 Горняки не должны были находиться в зоне обвала на шахте "Лесная", - Минэнергоугля

"Сегодня есть только предварительные выводы о причинах аварии, экспертная комиссия пока окончательных выводов не дала. По предварительной информации, произошел обвал кровли. И по паспорту данного участка в том месте, где именно обвалилась кровля, не должны были находиться (люди. – Ред.) без соответствующих предупредительных мероприятий и присутствия старшего инженерно-технического персонала", - сказал Корзун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что окончательные выводы и причины аварии будут сделаны после выводов экспертной комиссии.
29 мая на шахте "Лесная" объединения "Львиввугилля" произошел обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров.
Сами работники не могут быть виноваты?
Исключено, да?
Но если они не должны были находиться в том месте в то время......
Не исключаешь ?
"Дали вам тварям демократию и инструкцию как пользоваться приложили, но видать вам инструкция не надо вы слишком "умные". Как же вы дичь уже достали. Ты работать не пробовал пойти???"
как "мы"? нет мы не такие, он такие как "они" - чужая этой земле прожорливая и наглая саранча