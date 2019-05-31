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 Политика Украины
  2023  58
Все про:здравоохранение (243) медицина (1802) Феофания (51) Кубив (177) Супрун Ульяна (507)

 Комитет Кабмина при личном содействии Кубива одобрил законопроект, который оставляет Феофанию и учреждения Академии медицинских наук для "своих", - Супрун

Законопроект, который оставляет ведомственные больницы недоступными для всех граждан, 30 мая поддержал экономический комитет Кабмина Украины при личном содействии его председателя первого вице-премьера Степана Кубива.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Трансформация системы здравоохранения Украины является одним из приоритетов правительства Владимира Гройсмана. Цель этих изменений - сделать качественные медицинские услуги доступными для каждого украинца. Независимо от происхождения, состояния или статуса. Верховная Рада Украины проголосовала именно за эту философию изменений. Деньги налогоплательщиков должны идти туда, где предоставляются услуги пациентам. Украинцам нужно единое медицинское пространство. Без закрытых систем для отдельных каст как в Советском Союзе - больницы для академиков, больницы для чиновников, больницы для депутатов и членов правительства. В украинской медицине не должно остаться "телефонного права" - когда без контакта влиятельных знакомых тебе остается надеяться на чудо, а не получать гарантированные государством медицинские услуги", - заявила Супрун.

"Сегодня законопроект (№10231), который оставляет Феофанию и медицинские учреждения Академии медицинских наук для "своих", получил положительное заключение на экономическом комитете при личном содействии его председателя первого вице-премьера Степана Кубива. Наша команда голосовала против, потому что мы защищаем право украинцев на единое медицинское пространство", - акцентировала и.о. министра.

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"Коротко напомню в чем дело:

▪ Мы рассказали о сотрудничестве по созданию единого медицинского пространства, которое продолжается в рамках подготовки программы медицинских гарантий. Все ведомственные медучреждения, такие как больницы для железнодорожников, чернобыльцев или госслужащих, должны стать открытыми для всех граждан и работать по одинаковым правилам. 

▪ Народные депутаты молниеносно отреагировали и создали в ответ законопроект. Его цель сделать такие заведения как Феофания недосягаемыми для трансформации системы здравоохранения и не переводить их на принцип "деньги идут за пациентом".

Инициаторы законопроекта хотят, чтобы такие заведения, как Феофания, и в дальнейшем существовали как отдельный остров, куда попасть могут только избранные и имеют отдельное финансирование на сотни миллионов гривен налогоплательщиков", - пояснила Супрун.

"Сегодняшнее положительное заключение по скандальному законопроекту открыло дорогу на бюджетный комитет ВРУ. Похоже, его хотят успеть продвинуть в сессионный зал до парламентских выборов", - акцентировала она.

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"Министерство здравоохранения Украины строит единое медицинское пространство и равные возможности для всех пациентов. Украинцы впервые получили возможность свободно выбирать врача, и их право никто не может ограничивать. Кроме того, эти изменения означают появление здоровой конкуренции за пациента. Но, как мы видим, не все готовы к этому. Кому-то удобнее оставлять больницы "для своих" и получать финансирование не за лучшие результаты, а через особый статус. Перестаньте держаться за "совок". Отдайте больницы людям", - резюмировала Супрун.

Комитет Кабмина при личном содействии Кубива одобрил законопроект, который оставляет Феофанию и учреждения Академии медицинских наук для своих, - Супрун 01
Комитет Кабмина при личном содействии Кубива одобрил законопроект, который оставляет Феофанию и учреждения Академии медицинских наук для своих, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/n3129883
 
