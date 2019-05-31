 Никакой договоренности о закрытых списках на консультациях Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было, - Парубий

"Каждый, кто почитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Никакой. И то, что было заявлено о договоренности с руководителями фракций об открытых списках – это откровенная неправда… Большинство, преобладающее большинство фракций, выступили за открытые списки и не давали подтверждения на идею Богдана (глава администрации президента Андрей Богдан. – Ред.) - о том, что необходимо сделать закрытые списки", - сказал Парубий на заседании парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он отметил, что "назначение главы администрации вопреки закону о люстрации – это для всех, кто от Майдана и до настоящего времени боролся за изменения в стране, является просто пощечиной".
"Очень жаль, что начинается президентство с антиконституционных указов и начинается с неправды. И это может прочитать любой человек", - подчеркнул Парубий.
В па.....бо самі будете в прольоті !?
А Зе обещал - получается пацан сп...дел
Ну, Зеле не привыкать... Главное с шаурмой пофоткаться пока его 5 часов ждут...
В коалиционном соглашении депутаты обязались внедрить его до конца марта 2015 года.Кто кому Рабинович ?
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время внеочередного заседания Рады в среду, 22 мая.
Парубий заявил, что президентский законопроект изменений в закон о выборах народных депутатов внесен и зарегистрирован в парламенте. "Зашел законопроект, подписанный президентом в аппарат Верховной Рады. Я дал поручение зарегистрировать его, размножиты. У депутатов должно быть на руках то, за что они будут голосовать. Я просматривал законопроект и был разочарован. Предложенная нам система - это полностью закрытые списки", - заявил спикер
Проект закона №10319 о внесении изменений в законодательство связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов опубликован на сайте Верховной Рады. Он предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).
И если б вова не рапспустил парламент его б проголосовали полностью.
Но видно виртуальной партии "слуга урода" такой закон не очень подходил потому так и спешили с роспуском
Запиши себе в титрадку - по Конституции ВР не имеет права менять законодательство про выбори во время предвыборной компании.
- Ганьба! Зрада! Марадьор! Пасадіть! Павєсіть! Расстрєлять! Іспєпєліть!
- Зеленський позував з шаурмою.
- Ай, красава-а!.. Наш чилавек
век воли не видать
Сьгодні віддав, а завтра?
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время внеочередного заседания Рады в среду, 22 мая.
Парубий заявил, что президентский законопроект изменений в закон о выборах народных депутатов внесен и зарегистрирован в парламенте. "Зашел законопроект, подписанный президентом в аппарат Верховной Рады. Я дал поручение зарегистрировать его, размножиты. У депутатов должно быть на руках то, за что они будут голосовать. Я просматривал законопроект и был разочарован. Предложенная нам система - это полностью закрытые списки", - заявил спикер
Проект закона №10319 о внесении изменений в законодательство связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов опубликован на сайте Верховной Рады. Он предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).
купляйте шавурму, бо зелена дрисня позжирає геть усю
😷
А главное слово прозрачно - трудновыговариваемое))
Зе-промокашки...!!! - ответьте...
Вот почему он так нахально и тупо врет?
Кабмина не будет до сентября, за это время новообранная Рада должна помочь выдоить Украину до дна.
а у клоуна словарный запас полтора слова и те феня …
Пятница, 31 Мая 2019, 11:59
Стенограмма встречи президента Владимира Зеленского с руководством и глава фракция Верховной Рады, опубликованная накануне пресс-службой главы государства, отредактирована
Об этом заявил глава "Радикальной партии" Олег Ляшко и подтвердил спикер ВР Андрей Парубий, передает "ДС". утверждает, что опубликованная АП стенограмма консультаций президента Владимира Зеленского с главами фракций и депутатских групп неполная. Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады.
"Я внимательно ознакомился с текстом и утверждаю, что эта стенограмма опубликована в цензурированном виде. В частности, в моем выступлении во время встречи с президентом Зеленским я ему сказал, что если он будет нарушать Конституцию и законы Украины, его будут как Пиночета догонять всю жизнь", - заявил Ляшко, слова которого привел "Фокус".
Также он утверждает, что из текста вырезана и часть выступления спикера Андрея Парубия.
http://www.dsnews.ua/politics/parubiy-podtverdil-chto-stenogramma-ap-perekruchena-i-sokrashchena--31052019115900
Своноботики, смокчем 🍬🍬
🤣
Зе вообще ничего не хотел обсуждать, было видно, что уже всё решено и это заседание чисто для проформы.
Зе - ноль в политике, и он явно удивлён, что все, кто к нему пришёл на это совещание, умеют логично говорить. Там самая частая фраза Зе - "Дуже дякую".
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А что, были достигнуты договоренности по открытым спискам?
После окончания консультаций представители БПП, Народного Фронта и Ляшко об этом не сказали ни слова!!! Потому что этот вопрос не обсуждался вообще.
Обсуждались поправки президента в закон об отказе от мажоритарки и снижения барьера до 3%
«Еще дискутировалась третья поправка, которая была предложена от фракций, - это уточнение норм об императивном мандате», - добавил Хомутынник.
Все!!!!!!!!!!!
Об открытых списках ни слова!!!