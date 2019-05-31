 Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре

Об этом политик заявил на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурированном виде", - сказал Ляшко.
По словам лидера фракции, в стенограмму не попали его слова о том, что в случае, если президент не будет выполнять Конституцию и законы Украины, то его, как Пиночета, будут "догонять всю жизнь".
Ляшко указал, что напомнил президенту историю Пиночета, но, по его словам, в стенограмме нет этого отрывка. "В этой стенограмме, которая вчера обнародована, этого отрывка моего разговора с президентом Зеленским нет… Я требую от Зеленского обнародовать видео встречи… и обнародовать полную стенограмму, без цензуры", - сказал он.
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Лидер фракции добавил, что помнит, о чем говорили другие участники встречи, в том числе председатель парламента, но некоторые его высказывания вырезаны.
"Для чего президенту Зеленскому цензура? Пускай украинцы делают выводы", - сказал он.
Накануне на сайте президента была обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководителями парламентских фракций, состоявшейся 21 мая, накануне роспуска Верховной Рады.
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Такого не бывает чтоб мусора видео не писали. Там это на автомате.
В данной ситуации я верю больше Ляшко - давайте стрим, малята и с шевелением губами
Поспешишь ...
Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".
kievvlast.com.ua
піда.............. ляшків публікувати?
І - що?
- ... в мене у парламенті 20 депутатів.
Зеленський В.О.:
- А чому 20 у вас, а не 100?
Ляшко О.В.:
- Тому що Ви надомною незаслужено сміялися.
Ну не дебіл,а якби хвалили,то сказав ,що перехвалили, а люди цього не *******
Там и так соплями про телефон весь текст стенограммы засран.
десять днів а ми вже майже в раші
И кстати, почему не сидят Свинарчуки?