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 Дочернее предприятие китайской компании CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства

Один из самых крупных иностранных инвесторов в Украине просит защиты у президента Владимира Зеленского, написав ему официальное обращение.

После встречи Президента Украины с Послом КНР крупнейшая китайская госкорпорация СNBM обратилась к Зеленскому за защитой от украинских рейдеров, пишет УНИАН.

Один из самых крупных иностранных инвесторов в Украине просит защиты у президента Владимира Зеленского, написав ему официальное обращение. В тексте обращения идет речь о дочернем предприятии Китайской Национальной Группы Корпораций по строительным материалам (далее СNBM) – ООО "Восход Солар", владеющей солнечной электростанцией в Николаевской области, и являющейся одной из десяти станций общей мощностью в 267 МВт, которые принадлежат китайской корпорации.

CNBM – одна из самых крупных государственных корпораций в КНР и одна из крупнейших корпораций в мире, занимающая 243 место в списке Forbes Fortune 500. Корпорация также является одним из самых больших инвесторов в сферу возобновляемой энергетики в Украине с 2010 года. По утверждению представителей компании их активы попали в сферу интересов скандального украинского олигарха Павла Фукса, который ранее упоминался в СМИ как участник покупки и взыскания долгов Киевского Метрополитена на сумму в 2 млрд грн.

В открытом обращении китайский инвестор утверждает, что господин Фукс, пользуясь связями в судах и силовых структурах (в частности, в Генеральной Прокуратуре, СБУ и ФГВФЛ) через непрозрачные аукционы ФГВФЛ, быстрое рассмотрение дел в судах и создание влиятельных следственных групп при Генпрокуратуре, фактически изымает имущество Китайской Национальной Корпорации, которая является держателем инвестиционного пакета более чем в 1 млрд долларов на украинском рынке возобновляемой энергетики. В документе сообщается, что следователи и суды избегают контактов с представителями Китайской Корпорации, затягивают рассмотрение дела, либо наоборот неожиданно выносят нужные Павлу Фуксу мгновенные решения, проводя в зале для совещаний лишь 2 минуты, что, как утверждают представители Компании говорит о необычайно высоком уровне коррумпированности в украинской "фемиде".

Китайская сторона обоснованно усомнилась в результативности судебной реформы под началом Порошенко-Грановского, которые по мнению инвестора имеют давние и крепкие отношения с Павлом Фуксом, являющегося конечным бенефициаром ООО "ФК Веста" через которую он и пытается заполучить активы китайской госкомпании.

"Таким образом, судебная и правоохранительная системы продолжают обслуживать интересы определенных лиц, которые были приближены к бывшему руководству государства, а все попытки компании решить ситуацию в правовом поле остаются безрезультатными", - указано в обращении компании. Крупный заграничный инвестор ожидает, что Президент Зеленский даст свою оценку происходящим событиям. Как сообщалось ранее, 11 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с послом Китайской народной республики в Украине Ду Веем.Как написал в своем Twitter президент Украины: ""Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношениях между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиций".


Источник: https://censor.net.ua/n3129913
 
   
 Топ комментарии
 
та звертались би вже напряму до його бородатої бабці
вона в тому тямить
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Кернес в сопровождении Фукса приехал к Коломойскому в Израиль
18 квітня 2019 13:13
https://kh.depo.ua/rus/kh/kernes-u-suprovodi-fuksa-priikhav-do-kolomoyskogo-v-izrail-20190418950452
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та звертались би вже напряму до його бородатої бабці
вона в тому тямить
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если этот вопрос в его компетенции, то почему вопросы тарифов, зарплат и пенсий не в его прерогативе? Дочернее предприятие китайской компании CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства - Цензор.НЕТ 2134
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кто тебе эти тарифы состряпал,не чоколадная свинья случайно ? Так чего ты так упорно ему сраку лизал молчанием, а теперь прорвало ?
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хамим-с? Ну, это вполне характерно для 73%...
И с чего ты взяло, что я молчал и только сейчас прорвало?
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а че ты до 73 приколупался, требуй с 27 продвинутых пикасо ,которые нарисовали петрика,а он потом дуэтом с ахметкой накорябал тарифы Дочірнє підприємство китайської компанії CNBM звернулося до Зеленського за захистом від рейдерства - Цензор.НЕТ 59
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Что именно? Что партнер Коломойского быкует? Так многие этот вопрос задают сейчас. Наверное потому что он такой же рейдер как и Беня.
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Рейдерство наше ВСЕ -- цветет и размножаеться Дочернее предприятие китайской компании CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства - Цензор.НЕТ 6258
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а не беня ли там глаз положил - прибыльное как-ни-как дельце?
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этот шо голосовал за зелю - ну да зеля как раз и поможет))))))) -Дочернее предприятие китайской компании CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства - Цензор.НЕТ 1907
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Кернес в сопровождении Фукса приехал к Коломойскому в Израиль
18 квітня 2019 13:13
https://kh.depo.ua/rus/kh/kernes-u-suprovodi-fuksa-priikhav-do-kolomoyskogo-v-izrail-20190418950452
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а ему денюжку отслюнявили за нарушение законодательства?
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После встречи Президента Украины с Послом КНР крупнейшая китайская госкорпорация СNBM обратилась к Зеленскому за защитой от украинских рейдеров, пишет УНИАН.Источник: https://censor.net.ua/n3129913

