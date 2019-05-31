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 Политика Украины, За рубежом
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 В Киеве соберется Межпарламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы

Заседание Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литовской Республики, Сейма и Сената Республики Польша состоится 7-8 июня в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Польскую делегацию больше всего будет интересовать новая политическая ситуация в Украине, связанная с избранием президента и досрочными парламентскими выборами. Об сообщил вице-маршалок Сената Польши Богдан Борусевич.

"Нас будет интересовать новая ситуация в Украине, я буду спрашивать о намерениях акторов украинской политической сцены в парламенте, ведь там есть разные фракции", - заявил Борусевич.

Он добавил, что другие вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры, энергетики и т.д. в свете нынешних политических изменений в Украине сейчас несколько отойдут на второй план.

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Как подчеркнул польский политик, Польша "всегда поддерживала и будет продолжать поддерживать Украину на пути реформ и сближение с ЕС и НАТО".

Он выразил надежду, что новоизбранный Президент Владимир Зеленский продолжит выбранный Киевом курс в направлении европейской и евроатлантической интеграции.

Борусевич также выразил надежду, что в Киеве делегации парламентов Польши и Литвы смогут встретиться с представителями Администрации Президента Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129891
 
   
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шоп ***** лишний раз вздрочнуть В Киеве соберется Межпарламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы - Цензор.НЕТ 7802 В Киеве соберется Межпарламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы - Цензор.НЕТ 1133
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не думаю
бацька кстати крым не признал
несмотря ни на что
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а почему великорошен не собирал?
слепозрячий траст против? У Києві збереться Міжпарламентська асамблея України, Польщі та Литви - Цензор.НЕТ 9599
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Та литвинів не вистачає.
Але то лише їхні проблеми
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А полякам и литовцам не стыдно будет за одним столом с местными сидеть? С такими, как говорится, на одном гектаре...
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