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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Новое правительство может быть сформировано в конце августа или начале сентября, - Данилюк

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что если бы не досрочные выборы в парламент, Украина могла бы получить новый кабинет министров только к концу года, и из-за этого затянулся бы процесс получения транша от МВФ.

Об этом Данилюк заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.Украина".

"В результате досрочных выборов правительство может быть сформировано уже в конце августа или в начале сентября", - сказал Данилюк.

При этом он отметил, что получение транша МВФ могло бы значительно затянуться, если бы выборы проходили в октябре. Тогда МВФ должен был бы ждать, пока сформируется новое коалиционное правительство, а это могло бы затянуться до конца года.

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Таким образом, команда нового президента Владимира Зеленского ускорила получение следующего транша МВФ, считает Данилюк. По его мнению, в противном случае Украина могла бы столкнуться с финансовым кризисом.

Напомним, 29 мая Миссия МВФ планово завершила работу в Украине. Глава миссии Рон ван Роден заявил, что она готова вернуться в Киев для дискуссии после парламентских выборов, "как только новое правительство определится с приоритетами своей политики".

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Источник: https://censor.net.ua/n3129884
 
 
 Топ комментарии
 
Данилюк, токо такое дело... Если бы не финт ушами с Радой в угоду Бене, то очередной транш был бы в июне.

Но уЗЕ!ломойского не ищут лёгких путей, да?
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"может быть сформировано..." а может и НЕ сформировано. Клоунов понабирали в команду: один свой кабинет найти не может, второй загадки загадывает... То ли еще будет. А курс доллара с каждым днем все выше и выше.
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Бгг) По брехне даже рашенский МИД переплюнули. Транш должен был быть в конце мая и его отменили из-за роспуска зебилами ВР. И теперь будет он или нет неизвестно. Скорее всего нет, так как МВФ не будет кредитовать бенины хотелки по Привату.
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зае@ись
ато жевали бы сопли до нового года
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"может быть сформировано..." а может и НЕ сформировано. Клоунов понабирали в команду: один свой кабинет найти не может, второй загадки загадывает... То ли еще будет. А курс доллара с каждым днем все выше и выше.
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а коли в Україні курс долара надовго падав? Новий уряд може бути сформовано наприкінці серпня або на початку вересня, - Данилюк - Цензор.НЕТ 284
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Так тут зелебоби-"експерти" розказували, що прийшов Узеленський і курс знизився...
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так у нас же дефолт намечается - вот и новая жизнь лучше от зеленского - опять в нищету - а шо им же прикольно
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Данилюк, токо такое дело... Если бы не финт ушами с Радой в угоду Бене, то очередной транш был бы в июне.

Но уЗЕ!ломойского не ищут лёгких путей, да?
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Бгг) По брехне даже рашенский МИД переплюнули. Транш должен был быть в конце мая и его отменили из-за роспуска зебилами ВР. И теперь будет он или нет неизвестно. Скорее всего нет, так как МВФ не будет кредитовать бенины хотелки по Привату.
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ех..не отримав Пєтя черговий транш " на роздерибан"
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вы сначало выиграйте выборы - доллар растет - цуены то же - камуналка не стала меньше - бензин растет в цене как и газ - и вы думает шо народ за это улучшение вас выберет - нет - отвечать будете по полной
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Каким макаром собстна Если выборы в ВР произойдут в конце октября. А решение об отставке зебло КСУ примет в июне. Какое правительство убогий бросай бухать или хоть закусывай чаще,. почки спалишь
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Желаемое за действительное, Данилюк.
А реальность такова: Петру Алексеевичу МВФ доверял, а ваша "команда" для них - пыль под ногтями.
И условие вам сформулировано абсолютно чёткое: либо переход под внешнее управление (называется "Антикоррупционный суд"), либо лапу сосать будете (или не лапу).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовое правительство может быть сформировано в конце августа или начале сентября, - Данилюк
 
 
 
 
 
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