 Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре

Об этом политик заявил на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурированном виде", - сказал Ляшко.

По словам лидера фракции, в стенограмму не попали его слова о том, что в случае, если президент не будет выполнять Конституцию и законы Украины, то его, как Пиночета, будут "догонять всю жизнь".

Ляшко указал, что напомнил президенту историю Пиночета, но, по его словам, в стенограмме нет этого отрывка. "В этой стенограмме, которая вчера обнародована, этого отрывка моего разговора с президентом Зеленским нет… Я требую от Зеленского обнародовать видео встречи… и обнародовать полную стенограмму, без цензуры", - сказал он.

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Лидер фракции добавил, что помнит, о чем говорили другие участники встречи, в том числе председатель парламента, но некоторые его высказывания вырезаны.

"Для чего президенту Зеленскому цензура? Пускай украинцы делают выводы", - сказал он.

Накануне на сайте президента была обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководителями парламентских фракций, состоявшейся 21 мая, накануне роспуска Верховной Рады.

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