 Новое правительство может быть сформировано в конце августа или начале сентября, - Данилюк

Об этом Данилюк заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.Украина".

"В результате досрочных выборов правительство может быть сформировано уже в конце августа или в начале сентября", - сказал Данилюк.

При этом он отметил, что получение транша МВФ могло бы значительно затянуться, если бы выборы проходили в октябре. Тогда МВФ должен был бы ждать, пока сформируется новое коалиционное правительство, а это могло бы затянуться до конца года.

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Таким образом, команда нового президента Владимира Зеленского ускорила получение следующего транша МВФ, считает Данилюк. По его мнению, в противном случае Украина могла бы столкнуться с финансовым кризисом.

Напомним, 29 мая Миссия МВФ планово завершила работу в Украине. Глава миссии Рон ван Роден заявил, что она готова вернуться в Киев для дискуссии после парламентских выборов, "как только новое правительство определится с приоритетами своей политики".

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