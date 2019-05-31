 Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Остафийчука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №341/2019 от 31 мая.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Накануне Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.

Остафийчук в июне 2014 года был принят на работу в Главную военную прокуратуру. В июне 2015 года назначен на должность начальника ГСУ СБУ.

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