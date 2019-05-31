 Зеленский пообещал Сытнику и Холодницкому независимость и ожидает ощутимых результатов в ближайшие три месяца. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы. Владимир Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность", - рассказали в АП.
"Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев", - добавили в АП.
Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.
Специально подписалась на страницу новоизбранного. Ипать- копать, одесский кинофестиваль, шаурма, спорт зал, Володька давай фото с туалета ресторана. Госпадижбожемой за что нам это все.
кстати.. вчера блазня охраняли 4(четыре) автобуса у АП с ментами.. А сегодня уже ПЯТЬ автобусов... Забитых "козмонавтами" в полном обмун-нии). Даже янык так НЕ ССАЛСЯ, как вован))
И заранее.
точно не наш человек - не ворюжно-рошеновский
А большинство фигурантов, вроде главного мародера и его подельников будут бежать в Раду и отчаянно сопротивляться снятию депутатской неприкосновенности.
У нас сгорели склады с орудием, а недавно, что очень интересно , параллельно с этим горела ленинская кузня вместе с корабликом, который она реставрировала на бюджетные деньги.
В паре холодницкий - сытник, холодницкий вообще безнадёжен На него держит компромат Луценко, который хотел одно время его уволить и обнародовал очередной шкандаль, а потом внезапно затих, а холодницкий внезапно стал 'эффективным' руководителем сап.
Конечно лучше, даже известно на сколько.
Доходы Порошенко за 2018 год превысили 1,5 млрд грн, что почти в 100 раз больше, чем в 2017 году - декларация
Ось це рівень президента - відкрито, по протоколу, зі зйомкою.
Он уже много чего наобещал.....