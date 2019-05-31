 Террористы в ОРДЛО готовят ликвидацию своих главарей, - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", депутат Верховной рады от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, информирует Цензор.НЕТ.
"В "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" продолжаются масштабные мероприятия по поиску неких мифических 3-х украинских ДРГ, "подготовленных инструкторами США" и якобы заброшенных на территории "ДНР" и "ЛНР" с целью "ликвидации высшего руководства"", - написал он.
При этом, по данным Тымчука, ликвидировать главарей планируют сами боевики.
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"Среди рядового состава в обоих "МГБ" распространяются слухи о том, что данные мероприятия якобы проводятся с целью информационного прикрытия планируемой физической ликвидации представителей высшего руководства "ЛДНР"", - рассказал нардеп.
как Тымчук может знать что готовят... ему по секрету сбрасывают?
Но больше всего мне нравится первоисточник-фейсбук Тымчука
Ну так намекну,что если б это сделало ВСУ,ну по меньшей мере гордость за своих.
А если они между собой там что то делят-ты каким боком?
Не вижу поводов для печали. Скорее наоборот.
А ты что сделал для Украины?
"Не гони лошадей..."
Делов то))
"-нет заслуги воинов ВСУ."
31.05.2019 12:35
У них там Донецьком "Головний МММ-щик ХХІ ст." Денис Пушилін, а Луганськом - колишній начальник СБУ Леонід Пасічник.
Зорян, Шкиряк и кто-то третий...
Неужели Арсений Петрович
молодостьдетство вспомнил?
Кто поумней - те давно свалили, как Гирькин и Плотва и вполне живы.
А вот самых упоротых уже перемочили. Те, что сейчас - готовы по команде Кремля к федерализации Украины.