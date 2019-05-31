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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:НАБУ (2761) Зеленский (1567) Сытник (676) Холодницкий (621) САП (1083)

 Зеленский пообещал Сытнику и Холодницкому независимость и ожидает ощутимых результатов в ближайшие три месяца. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы. Владимир Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность", - рассказали в АП.

"Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев", - добавили в АП.

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Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.

Зеленский пообещал Сытнику и Холодницкому независимость и ожидает ощутимых результатов в ближайшие три месяца 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129917
 
   
 Топ комментарии
 
На Банковiй... Шо сказать? Разные были в Украине президенты, но дурачка еще не было

Зеленский встретился с Сытником и Холодницким и пообещал гарантировать независимость антикоррупционных органов - Цензор.НЕТ 6147
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Не може бути! Зустрівся не таємно? Щось вимагав не для себе? Поставив дедлайн ? Точно - наркоман, сопля та кловун.
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Начинает казаться, что Виктор Федорович таки был профФесор)))
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На Банковiй... Шо сказать? Разные были в Украине президенты, но дурачка еще не было

Зеленский встретился с Сытником и Холодницким и пообещал гарантировать независимость антикоррупционных органов - Цензор.НЕТ 6147
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А рожа на всех фотках довольная такая: типа, ух ты, я президент, жизнь удалась!!!
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малєньке та тупєньке вова-ссикло вирішило копіювати вову-х*йло))
Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці - Цензор.НЕТ 2126
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Та да. Оба Вовы, оба недомерки, оба *****.
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Dana Yarovaya с Дана Яровая.
Специально подписалась на страницу новоизбранного. Ипать- копать, одесский кинофестиваль, шаурма, спорт зал, Володька давай фото с туалета ресторана. Госпадижбожемой за что нам это все.

