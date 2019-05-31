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 Нацполиция открыла уголовное дело из-за задержания активисток в оккупированном Крыму

ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и Севастополе открыло дело из-за незаконного задержания оккупантами крымскотатарских активисток Зудиевой и Салиевой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальную страницу полиции в Facebook.

"По факту незаконного задержания крымскотатарской активистки Мумин Салиевой, которая является координатором проекта "Крымское детство", созданного в 2017 году для поддержки и развития детей политзаключенных, а также Лутфие Зудиевой, которая является правозащитницей и общественной журналисткой, следователями крымской милиции начато уголовное производство по ст.146 ч.2 УК Украины (незаконное лишение свободы), за что предусмотрена уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

Процессуальное руководство по этому уголовному производству осуществляет прокуратура АР Крым.

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Напомним, 30 мая в оккупированном Крыму в Джанкое была задержана активистка Лутфие Зудиева, а позже в Бахчисарае - координатор общественной организации "Крымское детство"Мумине Салиева, жена политического узника Кремля.

К женщинам не допускали адвокатов. Освободить задержанных призвало представительство Украины в ООН. Позже активисток Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву выпустили из Центра противодействия экстремизму.

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И Зудиевой, и Салиевой выдвинули обвинения по ст. ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". - Ред.). Суд над обеими должен состояться сегодня.

Источник: https://censor.net.ua/n3129914
 
 
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"ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым"??? Нацполиция открыла уголовное дело из-за задержания активисток в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6381
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" ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики..."кстати, использование кaцaпской аквафрешной тряпки как знамя РОА (власовцев), воевавшей на стороне третьего рейха, попадает под эту статью
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