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Все про:авария (1088) шахта (825) шахтеры (518) Минэнергоугля (527)

 Горняки не должны были находиться в зоне обвала на шахте "Лесная", - Минэнергоугля

Окончательных выводов о причине аварии на шахте "Лесная" Львовской области пока нет, заявляет заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун.

"Сегодня есть только предварительные выводы о причинах аварии, экспертная комиссия пока окончательных выводов не дала. По предварительной информации, произошел обвал кровли. И по паспорту данного участка в том месте, где именно обвалилась кровля, не должны были находиться (люди. – Ред.) без соответствующих предупредительных мероприятий и присутствия старшего инженерно-технического персонала", - сказал Корзун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что окончательные выводы и причины аварии будут сделаны после выводов экспертной комиссии.

29 мая на шахте "Лесная" объединения "Львиввугилля" произошел обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте "Лесная". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3129887
 
 
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Юрий Бойко a136a074 - а што?

Сами работники не могут быть виноваты?
Исключено, да?
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Если бы предупреди, что будет обвал то не находился бы. Если бы знать на перед, что опоздаешь на поезд, то не брал бы такси и поехал бы на бусеке. Зачем торопится и платить больше
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так и пишите: два горняка добычного участка занимались скрепированием угля, с последующей отгрузкой, в районе старых выработок под пустотной камерой кубов эдак на 20 тысяч...подбирали уголек от самопада с камеры...погибли от внезапного обрушение в сей камере...конечно, там работать запрещено, но начучастка и рабочие думали, что ТБ не для них и вышло, как всегда (но начучастка жив!)...
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Юрий Бойко a136a074 - а што?

Сами работники не могут быть виноваты?
Исключено, да?
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Могут быть, могут не быть... Тебе данилюк методички пишет?
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Земля пухом погибшим.

Но если они не должны были находиться в том месте в то время......
Не исключаешь ?
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Ага. Вот сами взяли и пошли. Вы совершенно не в курсе производственных отношений в этой стране.
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Конечно нет, я - космонавт Юрий Гагарин и только сегодня утром вернулся с Альфы-Центавра Гірники не мали перебувати в зоні обвалу на шахті "Лісова", - Міненерговугілля - Цензор.НЕТ 6141
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Судя по постам - не космонавт, скорее - марсианин.
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Если бы предупреди, что будет обвал то не находился бы. Если бы знать на перед, что опоздаешь на поезд, то не брал бы такси и поехал бы на бусеке. Зачем торопится и платить больше
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Швидше за все так і було, наплювали на безпеку і полізли туди.
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я не дуже вірю у випадковіть. Ми донеччани, як ніхто памятаємо загибель шахтарів і вони посилювалися у період політичних протистоянь, хоч і обладнувалися ел.обладнанням по передбаченню викидів чи обвалів. От тому і песимізм
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Дон Педро, апельсины собирать. IQ не жмет?
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Самое главное что ОН ЕДЕТ. А не как раньше- примите соболезнования. В редких случаях. А то что Президент улыбается когда ест шаурму - ему что рыдать что ли??? Вот ты накалякало что-то, а само ты плачешь??? Или ты везде ищешь только что-то плохое??? Дали вам тварям демократию и инструкцию как пользоваться приложили, но видать вам инструкция не надо вы слишком "умные". Как же вы дичь уже достали. Ты работать не пробовал пойти??? Сидишь диван протираешь.
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чем так ехать-то действительно,лучше соболезнования отослать.все меньше боли семьям погибших было бы.
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Портрет ЗЕБила работы Пабло Пикасо: Гірники не мали перебувати в зоні обвалу на шахті "Лісова", - Міненерговугілля - Цензор.НЕТ 2860

"Дали вам тварям демократию и инструкцию как пользоваться приложили, но видать вам инструкция не надо вы слишком "умные". Как же вы дичь уже достали. Ты работать не пробовал пойти???"
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Ты чмо и на такое не способно. Дуст он и в Африке дуст. Одним словом - ВОНЬ. Не напрягайся - ты уже в ЧС
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"Зато он такой как мы!"

как "мы"? нет мы не такие, он такие как "они" - чужая этой земле прожорливая и наглая саранча
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Когда "якобы агенту ФСБ, киллеру и предателю Украины" Герману за организацию фейкового покушения на Бабченко дали 4 года и сейчас готовят его освобождение по закону Савченко, этот журналюга утратил всякое моральное право обсуждать других. Пусть расскажет сколько сребреников получил за фарс со свиной кровью и стрелочником - программистом в качестве "резидента ФСБ" и главаря киллеров.
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Ну, наверное президент в таких случаях должен ни есть, ни мыться и везде ходить со скорбным таблом, не? Порохососики, переходите уже на шнуровку ботинок Зеленского, вроде ее вы еще не обс@рали
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Кстати, Вы обратите внимание на его шнуровку. Очень отчетлива видна школа ФСБ. По крайней мере у Порошенко правильная шнуровка.
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Ну да у парашенка даже жвачки к подошве по феншую прилипают и трусы с вышиванкой и нимб с правильными оборотами вращается. Ну а за майку с Томасом я вабще молчу.
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К сожалению, когда люди сами соглашаются на нарушение ТБ виноваты и они. Нет пока в Украине практики отказа от работы в ненадлежащих условиях.
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Вы правы, плюс карманно-формальные профсоюзы
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так и пишите: два горняка добычного участка занимались скрепированием угля, с последующей отгрузкой, в районе старых выработок под пустотной камерой кубов эдак на 20 тысяч...подбирали уголек от самопада с камеры...погибли от внезапного обрушение в сей камере...конечно, там работать запрещено, но начучастка и рабочие думали, что ТБ не для них и вышло, как всегда (но начучастка жив!)...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГорняки не должны были находиться в зоне обвала на шахте "Лесная", - Минэнергоугля
 
 
 
 
 
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