кстати.. вчера блазня охраняли 4(четыре) автобуса у АП с ментами.. А сегодня уже ПЯТЬ автобусов... Забитых "козмонавтами" в полном обмун-нии). Даже янык так НЕ ССАЛСЯ, как вован))
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фото вчерашнее... 120 (сегодня - 150) рыл стоят и охраняют.. чтобы НЕ сбежал?))
Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці - Цензор.НЕТ 4469
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От український народ його і вибрав, бо дурачкам завжди щастить...
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Не може бути! Зустрівся не таємно? Щось вимагав не для себе? Поставив дедлайн ? Точно - наркоман, сопля та кловун.
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да странно - и не заходит через задний проход
точно не наш человек - не ворюжно-рошеновский Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці - Цензор.НЕТ 1319
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Беня уже тайно с ними встретился. А картинка с шестеркой Зе- это для зелеботов, как ты.
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Абіщал, абіщаю і буду абіщать. Абіщалкін ЗЕбєня.
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Начинает казаться, что Виктор Федорович таки был профФесор)))
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Якщо порівнювати Хфедоровича із зе, то він на фоні блазня виглядає Цицероном. Не менше.
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пообещал, что теперь от них ничего не будет зависить, как от независимых женщин
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тема денежная! счас прибегут соевые как мухи на ...
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Я так розумію, на фото Узеленський стоїть на колінах?
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эк соевых мародьоров прёт.. аж душа співає=)))))
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Предвкушаю массовую истерию попаботов в связи с "политическими репрессиями".
А большинство фигурантов, вроде главного мародера и его подельников будут бежать в Раду и отчаянно сопротивляться снятию депутатской неприкосновенности.
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вони вже бєжалі, і то декілька раз. причому з самальотами бабла. і куча то відєло та знало, як про сєврєра з секретною інфою
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я даже догадываюсь где он будет у него торчать)
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в том проходе через котроый влез в ЦВК Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці - Цензор.НЕТ 6408
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Ну вы и садисты с Никанором, может проще на кол?
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Фиктивный Вальцман стырил у реального? Куда мир катится...
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Кто будет расследовать дела в укроборонпроме? Который - не только две всемизвестные особи со свинячими фамилиями, но и около 100 предприятий, с оборотом в млрд долларов, где мы покупаем и продаём оружие, производим его и тд.
У нас сгорели склады с орудием, а недавно, что очень интересно , параллельно с этим горела ленинская кузня вместе с корабликом, который она реставрировала на бюджетные деньги.
В паре холодницкий - сытник, холодницкий вообще безнадёжен На него держит компромат Луценко, который хотел одно время его уволить и обнародовал очередной шкандаль, а потом внезапно затих, а холодницкий внезапно стал 'эффективным' руководителем сап.
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Круговая порука абсолютно во всём и везде.Нет страны- одни барыги и мародёры.
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Надеюсь, что есть желание у первого лица в стране этот порочный круг разорвать. Это очень много, на самом деле.
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Главный месседж избирателей: Мы живем плохо, потому что нас обворовывал Порох, скажите без Пороха вы станете жить лучше? Поделитесь планами на счастливое завтра. С кем не разговариваешь на тему - если было не так, то как и сразу языки в задницах
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Скоро потоки неуворованных денег пойдут на зарплату учителям, ведь зерада здесь дошла до цифры, что лично Порошенко украл 51 миллиард Долларов США плюс свинарчуки наворовали, правда, чуть меньше, чем потрачено на акции нацжен...
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мало хто верит у цю незрозумілу надстройку, но так хочется чтоб барыгу все же не просто раскулачили.
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можно и сложно - там есть что кулачить Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці - Цензор.НЕТ 2626 Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці - Цензор.НЕТ 2626 Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці - Цензор.НЕТ 9989
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Народ України його вибрав, бо дурачкам завжди щастить. Іншої причини бути не може.
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вважати дурачкамі 15 мільонів людей може або дебіл, або соєвоє нєдаразумєніє.. шо одно і теж саме)))
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***** порохобоцькі очікували, що Зеля буде договорняки ночами мутити, як порошенко.
Ось це рівень президента - відкрито, по протоколу, зі зйомкою.
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зубожилая чернь! а что ты от всего этого движняка ждешь, лично ты? ))) быдло глупое, тебе даже на нитки не обломится, что бы носки заштопать. картинка по телевизору не наполняет холодильник! как жрало собачьи котлеты, так и будешь. у люмпена нет никаких перспектив, от слова совсем.
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зубожилая чернь! а что ты от всего этого движняка ждешь, лично ты? ))) быдло глупое, тебе даже на нитки не обломится, что бы носки заштопать. картинка по телевизору не наполняет холодильник! как жрало собачьи котлеты, так и будешь. у люмпена нет никаких перспектив, от слова совсем.
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Среди думающих и понимающих в работе структур, созданных ПАП, уже никто не ждет результаты .
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Чуваку с ксивой презЕдента пообещать...как дурню с горы скатится...раз плюнуть....
Он уже много чего наобещал.....
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Говорящая голова Зе, и смотрящий за говорящей головой Богдан.
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походу Богдагн рулит - а зеля там с краешку присел - он и селфи Богдана делает - а кто на тебя работает - президент Украины - позор ))))
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Даремно три місяці дав. Вони завтра один на одного компромат принесуть.
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Подозреваю результатов не будет, перезагрузка не менуема, по крайней мере САП.
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Откуда в 95 квартале и в школьном дворе у Зелемойского найдётся столько друзей-приятелей?
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чьто можно ожидать от "нєзаісімих" підагасів?
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Кто тут юрист, поясните, шо значит пообещал ?
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Сытый Сытник Холодцом сыт не будет Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці - Цензор.НЕТ 3484 китайская народная мудрость Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці - Цензор.НЕТ 3484
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский пообещал Сытнику и Холодницкому независимость и ожидает ощутимых результатов в ближайшие три месяца. ФОТО
 
 
 
 
 
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