 "Это реализация путинской программы борьбы со всем украинским", - Кириленко о заявлении Бориса Шефира про отмену квот и закона о языке

Об этом написал Вячеслав Кириленко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Соавтор избирательной программы Президента Б.Шефир выступил за отмену Закона о языке, квот и поддержки украинского кино. Думаю, это и есть реальные планы Зеленского в гуманитарной политике. Если так, то это реализация путинской программы борьбы со всем украинским. И путь Януковича" , - отметил Кириленко.
Напомним, первый помощник Президента Сергей Шефир считает квоты на украиноязычный продукт "искусственной и гадкой штукой" и надеется вернуться к работе на российском рынке. Также он выступил за отмену закона о языке.
Если уж больше одного, тогда давайте и белорусский, болгарский, армянский, еврейский, мадьярский, польский, цыганский! И это только крупные этносы в Украине.
Ну, и как Вам объявление в метро на восьми языках? Как Вам ВСЕ государственные вывески, документы на восьми языках?
Кто мог подумать, но поддержка самобытности нашей мовы пришла от... гения литературы Пушкина!
Поэт обожествлял СЛАВЯНСКУЮ молвь!
Стало интересно про это слово и что же мы видим:
"Происходит от праслав. *mъlv-, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. мълва, мълвити, ст.-слав. млъва русск. молва, белор. мова, укр. мова"
Эй, свиньи! А вы вообще славяне-то или как?.....
Питання ЧОМУ ЦЕЙ ФАКТ, в основному відомий ЛИШЕ вченим лінгвістам, а не українському суспільству !!!?
27 мин. ·
поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким независимым источникам)
* * *
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иглочки министры двух крупнейших европейских держав?
Для чего целая делегация приглашённых экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других госучреждениях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.
Ибо "Приват" - половина финансовой системы Украины, независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.
Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Рухнет "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.
Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в лице Германии и Франции в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с единственным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком всю юридическую челядь и весь продажный судейский корпус Украины, но если ты пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, ты пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся гораздо больше.
В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого? антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.
Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президенства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в ОО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.
Тягаться с ними у него кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - его босс в любой момент может сдрыснуть в свой Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан в этом случае сбежит к какому-нибудь новому хозяину.
Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - у них есть рычаги сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
P.S. Предвосхищая вопрос: нет, депозит из ПБ пока не забирал - нелюбовь к нынешней власти у меня отдельно, а финансовая стабильность Украины - отдельно.)
19 июля 2018 парламент Израиля (Кнессет) принял конституционный закон о еврейском национальном государстве.
В соответствии с законом, Израиль является национальным государством еврейского народа, а "еврейская нация имеет единственное право на национальное самоопределение в нем". Почему Израиль жестко борется за свое государство? Почему в Израиле жесткая военная цензура??? Почему власти Израля абсолютно законно с точки зрения законодательства Израиля могут дать приказ на ликвидацию журналистов? Почему в Израиле обязаны все пройти военную подготовку и отслужить в армии Израиля, а у нас 1 год срочной службы и вонь!!!
с чего бы вор по наследству будет чтото делать кроме как воровать - он 20 лет это делал и проканало ещё на 5