 Дочернее предприятие китайской компании CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства

После встречи Президента Украины с Послом КНР крупнейшая китайская госкорпорация СNBM обратилась к Зеленскому за защитой от украинских рейдеров, пишет УНИАН.
Один из самых крупных иностранных инвесторов в Украине просит защиты у президента Владимира Зеленского, написав ему официальное обращение. В тексте обращения идет речь о дочернем предприятии Китайской Национальной Группы Корпораций по строительным материалам (далее СNBM) – ООО "Восход Солар", владеющей солнечной электростанцией в Николаевской области, и являющейся одной из десяти станций общей мощностью в 267 МВт, которые принадлежат китайской корпорации.
CNBM – одна из самых крупных государственных корпораций в КНР и одна из крупнейших корпораций в мире, занимающая 243 место в списке Forbes Fortune 500. Корпорация также является одним из самых больших инвесторов в сферу возобновляемой энергетики в Украине с 2010 года. По утверждению представителей компании их активы попали в сферу интересов скандального украинского олигарха Павла Фукса, который ранее упоминался в СМИ как участник покупки и взыскания долгов Киевского Метрополитена на сумму в 2 млрд грн.
В открытом обращении китайский инвестор утверждает, что господин Фукс, пользуясь связями в судах и силовых структурах (в частности, в Генеральной Прокуратуре, СБУ и ФГВФЛ) через непрозрачные аукционы ФГВФЛ, быстрое рассмотрение дел в судах и создание влиятельных следственных групп при Генпрокуратуре, фактически изымает имущество Китайской Национальной Корпорации, которая является держателем инвестиционного пакета более чем в 1 млрд долларов на украинском рынке возобновляемой энергетики. В документе сообщается, что следователи и суды избегают контактов с представителями Китайской Корпорации, затягивают рассмотрение дела, либо наоборот неожиданно выносят нужные Павлу Фуксу мгновенные решения, проводя в зале для совещаний лишь 2 минуты, что, как утверждают представители Компании говорит о необычайно высоком уровне коррумпированности в украинской "фемиде".
Китайская сторона обоснованно усомнилась в результативности судебной реформы под началом Порошенко-Грановского, которые по мнению инвестора имеют давние и крепкие отношения с Павлом Фуксом, являющегося конечным бенефициаром ООО "ФК Веста" через которую он и пытается заполучить активы китайской госкомпании.
"Таким образом, судебная и правоохранительная системы продолжают обслуживать интересы определенных лиц, которые были приближены к бывшему руководству государства, а все попытки компании решить ситуацию в правовом поле остаются безрезультатными", - указано в обращении компании. Крупный заграничный инвестор ожидает, что Президент Зеленский даст свою оценку происходящим событиям. Как сообщалось ранее, 11 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с послом Китайской народной республики в Украине Ду Веем.Как написал в своем Twitter президент Украины: ""Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношениях между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиций".
вона в тому тямить
И с чего ты взяло, что я молчал и только сейчас прорвало?
18 квітня 2019 13:13
https://kh.depo.ua/rus/kh/kernes-u-suprovodi-fuksa-priikhav-do-kolomoyskogo-v-izrail-20190418950452
Украинское независимое информационное агентство новостей (сокращённо УНИАН, укр. Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин) - информационное агентство, работающее на рынке Украины с 1993 года. УНИАН входит в медиахолдинг И. В. Коломойског
- В 2014 году я стал приезжать в Украину по приглашению одного моего друга. Он говорит: "Приезжай, сейчас очень выгодно". А я как раз в России продал много активов. Я понимаю, что на все очень упали цены и очень выгодно инвестировать в Украину. А я не боюсь, в рисковых проектах участвую, мне нравится покупать дистресс-активы.
- Что за друг вас пригласил?
- Игорь Коломойский такой есть. Мы дружим с ним 20 лет. Пообщались один раз, он говорит: "Приезжай, у нас тут сейчас демократия настоящая, класс". Я прилетел, посмотрел, начал потихоньку ездить. В 2015 году я уже переехал. С 2015 года я в России не был.
- Дружба с Коломойским началась на основании чего?
- В конце 90-х я поставлял арматуру, уголь, нефтепродукты и разные металлы заводам, которые входят в российскую группу "ТВЭЛ".
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/02/6/645001/
Когда компания, получившая право на добычу, опровергла это в интервью для LB.ua, об этом многие СМИ "забыли" сообщить.
И гоняли этот фейк месяцами, годами.
китайцы жесткие ребята, просто отрежут кошерную голову и на этом правосудие закончится!
Китайская сторона обоснованно усомнилась в результативности судебной реформы под началом Порошенко-Грановского, которые по мнению инвестора имеют давние и крепкие отношения с Павлом Фуксом, являющегося конечным бенефициаром ООО "ФК Веста" через которую он и пытается заполучить активы китайской госкомпании.Источник:https://censor.net.ua/n3129913