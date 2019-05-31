 Нацбанк: Иском против НБУ Коломойский пытается сорвать суды о конфискации его имущества в Швейцарии

Как заявляет Нацбанк на своем сайте, отмена этих договоров сделает невозможным конфискацию активов Коломойского в Швейцарии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что иск об отмене 5 договоров поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования, которые Нацбанк выдал "Приватбанку" до национализации, Хозяйственный суд Киева рассмотрит 31 мая.

В НБУ подчеркивают, что от решения украинского суда зависит успех Нацбанка в швейцарском суде по взысканию активов Коломойского как поручителя по кредитам "Приватбанка".

"Национальный банк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа естопель (широко применяется в практике Верховного Суда) Хозяйственный суд Киева фактически установит возможность И. Коломойскому избежать ответственности за выполнение взятых обязательств по договорам личной поруки", - сообщают в Нацбанке.

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Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

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В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".