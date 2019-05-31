 Комитет Кабмина при личном содействии Кубива одобрил законопроект, который оставляет Феофанию и учреждения Академии медицинских наук для "своих", - Супрун

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Трансформация системы здравоохранения Украины является одним из приоритетов правительства Владимира Гройсмана. Цель этих изменений - сделать качественные медицинские услуги доступными для каждого украинца. Независимо от происхождения, состояния или статуса. Верховная Рада Украины проголосовала именно за эту философию изменений. Деньги налогоплательщиков должны идти туда, где предоставляются услуги пациентам. Украинцам нужно единое медицинское пространство. Без закрытых систем для отдельных каст как в Советском Союзе - больницы для академиков, больницы для чиновников, больницы для депутатов и членов правительства. В украинской медицине не должно остаться "телефонного права" - когда без контакта влиятельных знакомых тебе остается надеяться на чудо, а не получать гарантированные государством медицинские услуги", - заявила Супрун.

"Сегодня законопроект (№10231), который оставляет Феофанию и медицинские учреждения Академии медицинских наук для "своих", получил положительное заключение на экономическом комитете при личном содействии его председателя первого вице-премьера Степана Кубива. Наша команда голосовала против, потому что мы защищаем право украинцев на единое медицинское пространство", - акцентировала и.о. министра.

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"Коротко напомню в чем дело:

▪ Мы рассказали о сотрудничестве по созданию единого медицинского пространства, которое продолжается в рамках подготовки программы медицинских гарантий. Все ведомственные медучреждения, такие как больницы для железнодорожников, чернобыльцев или госслужащих, должны стать открытыми для всех граждан и работать по одинаковым правилам.

▪ Народные депутаты молниеносно отреагировали и создали в ответ законопроект. Его цель сделать такие заведения как Феофания недосягаемыми для трансформации системы здравоохранения и не переводить их на принцип "деньги идут за пациентом".

Инициаторы законопроекта хотят, чтобы такие заведения, как Феофания, и в дальнейшем существовали как отдельный остров, куда попасть могут только избранные и имеют отдельное финансирование на сотни миллионов гривен налогоплательщиков", - пояснила Супрун.

"Сегодняшнее положительное заключение по скандальному законопроекту открыло дорогу на бюджетный комитет ВРУ. Похоже, его хотят успеть продвинуть в сессионный зал до парламентских выборов", - акцентировала она.

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"Министерство здравоохранения Украины строит единое медицинское пространство и равные возможности для всех пациентов. Украинцы впервые получили возможность свободно выбирать врача, и их право никто не может ограничивать. Кроме того, эти изменения означают появление здоровой конкуренции за пациента. Но, как мы видим, не все готовы к этому. Кому-то удобнее оставлять больницы "для своих" и получать финансирование не за лучшие результаты, а через особый статус. Перестаньте держаться за "совок". Отдайте больницы людям", - резюмировала Супрун.



