 Террористы в ОРДЛО готовят ликвидацию своих главарей, - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", депутат Верховной рады от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" продолжаются масштабные мероприятия по поиску неких мифических 3-х украинских ДРГ, "подготовленных инструкторами США" и якобы заброшенных на территории "ДНР" и "ЛНР" с целью "ликвидации высшего руководства"", - написал он.

При этом, по данным Тымчука, ликвидировать главарей планируют сами боевики.

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"Среди рядового состава в обоих "МГБ" распространяются слухи о том, что данные мероприятия якобы проводятся с целью информационного прикрытия планируемой физической ликвидации представителей высшего руководства "ЛДНР"", - рассказал нардеп.