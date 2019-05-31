 Комитет Кабмина при личном содействии Кубива одобрил законопроект, который оставляет Феофанию и учреждения Академии медицинских наук для "своих", - Супрун

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.
"Трансформация системы здравоохранения Украины является одним из приоритетов правительства Владимира Гройсмана. Цель этих изменений - сделать качественные медицинские услуги доступными для каждого украинца. Независимо от происхождения, состояния или статуса. Верховная Рада Украины проголосовала именно за эту философию изменений. Деньги налогоплательщиков должны идти туда, где предоставляются услуги пациентам. Украинцам нужно единое медицинское пространство. Без закрытых систем для отдельных каст как в Советском Союзе - больницы для академиков, больницы для чиновников, больницы для депутатов и членов правительства. В украинской медицине не должно остаться "телефонного права" - когда без контакта влиятельных знакомых тебе остается надеяться на чудо, а не получать гарантированные государством медицинские услуги", - заявила Супрун.
"Сегодня законопроект (№10231), который оставляет Феофанию и медицинские учреждения Академии медицинских наук для "своих", получил положительное заключение на экономическом комитете при личном содействии его председателя первого вице-премьера Степана Кубива. Наша команда голосовала против, потому что мы защищаем право украинцев на единое медицинское пространство", - акцентировала и.о. министра.
"Коротко напомню в чем дело:
▪ Мы рассказали о сотрудничестве по созданию единого медицинского пространства, которое продолжается в рамках подготовки программы медицинских гарантий. Все ведомственные медучреждения, такие как больницы для железнодорожников, чернобыльцев или госслужащих, должны стать открытыми для всех граждан и работать по одинаковым правилам.
▪ Народные депутаты молниеносно отреагировали и создали в ответ законопроект. Его цель сделать такие заведения как Феофания недосягаемыми для трансформации системы здравоохранения и не переводить их на принцип "деньги идут за пациентом".
Инициаторы законопроекта хотят, чтобы такие заведения, как Феофания, и в дальнейшем существовали как отдельный остров, куда попасть могут только избранные и имеют отдельное финансирование на сотни миллионов гривен налогоплательщиков", - пояснила Супрун.
"Сегодняшнее положительное заключение по скандальному законопроекту открыло дорогу на бюджетный комитет ВРУ. Похоже, его хотят успеть продвинуть в сессионный зал до парламентских выборов", - акцентировала она.
"Министерство здравоохранения Украины строит единое медицинское пространство и равные возможности для всех пациентов. Украинцы впервые получили возможность свободно выбирать врача, и их право никто не может ограничивать. Кроме того, эти изменения означают появление здоровой конкуренции за пациента. Но, как мы видим, не все готовы к этому. Кому-то удобнее оставлять больницы "для своих" и получать финансирование не за лучшие результаты, а через особый статус. Перестаньте держаться за "совок". Отдайте больницы людям", - резюмировала Супрун.
21 июля их надо вынести в мусорку!
Я вот недавно прошел курс лечения руки в нашей городской больничке....
Так там иногда нужно платить немного только за расходные материалы.....
Лечение бесплатно....
С страховой медициной ты бы платил все время и гораздо больше.....
Колега по роботі звернувся в лікарню зі скаргами на біль у горлі та кашель. Так його тиждень "марудили" - починаючи із "сімейного лікаря" і закінчуючи всіма аналізами. В результаті сказали що то серце. І виписали купі ліків. Коли ще через тиждень нічого не допомогло - він пішов у платну лікарню. Виявилось - бронхіт у важкій формі.
У вас такой опыт, у меня другой....
И да.., забыл... - у моего друга жена ударилась головой и впала в кому ...
Ему тоже пришлось потратится на лекарства....., но в итоге он был очень удивлен отношением врачей, их порядочностью и мастерством... - с его женой сейчас все ОК...
Сам он с Грузии (учитель французского языка, женился на украинке и переехал)...
Так что от больницы и главврача очень многое зависит...
А для страховой медицины нужна развитая экономика и не трусливые банки.
Наприклад можна зобов'язати роботодавців оплачувати якийсь процент від страховки (або економ страховку). Потім потрібно налагодити роботу страхових експертів щоб контролювали медзаклади. Але це все не вигідно приватним лікарням. От тому страхова медицина і всіляко гальмується.
Зе в основной массе своей тупые, если вы это еще не заметили...
проходять 5,малоймовірно 6 партій
ты про Бэню и его Тель-Авивскую команду забыл...
Что это за дела - какая-то грузинская мафия наверх полезла.
Японцев можно - но оно им нужно ли ?
А грузинов - нет, не надо. Пусть сначала у себя в стране рай построят, а потом других учат.
Кстати в Феофания обслуживает весь совок и украинской гос. службы со статусом начиная от рядовых нардепов ,зам.начальников управлений и выше Министерств , ведомств... Правда те кто выше пользуются частными клиниками в Украине и за рубежом .