 Горняки не должны были находиться в зоне обвала на шахте "Лесная", - Минэнергоугля

"Сегодня есть только предварительные выводы о причинах аварии, экспертная комиссия пока окончательных выводов не дала. По предварительной информации, произошел обвал кровли. И по паспорту данного участка в том месте, где именно обвалилась кровля, не должны были находиться (люди. – Ред.) без соответствующих предупредительных мероприятий и присутствия старшего инженерно-технического персонала", - сказал Корзун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что окончательные выводы и причины аварии будут сделаны после выводов экспертной комиссии.

29 мая на шахте "Лесная" объединения "Львиввугилля" произошел обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров.

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