Украинское независимое информационное агентство новостей (сокращённо УНИАН, укр. Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин) - информационное агентство, работающее на рынке Украины с 1993 года. УНИАН входит в медиахолдинг И. В. Коломойског
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вот явный пример - как коломойский формирует общественное мнение - сверху фото Фукса голосовавшего за зеленского - выводы делайте сами - они очевидны
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Обидно когда людей держат за дебилов, еще и китайскую компанию вовлекли и подсказали какой текст обращения написать. А это слова из интервью Фукса

- В 2014 году я стал приезжать в Украину по приглашению одного моего друга. Он говорит: "Приезжай, сейчас очень выгодно". А я как раз в России продал много активов. Я понимаю, что на все очень упали цены и очень выгодно инвестировать в Украину. А я не боюсь, в рисковых проектах участвую, мне нравится покупать дистресс-активы.
- Что за друг вас пригласил?
- Игорь Коломойский такой есть. Мы дружим с ним 20 лет. Пообщались один раз, он говорит: "Приезжай, у нас тут сейчас демократия настоящая, класс". Я прилетел, посмотрел, начал потихоньку ездить. В 2015 году я уже переехал. С 2015 года я в России не был.
- Дружба с Коломойским началась на основании чего?
- В конце 90-х я поставлял арматуру, уголь, нефтепродукты и разные металлы заводам, которые входят в российскую группу "ТВЭЛ".
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/02/6/645001/
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А сколько разгоняли зраду, что Петя отдал Фуксу газодобычу на Полтавщине?
Когда компания, получившая право на добычу, опровергла это в интервью для LB.ua, об этом многие СМИ "забыли" сообщить.
И гоняли этот фейк месяцами, годами.
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Им хоть на лбу Бени напиши, что "Укрнефтебурение" - это его компания с Фуксом, у них всё равно будет виноват Порошенко.
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Олигархи жить украинцам не дадут пока все не продадут . У них теперь цель- БЛИЦКРИГ ДЕФОЛТ И ПОТОМ ЗА КОПЕЙКИ ЗЕМЛЯ
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Фукс странный еврей!.. он думает, что он Маклаут Невмерущий!
китайцы жесткие ребята, просто отрежут кошерную голову и на этом правосудие закончится!
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а мародер порошенко так ничем и не помог? Дочернее предприятие китайской компании CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства - Цензор.НЕТ 956 слепотрастовому офшорнику 5 лет не до них было Дочернее предприятие китайской компании CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства - Цензор.НЕТ 2994
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Ну так сейчас Владимир поможет. Китайцы как раз жалуются на рейдера Фукса, который друг Коломойского и который рассказывал, что голосует за Зеленского и даже бюллетень в соцсетях демонстрировал.
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Соєві. смокчіте і дальше. петін чупачупс. четвертований....
Китайская сторона обоснованно усомнилась в результативности судебной реформы под началом Порошенко-Грановского, которые по мнению инвестора имеют давние и крепкие отношения с Павлом Фуксом, являющегося конечным бенефициаром ООО "ФК Веста" через которую он и пытается заполучить активы китайской госкомпании.Источник:https://censor.net.ua/n3129913
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кто то говорил, - минюст не зарегистрирует партию ,,Слуга народа,,. куда он **** денется с подводной лодки?!
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А еще у нас есть "Бунге-Украина"которые кидают украинцев на деньги.Не платят им за товары,работу и услуги.Потому что там руководят кацапы.Надо тоже убрать Бунге или привлечь к штрафам.
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Схоже, що над Україною, з її усиновленою олігархами демократією, початими і сплюнутими за гидотність реформами і чесоткою антикорупційних інновацій скоро з"явиться на весь небесний екран: МЕНЕ ТЕКЕЛ ПЕРЕС
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Нормально. Выкупили у ключевых солнечные поля за 1 млрд долларов и теперь не могут разобраться с документами. У олигархов юристы - Хитроделанные . Как и у Бени
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Китайці самі винні. Вся економіка України давно захоплена олігархатом і вести тут бізнес ( великий чи малий) неможливо. Хочеш мати успішний бізнес- їдь в Європу або США. Тут ловити нема що , не було що і я думаю не буде що.
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Китайці в усьому підтримують Московію , так що нехай йдуть лісом .
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Рейдерство это позор для страны, это нужно решать немедленно, иначе никакие инвесторы сюда не зайдут.
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