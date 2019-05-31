 Мангеру смягчили и продлили меру пресечения

Такое решение принял Шевченковский суд Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Председательствующая судья Татьяна Притула приняла решение продлить меру пресечения Мангеру до 1 июля. Однако, позволила Мангеру передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

Отметим, прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру до 1 июля. Адвокат Андрей Мурашкин просил суд частично удовлетворить ходатайство и разрешить Мангеру покидать территорию Херсона без согласия следствия. Таким образом, судья частично удовлетворила ходатайство прокурора.

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В сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк?" сегодняшнее решение суда называют "маленькой победой добра над злом". "Наличие электронного браслета означает, что есть возможность следить и контролировать подозреваемого. Надеемся, что прокуратура и СБУ будут делать это и станут отслеживать, куда Мангер ходит "решать" свои проблемы", - написали в сообществе.

Ранее активисты сообщали, что с Мангера могут вообще снять электронный браслет, и призывали всех неравнодушных к убийству Гандзюк прийти к зданию суда.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил. –