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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Аваков не пойдет на парламентские выборы, но обеспечит порядок, как на президентских

Глава МВД Арсен Аваков не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Об этом Аваков написал в своем блоге на Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не принимать политического участия в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины. Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной и Миграционной службы по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах", - заявил Аваков.

Министр призвал всех кандидатов вести избирательную кампанию в соответствии с законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Говорили о безопасности и моих обязанностях, - Аваков о беседе с Зеленским

"Демократия - это, прежде всего, безупречная процедура! МВД готово ее обеспечить", - резюмировал Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/n3129900
 
   
 Топ комментарии
 
Аваков - отправляй своих НацЖон под офис Шефира
Он вчера наговорил на госизмену с отягчающими
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Шо Беня теплое местечко пообещал?
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Кстати да. Че до сих пор "потреоти" не громят офис 95-квартала.
Где билецкий и поросюк с соболевим?
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Навіть не сумнівайтеся. Так псувати репутацію - за даремно лише дурень буде. Хтось справді вважає, що Аваков - дурень?
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Тобі виродку потрібно готуватись до зони, а не в депутати!
Тобі і твоєму отприскові - за всі ваші злочини.
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Аваков - уважаемый человек. А Вы кофе будете? Аваков не пойдет на парламентские выборы, но обеспечит порядок, как на президентских - Цензор.НЕТ 729
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Бойовики цієї "поважної" людини в місті Суми вже пів року тероризують перевізників.
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Не знаю чи будете ви радіти, але вам прийдеться терпіти ще 5 років.
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Рюкзаков, как обычно пойдёт в пешее путешествие. ВР - это напряги А так детей схватил на улице, воткнул на подвал.Срубил палку. Выпил стакан самогонки и свободен. Фсё привычно и душу греет.
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) притворится рюкзаком, так его в парламент кто нибудь и занесёт.
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и что? награду за это какую хочешь? или мы обрыдаться должны?
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Помним-помним твою нейтральность: единственный, кого повязали, агитировал против зю.
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интересно, во сколько Коломойскому обошлась лояльность министра МВС ?

Учитывая какие суммы на кону, и что в результате этого проэкта, Коломойский может получить десятки ярдов $ + всю страну в придачу, думаю что Аваков мог подняться на этом проэкте нехило.... Дальше уже можно не работать...
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Да, это не рюкзаками гнилыми для армии торговать
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с 50 лимонами баксов что у него есть он и так может не работать
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Да был нюанс с рюкзаками, да и то не его. Больше косяков не было, показал себя на выборах президентских достойно, в отличии от Югика хрень не нес, полностью выполнил свои обязанности.
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А как же убийство Саши Белого?
Для новоявленной Дианы это мелочь?
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Учитывая общий бэкграунд Белый это заказ Порошка. Да и сложно мебе представить Белого который лег бы под БПП или БЕС.
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Поспешишь...

Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".

kievvlast.com.ua
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а бпп у нас по какой процедуре возникла Аваков не піде на парламентські вибори, але забезпечить порядок, як на президентських - Цензор.НЕТ 2985 Аваков не піде на парламентські вибори, але забезпечить порядок, як на президентських - Цензор.НЕТ 2985
или вернее сколько стоило опроцедурится Аваков не піде на парламентські вибори, але забезпечить порядок, як на президентських - Цензор.НЕТ 2985
не удивлюсь что задним числом - после життя по-новому для розен... ей Аваков не піде на парламентські вибори, але забезпечить порядок, як на президентських - Цензор.НЕТ 2985 Аваков не піде на парламентські вибори, але забезпечить порядок, як на президентських - Цензор.НЕТ 2985
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а чо не лайкнул сам себя? Аваков не піде на парламентські вибори, але забезпечить порядок, як на президентських - Цензор.НЕТ 4487а то не убедительно
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В коррупционном государстве с кривыми написанными под воровство законами действовать по этим законам - обресь себя на проигрыш, а поменять эти законы не дадут. Православные вряд ли смогут простить Зеленскому обнажение и демонстрацию сути их мародерской антиукраинской власти. А тут еще Коломойский со своими политтехнологическими интригами.
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Аваков - отправляй своих НацЖон под офис Шефира
Он вчера наговорил на госизмену с отягчающими
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Кстати да. Че до сих пор "потреоти" не громят офис 95-квартала.
Где билецкий и поросюк с соболевим?
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Этим поцриотам нет дела до Жи2ы. Кроме 5-го и 20-го каждого месяца.
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его сольют сразу после выборов. или по хорошему или по плохому. свое грязное дело он сделает и на выход
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За "обеспечение порядка" рюкзакову обеспечат МВД в дальнейшем. Так зачем ему переться на выборы?
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Скорее всего эта падаль умрет от внезапного инфаркта "на боевом посту"
Как говорил один мой знакомый,покойник,он слишком много знал.
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думаю,прокинут его...беня самолично попалился в своих высказываниях,так шо накопленный авакяном компромат не подействует
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https://dumskaya.net/news/u-byvshego-nachalnika-odesskoy-politcii-prohodit-099208/ У экс-начальника Одесской полиции и его заместителя проводится обыск.

ЦЕНЗОР почему молчим???.
Реформированная полиция..........ДВАЖДЫ выгнанный из милиции некто Р. и имеющий отчима уголовного авторитета....СНОВА в строю и в форме.
чЕ вы там "реформировали"???
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как че карманы - всем нада жить по-новому Аваков не піде на парламентські вибори, але забезпечить порядок, як на президентських - Цензор.НЕТ 777
типа вы не знали - слава великому вору в законе рошену
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с таким гарантом порядка и на второй тэрмин легко замахнуться
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да пусть сидит в кресле министра, будет помогать ловить всю шушару мародеров из бпп во главе с порошенко, когда они захотят в бега податься Аваков не піде на парламентські вибори, але забезпечить порядок, як на президентських - Цензор.НЕТ 5235
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Рюкзакян не впевнений у своїх силах на демократичних виборах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков не пойдет на парламентские выборы, но обеспечит порядок, как на президентских
 
 
 
 
 
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