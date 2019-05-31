 Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Остафийчука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №341/2019 от 31 мая.
"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.
Накануне Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.
Остафийчук в июне 2014 года был принят на работу в Главную военную прокуратуру. В июне 2015 года назначен на должность начальника ГСУ СБУ.
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Григорій Володимирович Остафійчук (1 квітня 1971, м. Харків) - генерал-майор, начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України, також уславився як вчений-юрист.
Народився 1 квітня 1971 року у м. Харків.
У 1997 році закінчив юридичний факультет Київського університету внутрішніх справ та здобув кваліфікацію юриста.
З 31 липня 1997 р. по 1 червня 2001 р. - викладач кафедри кримінального процесу Харківського Університету внутрішніх справ.
З 14 травня 2007 по 9 березня 2011 року обіймав посаду заступника прокурора Києва.
З 2 вересня 2013 р. по 23 травня 2014 р. - доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна».
Кандидат юридичних наук з 2013 року. Дисертацію на тему "Кримінальне переслідування на досудових стадіях кримінального процесу" захистив 25 квітня 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
У червні 2014 р. прийнятий на роботу в Головну військову прокуратуру.
Призначений президентом на посаду начальника Головного слідчого управління СБУ 23 червня 2015 р.
Його попередником був генерал Вовк Василь Васильович.
Вроде ж этот Остафейчук был главным разоблачителем, не?