 Расходы предприятий ГМК на экологию составляют около 40% от общего уровня по стране

Расходы на охрану окружающей среды в 2017-2018 гг. предприятий по добыче железных руд выросли на 30,3%, до 7,3 млрд грн, а предприятий металлургии – на 25,5%, до 5,9 млрд грн. При этом удельный вес этих отраслей в расходах на охрану окружающей среды по Украине в целом в 2017-2018 гг. вырос с 17,7% до 21,4% и с 15% до 17,35% соответственно, пишет gmk.center

Рост экологических расходов предприятий ГМК в 2018 году опережал динамику производства, так как обычно они растут в определенной зависимости от увеличения производственных показателей, а они, увы, в прошлом году не были впечатляющими. В 2018 году металлургические предприятия Украины увеличили выпуск чугуна на 2%, до 20,5 млн т, и проката на 0,2%, до 18,3 млн т.

В то же время объемы производства стали сократились на 1,5%, до 21,1 млн т, по сравнению с 2017 годом, а выпуск железорудного концентрата упал на 0,3%, до 60,3 млн т.

В целом капитальные инвестиции на охрану окружающей среды в 2018 году на предприятиях по добыче металлических руд составили 1,7 млрд грн (15,3% от общего объема по стране), а по металлургии – 2,8 млрд грн (25,2%).

В структуре капитальных инвестиций на охрану окружающей среды предприятий металлургии в 2018 году преобладали меры по охране атмосферного воздуха и проблеме изменения климата – 2,3 млрд грн, обращению с отходами – 295,6 млн грн и очистке сточных вод – 179,7 млн грн.

В свою очередь экологические меры добывающих железные руды предприятий включали:

защиту и реабилитацию почвы, подземных и поверхностных вод – 1 млрд грн;

очистку сточных вод – 267,6 млн грн;

обращение с отходами – 281,9 млн грн.

Самые высокие расходы на охрану окружающей среды в 2018 году были в таких регионах: Днепропетровской (9,5 млрд грн), Донецкой (3,7 млрд грн), Запорожской (3,5 млрд грн), Киевской (2,5 млрд грн) и Полтавской (1,7 млрд грн) областях, а также в г. Киеве (4,6 млрд грн).

Подробнее об инвестициях и расходы предприятий ГМК на охрану окружающей среды – в инфографике GMK Center.









