что в первом квартале 2019 получил 768,5 тысячи гривен взносов от физических лиц. 701,6 тысяч гривен из них перевел Виктор Медведчук.

Почти все деньги, которые Оппозиционная платформа - За жизнь получила с начала этого года, пришли от Медведчука, - ЧЕСНО 01

Официально Виктор Медведчук не владеет бизнесом в Украине. По данным аналитического портала YouControl, владелицей ряда компаний, которые еще в 2016 формально принадлежали Медведчуку, теперь является его жена Оксана Марченко. Медведчук признал, что, хотя бизнес оформлен на его жену, фактически контролирует его он сам.

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Вторым по величине взносов в пользу "Оппозиционной платформы - За жизнь" стал руководитель ОО "Киевская областная благотворительная еврейская община" Марк Тальянский. Он передал партии 28,9 тысячи гривен.

Глава организации "Оппозиционного платформы - За жизнь" в Виннице, спортсмен и бизнесмен Донатас Пискун перечислил партии 14 тысяч гривен.

Столько же пожертвовал и директор ассоциации "Украинско-израильская торговая палата" Вячеслав Ушкевич. Эта организация зарегистрирована в помещении нардепа Вадима Рабиновича, местоположение которого совпадает с официальным адресом партии.

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Чуть меньше, а именно, 10 000 гривен, передал бизнесмен Олег Мажуга.

В течение прошлого года "Оппозиционная платформа - За жизнь" собрала 1,2 миллиона гривен, а в 2017-м - всего полмиллиона.

Источник: https://censor.net.ua/n3129920
 
   
 Топ комментарии
 
такое впечатление,шо все израильские партии,какие есть,ведут между собой борьбу за власть в Украине...
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Хуйло фінансує риготу через свого кума.
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такое впечатление,шо все израильские партии,какие есть,ведут между собой борьбу за власть в Украине...
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То,что происходит можно назвать намного жестче, но вопли про "антисемитизм" распространены и очень популярны. Перестраховались в своё время.
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"Украинский антисемитизм" - старый и весьма живучий пропагандистский приём НКВД-КГБ-ФСБ. Его приписывали Петлюре, бандеровцам и всему украинскому народу.
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я поражаюсь изворотливостью хабиновича! не копейки не дал в дело с которого имеет!
и тут мертвечука кинул.
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Что это за Рабинович бы был, если бы спонсировал он, а не его?!
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Лишний пример о том, что честных среди них не бывает
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Странно. Место прОклятое? Как только делец, бандит, бухгалтер или клоун становятся политиками - честность таинственным образом отключается автоматически?
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Не-не-не...дело не в избранных..дело в избирателях. при выборе надо ДУМАТЬ а не СЛУШАТЬ..
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Ааааа, это в том смысле, что Медведчук Хозяина и Кума предал? Так Вы же сами себе противоречите: Медвед, получается, попой рискнул ради нашего добра. Вот вам яркий пример того, что среди касабов альтруизм встретишь не реже, чем на улицах собачье дерьмо!
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Призываю, - народ не голосуйте за этих подонков. если они придут к власти Украина заплачет кровью.
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а за каких подонков голосовать ? За Борю Шефера которому срочно надо открыть медиарынок с Мордором ? Потому как Верховному с этого бизнеса будут проценты капать?
И чем они тогда краше Пороха которого клевали за его фабрику?
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Спасибо Петру , что вытянул из шкафа это чмо покрытое пылью
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вы за это - а причем тут Порох - Совладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется
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они как и Слуга народа за мир ч цапами и торговлю со страной агрессором - как можно скорей - ДУМАЙ(те)
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ну-у-у-у...шо Слуга Народа - это уже понятно, осталось понять какого...шо не украинского -тоже видно, но там еще выбор остается...то ли с берегов Средиземки, то ли с берегов Белого моря..
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Скраплений газ,ринок якого петро так щедро подарував мертветчуку,подорожчав на 30%,не вистачає у ***** грошей фінасувати куму,тепер за рахунок українців путінці лізтимуть в парламент.Дякули,дякуйте петру
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зато петя поступал чесно - пять лет доил лохов государства украина
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочти все деньги, которые "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила с начала этого года, пришли от Медведчука, - ЧЕСНО
 
 
 
 
 
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