   
 Топ комментарии
 
Впереди (2-3 месяца) всех нас ждет "зона турбулентности"! Парашеновские баРЫГи и ворьё из банды "НФ" будут лить грязь со своих г@вноСМИ и саботировать реформы, поднимать цены на ЖКХ, газ и т.д.! За всем этим стоит одно гадкое и мерзкое существо... Порошенко называется!
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А по теме можешь сказать что-то? Или будешь верещать по методичке? Что не так сказала Супрун? Это плохо, что она хочет открыть закрытые медучреждения с хорошим оборудованием и специалистами для всех?
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Потому что крысы в раде и гнойсман до выборов от корыта не отцепятся.
21 июля их надо вынести в мусорку!
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А чому "доктор смерть" до сих пір не вигнали?!
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Вот и показала уходящая власть всю свою "народность", все свои зубы. Феофания для избранных, а народу - недоступная убитая медицина. Вымирайте дальше.Так поступают настоящие рептилоиды во главе с сатаной Кубивым.
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Потому что крысы в раде и гнойсман до выборов от корыта не отцепятся.
21 июля их надо вынести в мусорку!
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Evgen Zotov - вы наверное тот дохтур которого лишили возможности зарабатывать на фармакологии и брать взятки с пациентов, да?
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Давайте вместе помечтаем. А эпидемия кори все разрастается и разрастается, а население Украины все уменьшается и уменьшается. И лекарства будут продаваться по провереным узбекским коррупционным схемам. Кто-то действительно переводит все потоки на себя за счет всех нас.
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Ни одного доктора, ни одного зав. службы, ни одного глав. врача не уволили. Ни кто не поумнел. Делят бабло, которое Супрун где то нашла - на ура. Деньги за пациентом не ходят, и не пойдут. У нас все сем. врачи "прищурились" и стали сразу "умными".
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А по теме можешь сказать что-то? Или будешь верещать по методичке? Что не так сказала Супрун? Это плохо, что она хочет открыть закрытые медучреждения с хорошим оборудованием и специалистами для всех?
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Погано те що замість запровадити страхову медицину на адекватних умовах - вона розгорнула "рехформи" які взагалі унеможливлюють отримання простими людьми медичної допомоги.
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Evgen Zotov - да ну...,

Я вот недавно прошел курс лечения руки в нашей городской больничке....
Так там иногда нужно платить немного только за расходные материалы.....
Лечение бесплатно....
С страховой медициной ты бы платил все время и гораздо больше.....
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И с каких это пор городская больница называется городской больничкой? Ври, да не заговаривайся.
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А моїй тещі зробили дві операції в районній лікарні. За що довелось заплатити "кругленьку" суму.
Колега по роботі звернувся в лікарню зі скаргами на біль у горлі та кашель. Так його тиждень "марудили" - починаючи із "сімейного лікаря" і закінчуючи всіма аналізами. В результаті сказали що то серце. І виписали купі ліків. Коли ще через тиждень нічого не допомогло - він пішов у платну лікарню. Виявилось - бронхіт у важкій формі.
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Evgen Zotov - я не буду с вами спорить...

У вас такой опыт, у меня другой....
И да.., забыл... - у моего друга жена ударилась головой и впала в кому ...
Ему тоже пришлось потратится на лекарства....., но в итоге он был очень удивлен отношением врачей, их порядочностью и мастерством... - с его женой сейчас все ОК...
Сам он с Грузии (учитель французского языка, женился на украинке и переехал)...
Так что от больницы и главврача очень многое зависит...
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Складывается впечатление, что в своей стране она была никто. А тут стала героиня разговорного жанра от медицины.
А для страховой медицины нужна развитая экономика и не трусливые банки.
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Для страхової медицини перш за все потрібне законодавче підгрунття.
Наприклад можна зобов'язати роботодавців оплачувати якийсь процент від страховки (або економ страховку). Потім потрібно налагодити роботу страхових експертів щоб контролювали медзаклади. Але це все не вигідно приватним лікарням. От тому страхова медицина і всіляко гальмується.
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Зося Синицкая - а энто не важно совсем... Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун - Цензор.НЕТ 1718

Зе в основной массе своей тупые, если вы это еще не заметили...
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Коли вже ця свора тунеядців про народ подумає..... Ні единого не можна допускати до ВР!
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Ну так Комаровський ж підтримав її реформи...
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Петя ушел а дело его воровское продолжается. Вы хотите еще пол года терпеть ету власть и етот парламент? И ето Гнойсман хочет еще на выборы идти со своей партией. В Украине еще что то осталось не украденое?
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гройсман без шансів.Хоч би всрався
проходять 5,малоймовірно 6 партій
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Впереди (2-3 месяца) всех нас ждет "зона турбулентности"! Парашеновские баРЫГи и ворьё из банды "НФ" будут лить грязь со своих г@вноСМИ и саботировать реформы, поднимать цены на ЖКХ, газ и т.д.! За всем этим стоит одно гадкое и мерзкое существо... Порошенко называется!
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GSN - Комитет Кабмина при личном содействии Кубива одобрил законопроект, который оставляет Феофанию и учреждения Академии медицинских наук для "своих", - Супрун - Цензор.НЕТ 4810

