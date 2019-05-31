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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22988) Зеленский (1567) Ляшко (1534) фракция (239) цензура (1133) стенограмма заседания (70)

 Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре

По словам лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко, из стенограммы исчезло его сравнение Зеленского с Пиночетом и ряд высказываний других участников встречи. Ляшко требует опубликовать видеозапись переговоров.

Об этом политик заявил на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурированном виде", - сказал Ляшко.

По словам лидера фракции, в стенограмму не попали его слова о том, что в случае, если президент не будет выполнять Конституцию и законы Украины, то его, как Пиночета, будут "догонять всю жизнь".

Ляшко указал, что напомнил президенту историю Пиночета, но, по его словам, в стенограмме нет этого отрывка. "В этой стенограмме, которая вчера обнародована, этого отрывка моего разговора с президентом Зеленским нет… Я требую от Зеленского обнародовать видео встречи… и обнародовать полную стенограмму, без цензуры", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Никакой договоренности о закрытых списках на консультациях Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было, - Парубий

Лидер фракции добавил, что помнит, о чем говорили другие участники встречи, в том числе председатель парламента, но некоторые его высказывания вырезаны.

"Для чего президенту Зеленскому цензура? Пускай украинцы делают выводы", - сказал он.

Накануне на сайте президента была обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководителями парламентских фракций, состоявшейся 21 мая, накануне роспуска Верховной Рады.

Полный текст консультаций доступен ПО ССЫЛКЕ.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский 31 мая собирает СНБО в "новом формате"

Источник: https://censor.net.ua/n3129911
 
   
 Топ комментарии
 
Я всегда говорил, что Ляшко полезный персонаж в украинской политике! Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 7796
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Нам не нужны старые клоуны, мы хотим новых! Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 4756
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Скоро этот политический клоун будет на свалке истории.
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Я всегда говорил, что Ляшко полезный персонаж в украинской политике! Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 7796
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Шляшко даже на віборі непошел как и вся его партия меча и орала -- гнать нах такую партию Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 2649
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Ляшко прав, встреча была более 3 часов, а стенограммы едва на час хватит. Нужен синхрон.
Такого не бывает чтоб мусора видео не писали. Там это на автомате.
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Як невдобно вийшло Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 7334

В данной ситуации я верю больше Ляшко - давайте стрим, малята и с шевелением губами
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Al Makarski

Поспешишь ...

Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".

kievvlast.com.ua
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Вы очень много хотите от Бениных кукл-марионеток. Кукле мозги не положены, за нее папа Беня Карабас думает. Ну а у Бени для мутных схем есть Портнов с Богданом, что-нибудь придумают.
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Скоро этот политический клоун будет на свалке истории.
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на простенький вопросик по грамматике украинского языка ответишь?
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с тобой усё ясно. боишься. предсказуемо: все зяблики - латентные или открытые кацапы. и вопросов по украинской грамматике боятся как чёрт ладана.
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уже и так ясно Ляшко стверджує, що опублікована на сайті президента стенограма зустрічі Зеленського з лідерами фракцій зазнала цензури - Цензор.НЕТ 8990.даже по порядку слов в предложении,не говоря уже склонениях
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Нам не нужны старые клоуны, мы хотим новых! Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 4756
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Два клоуна в одном помещении не уживаются - гремучая смесь. Выживает только сильнейший!
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ты уже на свалке Цензора Не желай ближнему........
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а ты тут каким боком, подмога соевая, до тебе не п'ється, не кажи здоров
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ты про бздливую обрезанную иудейскую стриптизершу? права 100%, поприкалываемся и под зад коленом, в Израиль.
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Ляшко стверджує, що опублікована на сайті президента стенограма зустрічі Зеленського з лідерами фракцій зазнала цензури - Цензор.НЕТ 122 да.. вазелин реально политический КЛОУН.. и он уже подписал себе приговор
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А що потрібно було ще і вислови різних піда.............. ляшків публікувати?
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переигрываешь, женя. я тебе уже предлагал ответить на простой вопрос по украинской грамматике?
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багато цікавого: майже усі зябліки відмовляються відповідати. це так кумедно... й інформативно також.
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На відміну від Зеленського Ляшко розмовляє українською, а головне - членороздільно. Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 6511
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Evgen Zotov думаю, что Вам не мешало бы извиниться перед п.... за то, что поставили их в один ряд с Ляшко.
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У стенограмі повинно бути записано ВСЕ. Але зелебобам, яких виховало Г+Г, цього не зрозуміти.
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Капец! Эта девочка треть заседания ныла чтоб ей телефон вернули поиграться. Встревал везде и пытался давить . По делу не говорил конкретно ничего...
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я думаю что у тебя и снега зимой не выпросишь Всё блобьё чужим имуществом любят раскидыватся
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чем дальше - тем зеленскому будет веселей - а со своей про расийски настроенной партией Слуга народа - он на выборах пролетит - и тогда ему вообще весело будет
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ляшко уже не знает как рейтинг своей партии поднять, с радой он похоже пролетает, даже хромой пес мосейчук и тот от него убежал, вот и мечется горемыка и ноет, ноет, ноет, ноет...
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Ляшко О.В.:
- ... в мене у парламенті 20 депутатів.

Зеленський В.О.:
- А чому 20 у вас, а не 100?

Ляшко О.В.:
- Тому що Ви надомною незаслужено сміялися.

Ну не дебіл,а якби хвалили,то сказав ,що перехвалили, а люди цього не *******
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так повністю репліку пишить,бо далі він сказав шо тепер над вами сміятимуться
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доречі ляшко знатно тролить преЗедента. читайте стенограму. от якби ще відео...тож заміна Зе в 95-му очевидна- Скотиняка Олєжка
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вот окончание эпохи бедности по зеленски - В Украине замедлились темпы роста прямых инвестиций - Госстат
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А какое отношение этот фрагмент (если он и был) имеет к сути консультаций?
Там и так соплями про телефон весь текст стенограммы засран.
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а давай не ти будеш рішать що має "атнашеніє" а що ні.
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он як, - на підвал за плакати про імпічмент, цензура, брехня...
десять днів а ми вже майже в раші
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Убрали упоминание о коровах и слова "скотыняки таки". И вопрос " От куда у вас Олег Валерьевич такие статки, согласно декларации, если вы в своей жизни может и работали где помимо журналюшки в поселковой желтой газетенке, так это на зоне, при отбывании наказания в местах не столь отдаленных. Короче - бабки от куда"
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Можно ненавидеть Порошенко, Ляшка, но это не оправдывает цензуру и антиконституционных действий новоявленного президента. Буква закона должна соблюдаться безукоризненно, иначе чем эта власть отличается от предыдущих? Жаль, что сторонники Зе закрывают на это глаза и оправдывают такие действия.

И кстати, почему не сидят Свинарчуки?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛяшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре
 
 
 
 
 
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