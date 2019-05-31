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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Коломойский (1065) национализация (152) НБУ (4445) Приватбанк (479)

 Нацбанк: Иском против НБУ Коломойский пытается сорвать суды о конфискации его имущества в Швейцарии

Национальный банк Украины заявил, что олигарх Игорь Коломойский подал в суд на НБУ с целью отмены договоров поручительства по кредитам, которые банк выдал "Приватбанку" до национализации.

Как заявляет Нацбанк на своем сайте, отмена этих договоров сделает невозможным конфискацию активов Коломойского в Швейцарии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что иск об отмене 5 договоров поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования, которые Нацбанк выдал "Приватбанку" до национализации, Хозяйственный суд Киева рассмотрит 31 мая.

В НБУ подчеркивают, что от решения украинского суда зависит успех Нацбанка в швейцарском суде по взысканию активов Коломойского как поручителя по кредитам "Приватбанка".

"Национальный банк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа естопель (широко применяется в практике Верховного Суда) Хозяйственный суд Киева фактически установит возможность И. Коломойскому избежать ответственности за выполнение взятых обязательств по договорам личной поруки", - сообщают в Нацбанке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из "Приватбанка" заберут 155 млрд грн и признают банкротом, если национализацию признают незаконной, - замглавы НБУ Чурий

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу "Приватбанка"

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Источник: https://censor.net.ua/n3129910
 
 
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ну дефолт, так дефолт... правда, Игорь Валерьевич?
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Интересно, он успеет пересечь границу после дефолта ?
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нацбанк - это сборище брехунов, если им верить, то доллар должен быть по 10 ещё в 2014 году, как обещал мародер порошенко
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Віримо Каломойському і секті 95 кварталу.
Чекай долар по 10 після дефолту.
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тебе коломойский доллар по 10 обещал или ты брешешь, как порошенко?
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конечно...верь коломойше,этот не кинет Нацбанк: Иском против НБУ Коломойский пытается сорвать суды о конфискации его имущества в Швейцарии - Цензор.НЕТ 2889
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коломойша доллар по 10 обещал? напомни когда это было?
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ну так країною править фактично бєня, а не Зе. і саме люди в оточенні Зе лобіюють інтереси бєні. а піплу вчергове розкажуть шо порох то все вкрав- вони ж тупі, і готові вірити хоч в бабайку
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Самый практичный способ это арестовать Беню и по тихому быстро придушить в камере-Нет человека нет проблем в Украине
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацбанк: Иском против НБУ Коломойский пытается сорвать суды о конфискации его имущества в Швейцарии
 
 
 
 
 
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