ты про Бэню и его Тель-Авивскую команду забыл...
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Она вернулись в Украину? ФБ ведет как будто она министр. Но что-то нет сообщений о ее возвращении. Комитет Кабмина при личном содействии Кубива одобрил законопроект, который оставляет Феофанию и учреждения Академии медицинских наук для "своих", - Супрун - Цензор.НЕТ 4141
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Досить уже фейки поширювати, диплом уже навіть в вікіпедії є. Її треба критикувати не за диплом, а за дії в міністерстві.
Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун - Цензор.НЕТ 9634
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Этот документ не дает ей право практиковать в клинике ни в США, ни в Украине.
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А она не практикует. Её работа - сугубо административная.
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ну тогда она работает не по специальности.
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Когда питерские тролли ничего не могут возразить по существу, они начинают нести ахинею.
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Она и не увольнялась. И, да, она и.о.министра.
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Ета ржущая рыжая с*ка рехвормы медицинские провела. Семейные врачи и електронные рецепты? В ж***пу их засунь. В чем их смысл если теперь только лечиться стало дороже. Потому что нужно брать деньги полный карман и ходить по врачам засевая кабинеты деньгами. Без денег можешь в больницу не ходить. На тебя там даже смотреть не будут.
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По-моєму як було при Янику, так і залишилось. Не збільшилися побори і не зменшилися. Особисто в мене ті лікарі, які брали гроші, продовжують брати. А ті, які не брали, так і зараз не беруть. Сімейний не бере...
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по сути - окончил школу - едь в Польшу ...
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а раньше было - окончил школу , в армию на мацковию служить , потом на комсомольские стройки за полярный круг опять же на мацковию , ясно что в Салехарде жить легче , чем в Познани или в Брно .
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Сакварелидзе: Юрий Луценко - уже прошлое Украины, при нем Генпрокуратура превратилась в смесь непонятных полит. и олигарх. интересов. Перед новым генпрокурором будет стоять непростая задача вернуть доверие и уважение граждан

Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун - Цензор.НЕТ 5041
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чим не зедебіл
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О) Патрійот Пепса) Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун - Цензор.НЕТ 8076 Нарешті раби перестали шифруватись під патріотів України і почали в ніках відписуватись у кого вони с**чуть))) Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун - Цензор.НЕТ 7895
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А украинца на эту должность не нашлось ?
Что это за дела - какая-то грузинская мафия наверх полезла.
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Я бы вообще набрал все правительство с Немцев, Японцев и тд. главное чтоб работали. Наши на 99% кто были при должностях умеют только набивать свой карман
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Немцев не надо; у них в карманах акции Газпрома оттопыриваются.
Японцев можно - но оно им нужно ли ?
А грузинов - нет, не надо. Пусть сначала у себя в стране рай построят, а потом других учат.
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зелебобіки те легко переживуть, бо вони знають своє місце і не розраховували
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Всі лікарні повинні бути доступні для всих громадян України. Супрун права.
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Ну что Вы, Уляночка; феодализм ещё сто лет выкуривать.
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мальдівські мародери і Феофанію украли
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при Порохе сотни раненых бойцов в АТО прошли лечение в Феофании , если это воровство , то да.
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так и должно быть в демократическом государстве - спецполиклинники, спецраспределители, спецтранспорт, свои на хороших должностях, разве нет?
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коли вже пєтьку посадять? зекі в нєгадаванії..хотять помацать лічна
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сама небось нацелилась на место вахтера в Феофанию.
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как же достали уже в етой стране ети совковые мрази жвании кубивы червоненки кириленки
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Третьяков как глава комитета ВР по АТО подал законопроект о передаче Феофании в министерство ветеранов АТО . Поддерживаем двумя руками.
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Супрун права на 90%. К её списку надо добавитьещё и госпитали МВД и Миноборны в которых оставить отделения полит травмы (ранений и пр специфических... )
Кстати в Феофания обслуживает весь совок и украинской гос. службы со статусом начиная от рядовых нардепов ,зам.начальников управлений и выше Министерств , ведомств... Правда те кто выше пользуются частными клиниками в Украине и за рубежом .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет Кабмина при личном содействии Кубива одобрил законопроект, который оставляет Феофанию и учреждения Академии медицинских наук для "своих", - Супрун
 
 
 
 
 
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