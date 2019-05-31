 Аваков не пойдет на парламентские выборы, но обеспечит порядок, как на президентских

Об этом Аваков написал в своем блоге на Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не принимать политического участия в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины. Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной и Миграционной службы по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах", - заявил Аваков.

Министр призвал всех кандидатов вести избирательную кампанию в соответствии с законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности.

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"Демократия - это, прежде всего, безупречная процедура! МВД готово ее обеспечить", - резюмировал Аваков.