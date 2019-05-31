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Все про:Зеленский (1567) СБУ (13476) увольнение (1566)

 Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Остафийчука

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Остафийчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №341/2019 от 31 мая.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Накануне Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.

Остафийчук в июне 2014 года был принят на работу в Главную военную прокуратуру. В июне 2015 года назначен на должность начальника ГСУ СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Баканова первым заместителем главы СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3129890
 
   
 Топ комментарии
 
Поставит очередного двоюродного брата соучредителя 95 квартала?
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Остафийчук профессионал.
Кто его заменит, очередной сценарист "Сватов"?
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Беня взялся подминать под себя госбезопасность.
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Вже частково розірвали Україну, а тепер хочуть ще шматок. Все у них не вийде, але української крові вони нап*ються.
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Это да,на твоей говноРашке кровавый замес неминуем,готовься,валежником запасайся и ежиками.
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на простенький вопрос по грамматике украинского языка ответишь, "некацап"?
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Правильно-всю порохоботскую воровитую шваль на помойку!!!!!
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Странные у вас критерии порохоботства Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука - Цензор.НЕТ 339 Кстати, как вы относитесь к сатовству Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука - Цензор.НЕТ 7218
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Григорій Володимирович Остафійчук (1 квітня 1971, м. Харків) - генерал-майор, начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України, також уславився як вчений-юрист.

Народився 1 квітня 1971 року у м. Харків.
У 1997 році закінчив юридичний факультет Київського університету внутрішніх справ та здобув кваліфікацію юриста.
З 31 липня 1997 р. по 1 червня 2001 р. - викладач кафедри кримінального процесу Харківського Університету внутрішніх справ.
З 14 травня 2007 по 9 березня 2011 року обіймав посаду заступника прокурора Києва.

З 2 вересня 2013 р. по 23 травня 2014 р. - доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна».
Кандидат юридичних наук з 2013 року. Дисертацію на тему "Кримінальне переслідування на досудових стадіях кримінального процесу" захистив 25 квітня 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
У червні 2014 р. прийнятий на роботу в Головну військову прокуратуру.
Призначений президентом на посаду начальника Головного слідчого управління СБУ 23 червня 2015 р.
Його попередником був генерал Вовк Василь Васильович.
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Никак не отношусь-мне начхать на порохоботов и их стадо.Всех,кого назначал Мародер,надо перетряхивать и 90% выгонять
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И займется этим 4-х кратный уклонист с оффшорами, бизнесом с *********** и 5-тью квартирами в Киеве Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука - Цензор.НЕТ 4808 Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука - Цензор.НЕТ 3813 Что дает вам причины так полагать Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука - Цензор.НЕТ 4808 И будут ли преследовать рыгов и прочих коммунистов, а не только личных врагов Коломойского...на которого 4-и дела уголовных в трех странах
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И клоунов с 95-го квартала ставить? Ещё аукнится.Не сомневайтесь.
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Что то слишком спешит зелепузик обесглавить СБУ. Совсем не палится, ага.
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Не уловил...
Вроде ж этот Остафейчук был главным разоблачителем, не?
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чистка авгієвих конюшен нашої країни набирає оберти. зе просто геракл.слава україні!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Остафийчука
 
 
 
 
 
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